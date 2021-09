Cinthia Fernández fue denunciada luego de bailar en portaligas frente al Congreso

Cinthia Fernández se sumó a la lista de precandidatos a diputados nacionales que recibieron la queja de herederos de artistas por utilizar, sin autorización, populares canciones para convencer al electorado de que los acompañen en las elecciones. La modelo, que se postula por el frente Unite, cerró su campaña realizando un spot en el que reinterpreta el famoso tango de Tita Merello, “Se dice de mí”.

Horas después de publicado a través de redes sociales, el video generó múltiples comentarios y el nombre de Fernández se transformó en tendencia. Sin embargo, a los herederos de Ivo Pelay y Francisco Canaro se molestaron con el uso de la canción y denunciaron a la precandidata, según informó María Isabel Sánchez en Radio Mitre.

El episodio se suma a los planteos que ya habían realizado la viuda de Sandro, el hijo de Sergio Denis, el cantante de La Renga y Andrés Calamaro, todos artistas cuyas canciones fueron objeto de campaña y expresaron su disconformidad.

En el spot lanzado el miércoles 8 de septiembre, Cinthia Fernández se mostró bailando el tango en la vereda que se ubica frente al congreso, al inicio con una minifalda, que luego se quita quedándose en ropa interior.

Jorge Lanata: "Los candidatos subestiman a los pibes, creen que sólo les interesa garchar y fumar porro"

La letra, adaptada, indica: “se dice que soy hueca, que el puesto no me merezco, que mi culo es lo que ofrezco, nada tengo pa’ decir. La cuota que nunca llega, más nadie te lo acelera, si total la madre espera. Y ya no puede ser así”.

En su cuenta de Instagram, la bailarina realizó un fuerte descargo en el que se queja de la subestimación y defiende el hecho de bailar con poca ropa, argumentando que es una estrategia para que difundir las propuestas que buscará transformar en ley en el Congreso de la Nación, en caso de ser elegida diputada nacional.

LC/FL