Julio Zamora: "Nuestras disputas internas permitieron que surja Milei"

El intendente de Tigre, Julio Zamora, consideró que las “múltiples disputas al aire libre” que tuvo el peronismo durante el gobierno de Alberto Fernández le abrieron el camino a “una expresión extrema del neoliberalismo, como es Milei”. “El peronismo debe abrir sus fronteras y debe dialogar con otros sectores que también se oponen a este modelo de exclusión”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Julio Zamora es intendente del municipio de Tigre desde el año 2015, con mandato hasta 2027. Es abogado especializado en Derecho Laboral por la Universidad de Buenos Aires, fue previamente concejal de Tigre por el Partido Justicialista y, entre 2007 y 2015, se desempeñó como secretario de Política Sanitaria y Desarrollo Humano del municipio. Además, fue secretario de Capacitación Legal y Técnica del gremio La Fraternidad y delegado regional en Tigre del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.

Muy buenos días, Julio Zamora. Jorge Fontevecchia lo saluda. Desde la producción me apuntan que la canción The eye of the tiger, que elegimos para comenzar, habla de luchar y sobrevivir, se hizo famosa con la película Rocky, que cuenta la historia de un boxeador. ¿Le parece adecuada para hablar de la interna de Unión por la Patria en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo ve el conflicto entre la expresidenta Cristina Kirchner y el gobernador Axel Kicillof?

Bueno, sí, parece una novela, esa pelea. La verdad es que, desde el peronismo, nosotros estamos un poco mirando de afuera esa pelea. No nos involucramos porque parece una pelea personal, que no tiene como objetivo algo que, para nosotros, es vital: una lectura crítica del gobierno que nos tocó conducir entre 2019 y 2023.

Un gobierno que estuvo signado por múltiples disputas al aire libre, y que, de alguna manera, permitieron que hoy en la Argentina surja una expresión extrema del neoliberalismo, como es Javier Milei. Entonces, en tanto esas disputas se vuelven personales, le quitan el verdadero contenido que debe tener la transformación del peronismo, que es un debate amplio de todos los sectores.

Hoy no se está dando eso, y no hay nadie que lo pueda conducir, porque los liderazgos hoy están en cuestión. Tanto el de Cristina como el de Axel, como el de otros dirigentes que de alguna manera condujeron el proceso 2019-2023 en la última etapa.

Mencionabas a Sergio Massa, que también es de Tigre…

No, no, no lo mencioné, estaba hablando de otros dirigentes. Sí, Sergio formó parte, obviamente fue el candidato a presidente del espacio. Pero no quiero personalizar, sino tener una lectura política muy profunda de que el peronismo debe regenerarse, resignificarse, y quizás el status quo en el peronismo conspira contra las posibilidades de generar un vehículo victorioso en el año 27.

Lo ponía de ejemplo porque me parece que hay una diferencia entre los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional o el Poder Legislativo Nacional y el provincial. Es decir, podría caberle a Cristina Kirchner, a Alberto Fernández y a Sergio Massa el cuestionamiento respecto del último gobierno, pero no sé si a un gobernador. Por eso pregunto si le cabe a Axel Kicillof esa responsabilidad, siendo gobernador. Si tuvo injerencia sobre el gobierno nacional.

No, no, no tuvo injerencia en lo que es el gobierno nacional, eso claramente es así.

O sea que él quedaría a salvo, digamos. El tema sería la crítica entonces a Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa.

Sí, Jorge. Yo no soy de poner nombres, pero todo simpatizante, militante del peronismo tiene bien en claro quiénes fueron los que condujeron este proceso del 19 al 23. O sea, está claro que hay dirigentes que tienen mayor responsabilidad que otros.

¿Cómo sigue, Julio, esto? ¿Vos tenés posibilidad de ser reelecto, o no?

No, Jorge, no. Pero creo que ese no es el fondo de la cuestión. Nosotros nos reunimos con un conjunto de dirigentes de la primera sección electoral hace unos días, y lo que surge es que no tenemos canales para poder expresar cuál es el contenido del peronismo, qué es lo que queremos del peronismo para los próximos años, para que se pueda transformar en una herramienta que le permita a la ciudadanía tener una representación.

O sea, hoy tenemos ocupando la escena al gobierno de Milei, con un gobierno que expresa exclusión, marginación y, en muchos casos, muerte. Porque también es cierto que el no acceso a los medicamentos, la situación que están pasando las personas con discapacidad, la situación de los jubilados, las pérdidas de fuentes de trabajo, que nosotros las vemos en nuestras comunidades, nos obligan, como referentes de un espacio que tiene muchos años en la Argentina, a poder repensar el espacio para poder ser alternativa en el 27.

