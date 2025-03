Juan Grabois: “Se ha tratado mal al Papa por ser amigo de pecadores como yo”

"Es un hombre común que llegó a la más alta jerarquía de la realeza europea", expresó el dirigente social Juan Grabois en relación al Papa. Además, en diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3), señaló que "no hay persona en todo el mundo occidental que tenga más títulos nobiliarios" que Francisco. "A nosotros, los que peleamos por lo de abajo, eso no nos importa", remarca, pero critica la "ingratitud" de quienes "deberían ser más agradecidos" por el hecho de que, a pesar de su posición, el Sumo Pontífice haya decidido recibirlos. También hizo un llamado a "reivindicar el legado para reivindicar sus enseñanzas, porque hay muchos ojos puestos ahí en ese hospital. Pero el Papa está vivo. Y, como decía Don Juan Tenorio, 'los muertos que vos matáis gozan de buena salud'".

Juan Grabois es abogado, exprecandidato a presidente de Unión por la Patria en las elecciones de 2023, referente del Frente Patria Grande y fundador de la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular. Además, es miembro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano y trabaja como docente de Teoría de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

¿Cuál es la historia de la foto tuya rezando que circula en internet?



Ya estoy en Buenos Aires. Ese día yo estuve en Roma, 5 días, y tenía una rutina que era ir a rezar el rosario a Gemelli, que es el hospital donde está el Papa. Antes le dejaba una carta manuscrita en la gendarmería del Vaticano, y después tenía mi parte, las tareas que tengo a cargo en el dicasterio. Fundamentalmente, colaborar en el Jubileo. Este es un año jubilar, es muy importante para los católicos. Cada 25 años, en el 33 va a haber otro, especialmente por los 33, digamos, por la fecha de la muerte de Cristo, cuando tenía 33 años. Y el Jubileo de los Movimientos Populares es un evento que el Papa pidió especialmente, porque hay Jubileo de los artistas, hay Jubileo de los laicos, hay Jubileo de los militares, hay Jubileo de la policía, y ahora hay un Jubileo de los Movimientos Populares también. Entonces, combinando un poco a hacerle el aguante a un hombre que me cambió la vida a mí, a un montón de personas que tuvimos el privilegio de conocerlo, que tocó nuestras vidas directamente, y a un montón de personas que indirectamente, a través de sus enseñanzas y a través de su prédica, le fue cambiando la conciencia, el corazón, las manos, también la acción, la llamada acción del Papa.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Así que yo ahora ya estoy en Buenos Aires, y organizando junto a otras personas que lo conocieron, algunas que me caen mejor y otras que me caen peor, algunos amigos con los que tengo más afinidad y otros amigos del Papa con los que tengo menos. Bueno, para nombrar algunos que sí los quiero mucho: Alicia Barrios, que lo conoce hace años, Emilio Pérsico, que el hijito de Néstor lo bautizó, el Papa Francisco, Enrique Palmeiro de Escuelas Ocurrentes, un grupo de personas que el Papa nos tocó de manera directa. Varios de los sacerdotes para las villas y los asentamientos populares, etcétera. Impulsando este viernes una especie de peregrinación de velas. Lo importante es a las 9 de la noche, en frente de la Catedral, en la Plaza de Mayo. Esa catedral donde él dijo muchas verdades incómodas para el poder, durante todos los gobiernos. Durante todos los gobiernos, no sólo gobiernos peronistas, gobiernos no peronistas, gobiernos neoliberales, gobiernos más vinculados al Estado de bienestar, pero siempre él marcando lo que faltaba: la exclusión social, la esclavitud, trata. Bueno, el viernes, a las 9 de la noche, un encuentro de ovejas descarriadas, un encuentro que surgió desde abajo, no necesariamente liderado por pastores, y no es para católicos, sino para todos los que sentimos que el mensaje del Papa es necesario para la humanidad y para la Argentina en este momento histórico.

Crece la demanda, pero no hay plata: merenderos y comedores reducen sus servicios

Juan, ¿vos estuviste estos cinco días porque ya estaba programado por tus obligaciones en el dicasterio, o fuiste también a rezar, a estar más cerca del Papa?

Cambié un viaje que tenía programado y lo adelanté el día que tuvo la primera crisis respiratoria. Yo me asusté mucho, me angustié mucho. Mi papá se me murió hace poco, y capaz que proyectás, ¿viste? Hace tres meses se murió mi papá, entonces uno... la mente es rara, como funciona la mente. Entonces eso pasó un sábado y cambié el pasaje para el domingo. Me fui al otro día, y la verdad que estoy contento de haber hecho eso porque yo sé que le llegaron mis cartas, que él supo que yo estuve ahí, como hay otras personas también ahí haciendo el aguante. Y me parece que nosotros, como pueblo, los argentinos, somos muy ingratos, y la ingratitud es un defecto horrible, muy feo, es de los peores defectos. Entonces, por lo menos, yo no quiero ser ingrato y espero que nadie sea ingrato.

¿Vos pensás que Francisco es un hombre común, un hombre de flores, de una familia de clase media bien típica porteña?

Juan Grabois: Pero es un hombre común que llegó a la más alta jerarquía de la realeza europea. No hay persona en todo el mundo occidental que tenga más títulos nobiliarios que el Papa Francisco. ¿Por qué digo esto? Porque a nosotros, los que peleamos por lo de abajo, eso no nos importa. Pero hay gente que se fascina con estas cuestiones de la superestructura del poder. Y justo él por elegir ser amigo de gente de pecadores, por decirlo de alguna manera, como puedo ser yo o pueden ser otros, por elegir recibir a todo el mundo sin hacer demasiada cuenta qué es lo que van a decir los demás. En la Argentina se lo ha tratado mal. No solamente los que lo odian, son unos cuantos, sino los que deberían ser más agradecidos, por el solo hecho de que este hombre, que es importante, la mirada, las jerarquías internacionales del poder, se haya tomado el momento para recibirlos. Y a mí esa ingratitud me molesta, me molesta mucho. Y también después, el pueblo sencillo, que lo quiere y que hace lo que puede. Que alguno reza, otro le tira buena onda con la mente, como le gusta decir a él, y reivindicar también que el Papa está vivo. Es momento para reivindicar su legado, para reivindicar sus enseñanzas, porque hay muchos ojos puestos ahí en ese hospital. Pero el Papa está vivo. Y, como decía Don Juan Tenorio, "los muertos que vos matáis gozan de buena salud". Al Papa lo matan cada 24 horas, un día un periodista argentino, otro un periodista italiano. Y esos muertos que vos matáis gozan de buena salud en dos niveles: primero, en el nivel biológico, porque el Papa se está recuperando, y segundo, en el nivel espiritual, porque el mensaje del Papa va a perdurar, va a fructificar y se va a expandir.