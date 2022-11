La mesa política del oficialismo se haría realidad

Si bien el presidente del PJ bonaerense no tiene diálogo con Alberto Fernández, prioriza no perder poder y mostrar que el Frente de Todos puede tener candidatos en próximo año. A su vez, Máximo Kirchner dejó en claro que no quiere estar en ninguna mesa, pero que su realización sería de gran idea.

Tanto de un lado a otro de la propia grieta del Frente de Todos consideran que es indispensable una mesa de conducción que unifique posiciones respecto de las candidaturas de cara al año próximo. Desde el kirchnerismo duro salieron a pedirla y entienden que es el propio Presidente el que debe convocarla.

Máximo Kirchner dijo durante las últimas horas que no pretende estar en esa mesa pero sí que se haga, inclusive convocando a sectores opuestos al camporista, como por ejemplo, Barrios de Pie. “Cuando no te sobra nada si o sí tenés que hacerlo si querés tener una opción de cara a lo que viene. Tal vez para Alberto no es el momento porque no quiere adelantar esa discusión. Pero el encuentro para el debate se va a dar sí o sí”, dijo una voz del kirchnerismo duro.