Y entonces estamos recorriendo ese camino, muy incipiente todavía, con dirigentes que se empiezan a animar a poder plantear un camino distinto al constituido hasta ahora, y que nos permita de alguna manera llegar en el 27 con una herramienta fuerte que no tiene que ser exclusivamente del peronismo, sino que el peronismo debe abrir sus fronteras y debe dialogar con otros sectores que también se oponen a este modelo de exclusión.

Alejandro Gomel (AG): El tema ahora y lo que está en duda, a poco más de cuatro meses de las elecciones en la provincia, es de la unidad. ¿Ve que el peronismo va a llegar en una sola lista? Sobre todo, pensando primero en septiembre, en las elecciones provinciales.

Sí. La verdad es que la eliminación de las PASO deja de lado un mecanismo que nosotros consideramos idóneo para dirimir los liderazgos en nuestro espacio. Sin las PASO se hace mucho más difícil. Ustedes saben muy bien que nosotros, aun con PASO, tuvimos muchos problemas a la hora de disputar los liderazgos en nuestro espacio político. Ahora, sin PASO, es mucho peor.

Entonces deviene, de alguna manera, muy difícil que haya una constitución de una unidad que no tiene que ser amontonamiento. Porque si no, en ese amontonamiento mantenemos lo que nosotros consideramos que es la causa de la derrota, que es el status quo y el no permitir que surjan nuevos liderazgos en nuestro espacio.

AG: ¿Aún a riesgo de que esta elección quede en manos de la oposición provincial? ¿Aún a ese costo hay que jugarse a tener varias listas en la elección?

Yo creo que hay que tener una mirada inteligente. Hoy es muy difícil poder unir espacios que han mostrado abiertamente un nivel de violencia verbal que conspira contra cualquier posibilidad de unidad. Creo que esta es una elección legislativa, que no se está jugando el liderazgo de un gobernador o de un presidente de la Nación, y lo que tenemos que hacer es construir de abajo hacia arriba un vehículo, una herramienta que nos permita superar estos años de retiro del Estado de sus funciones esenciales.

Sobre todo las vinculadas a lo social, a lo educativo, a la cuestión de la atención de los sectores más vulnerables. La construcción de ese espacio siempre es dolorosa y siempre lleva a crisis en ese sentido. Hoy estamos en una crisis de no poder entender que hay que recuperar un camino que el peronismo ha abandonado en los últimos cuatro años de gobierno.

Elizabeth Peger (EP): Uno de los temas que se cuela también en toda esta discusión tiene que ver con el límite a la reelección, no solo de los intendentes, sino de los legisladores y concejales. Hay un proyecto de ley en el Senado que no incluye la situación de los intendentes. ¿Qué estima que va a pasar? ¿Se van a poner de acuerdo? Digo, porque hay un reclamo de muchos intendentes de dejar sin efecto la limitación votada durante la gestión de María Eugenia Vidal.

Sí, la verdad es que yo no participo de esa discusión porque no tenemos legisladores nosotros en la Cámara. No participo de esa discusión. No obstante, siempre lo digo y esto puede ser políticamente incorrecto porque soy intendente municipal, que la limitación de intendentes, que fue votada por Vidal, con acuerdo en su momento también del Frente Renovador, es claramente inconstitucional.

Porque la Constitución de la provincia de Buenos Aires dice específicamente quiénes no pueden ser reelectos, y es el gobernador y el vicegobernador, que no tienen posibilidad de reelección. Si el constituyente de la Constitución provincial hubiera querido limitar el mandato de los intendentes o legisladores, tendría que estar en la manda constitucional, y no está.

Esa es la opinión que, desde el punto de vista jurídico, tenemos nosotros. Ahora, desde el punto de vista político, yo comparto que no podemos estar indefinidamente en el gobierno, que hay necesidad de cambiar a los dirigentes, que hay necesidad de renovar la política, y eso, por ahí, las reelecciones indefinidas no son buenas para esa renovación, ¿no?

Entonces ¿van a hacer algún planteo, por uno u otro? Digo, usted tiene una posición jurídica y una posición política. Creo que usted es uno de los intendentes que no tiene reelección en 2027, eventualmente.

No. Nosotros no vamos a hacer ningún planteo en ese sentido, correcto. Vamos a respetar lo que establezca la Legislatura.

