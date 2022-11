Cinthia Fernández reveló que le ofrecieron ser candidata de Javier Milei: "Tengo ganas y miedo"

Cinthia Fernández sorprendió en la tarde de este lunes al confesar al aire de Momento D (El Trece) que le ofrecieron ser candidata en una lista en La Libertad Avanza, partido que lidera Javier Milei. La noticia dejó atónitos a sus compañeros de programa y la mediática dio más detalles.

"Ya tuve tres reuniones", dijo y contó el día viernes se volverá a reunir con referentes del espacio. La panelista del envío que conduce Fabián Doman recordó su reciente paso en la política, cuando se presentó como candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas de 2021.

En aquel momento, durante su campaña hizo hincapié en cuestiones vinculadas a los derechos de madres e hijos que no se cumplen y se hizo viral al bailar un tango frente al Congreso de la Nación.

"Yo saqué 90 mil votos, más lo que me chorearon. Iría por la provincia. Tengo ganas y miedo. Las ganas son porque me fue muy bien, pero todo el mundo me criticó y se me rio en la cara", dijo recordando su anterior candidatura y pensando en el futuro cercano.

La exparticipante de Bailando por un sueño comentó que está analizando la propuesta y que tomará una decisión el 18 de noviembre. Al ser consultada por la ideología extremista del economista libertario, Fernández expresó: "Mi límite son los K. No les creo a los peronistas, discúlpenme”.

PASO 2021: Cinthia Fernández le ganó a Guillermo Moreno y Manuela Castañeira, pero no entró al Congreso

En un panorama dominado por el Frente de Todos y Juntos, en la Provincia de Buenos Aires también hubo otros espacios como el de la modelo Cinthia Fernández, que se posicionó en el séptimo lugar, por encima de Guillermo Moreno y Manuela Castañeira. Aunque no logró el 1,5% de los votos necesarios para avanzar a las generales.

La mediática vedette participó de las elecciones como precandidata a diputada nacional dentro del espacio Unite por Buenos Aires y pudo cosechar un importante cantidad de votos, aunque muy lejos de ser votada masivamente como era de esperar.

"Todos populistas": Javier Milei pasó por Río Cuarto y cargó contra el Gobierno y Juntos por el Cambio

De acuerdo a los resultados del escrutinio provisorio, publicados en el sitio oficial resultados.gob.ar, con casi un 73% de las mesas escrutadas, Cinthia Fernández sumó aquel 12 de septiembre del año pasado 68.374 votos en total. De esa manera, su espacio cosechó un 1,09% de los votos totales de la provincia de Buenos Aires, superando a espacios como Política Obrera, Frente Patriota y Movimiento al Socialismo.

Bailando tango frente al Congreso: el sensual cierre de campaña de Cinthia Fernández

Un día antes de la veda electoral, Cinthia Fernández, cerró su campaña con un video musical en el que bailó tango frente al Congreso.

El metraje fue compartido por la misma Fernández a través de su cuenta oficial de Instagram y es una parodia de la canción "Se dice de mí" de Tita Merello. Desde las inmediaciones del Parlamento, y vistiendo un portaligas, cantó y danzó junto a una compañera de baile.

"Mi campaña no es mostrar el culo. Es utilizar todas las cosas negativas para algo positivo. Vengo diciendo desde el día uno mi propuesta y la causa madre por la que quiero ir", aclaró frente a los cuestionamientos por el video de carácter "sensual".

JP/fl