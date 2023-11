Juan Carlos Torre: “Massa tiene la picardía de Menem y lo despiadado de Néstor”

Juan Carlos Torre dice que Massa hace política como si fuera "un líder uruguayo", al actuar como si no tuviera un pasado en la política del país. A su vez, planteó el interrogante del poder de decisión que tendrá Cristina Kirchner en una eventual gestión de Massa: "El interrogante es si estamos decidiendo un presidente o si estamos decidiendo un presidente delegado", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Usted es autor de una de las frases que sintetizan la actualidad. Dijo que, tomando de manera simplificada aquella idea de "tesis/antítesis" de Hegel, Menem y Kichner eran tesis y antítesis y Massa era la síntesis. Me gustaría que profundice en ese concepto.

Un gobierno de Sergio Massa va a tener una impronta menemista y una impronta kirchnerista, una manera de llamar la atención a los entusiastas kirchneristas por Massa es poniendo delante una figura camaleónica o que nos coloque frente a una opción menemista. Es una síntesis porque Massa tiene la picardía de Menem y lo despiadado de Néstor. A su vez es una síntesis porque me da la impresión que Massa, en sus ideas, se coloca en un movimiento hacia el centro derecha, aunque seguramente deberá hacer algunos gestos en dirección al kirchnerismo.

Esta síntesis tiene metido dentro un problema: cuando Massa quiera caminar sobre sus propios pies.

¿No fueron también camaleónicos Menem y Kirchner? Aquel famoso Menem del "si decía lo que iba a hacer no me votaban”, y Néstor defendiendo a Cavallo…

Efectivamente, la virtud del peronismo ha sido esa, producir unos líderes que, en sintonía con el clima de época, fueron capaces de producir un viraje. Esto podría denominarse "camaleónico", o traducirse como "plasticidad".

Si quisiéramos darle un lugar propio a Massa preferiría el concepto de “trapecista”. En ese sentido, Menem y Nestor no fueron trapecistas, hicieron virajes. En cambio a Massa lo vemos yendo de un trampolín a otro.

Hoy en día, está siendo lo que yo llamo un líder uruguayo, porque camina sobre la vida política de Argentina como si no tuviera pasado, como si no tuviera nada alrededor.

Además, entonando canciones uruguayas, que son las canciones de la conciliación, en donde había odio está llamando al acuerdo y donde había la negación del voto llama a la unidad nacional.

Una música más uruguaya que argentina. Además, nos invita a mirarlo y a festejarlo ante una platea dispuesta a ceder. Comenzó a desganar los consensos, cuya gracia consiste en que son insustanciales y que no tienen adentro ninguna referencia al lugar donde vive y en el que está, por eso digo que es un líder uruguayo.

Usted dice que hubo distintos líderes como Menem y Alfonsín que hacen una vida coherente dentro de un partido: empiezan, se mantienen, se desarrollan y cuando les toca gobernar se adaptan siempre dentro del mismo partido. Mientras tanto, Massa fue un trapecista que pasó de la UCD al menemismo, luego al Duhaldismo, de allí al kirchnerismo, para después pasar al antikirchnerismo y, con el 5% de los votos en el año 2019, se terminó quedando con el 100% del peronismo. ¿No le llama la atención Axel Kicillof? no sé si llamarlo trapecista, pero nunca fue peronista. Al peronismo lo salva un trapecista de centro derecha como Massa y un trapecista de centro izquierda como Kicillof…

Exactamente, Kicillof nos hace entrar en la ecuación a Cristina, porque los votos de Axel Kicillof son los votos de Cristina Kirchner.

La presencia de Kicillof está sobre la presencia de la vicepresidenta. El interrogante es si estamos decidiendo un presidente o si estamos decidiendo un presidente delegado.

La palabra “gobierno” en griego hace alusión a “el timón de la nave”, yo me pregunto quién tendrá el timón de la nave en un gobierno presidido por Massa.

Esa es una pregunta cuya respuesta no vamos a tener el día de las elecciones, ahí tenemos un problema que se va a ir despejando. Sergio Massa va a tener que ajustar cuentas con la presencia encumbrante de Cristina, por eso me pregunto a quién estamos eligiendo en esta ocasión.

¿Usted la ve encumbrante a Cristina Kirchner o la ve en ocaso y decadencia?

Tiene un eclipse, sin duda, pero para quienes se mueven dentro de las filas del peronismo, su presencia es visible. Todos los pasos que da Sergio Massa se hacen con vista a Cristina, ya sea para desafiarla o para coincidir con ella. Está claro que lo que hace el candidato de UxP es una conversación con Cristina.

Existen distintas hipótesis, están quienes lo conocen bien y aseguran que Massa se hace el cínico porque en el fondo es un blando y un sentimental, otra hipótesis dice que Maximo Kirchner quiere que gane Milei, para que este fracase y el kirchnerismo pueda volver con un peronismo más de izquierda, y por eso le dio la orden a quien maneja las finanzas de YPF de que no pagarán los barcos que estaban en el puerto para que no hubiera nafta, lo que le costó 4 puntos de intención de votos según algunas encuestas.

Máximo Kirchner es maligno. Puedo entender que mire con cariño un triunfo de Javier Milei con esta idea de que va a arruinar una alternativa no peronista. Milei es quien está a cargo de arruinar esa franquicia por un tiempo, pero que en su lugar venga un peronismo de izquierda es una fantasía total.

En la primera parte de la ecuación la derrota de Milei cancela por un largo tiempo una alternativa no peronista, pero que emerja un “peronismo bolivariano” me parece muy fuera de lugar. Si vamos a creer esta hipótesis tenemos un problema porque estamos llevando a la presidencia de Milei, que no tiene capacidad de caminar sobre sus propios pies, un franco muy vulnerable que puede operar una presencia encumbrante como la de Cristina.

¿Entre votar en blanco o votar a uno de los dos candidatos, que prefiere?

Prefiero no responder la pregunta en este momento.

