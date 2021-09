Cinthia Fernández fue una de las candidatas más votadas en las cárceles bonaerenses

La precandidata a diputada nacional por Unite, Cinthia Fernández, tomó el segundo lugar en cantidad de votos dentro de las cárceles en la provincia de Buenos Aires, durante las PASO. Según la Cámara Nacional Electoral, votaron 17.000 presos.

Fernández consiguió más de 700 votos, el 10% del total, de personas privadas por la libertad. Sin embargo, no alcanzó el piso mínimo del 1,5% de los votos en territorio bonaerense para poder participar de las elecciones del 14 de noviembre.

En las primarias, se posicionó en el séptimo lugar, por encima del Guillermo Moreno (Principios y Valores) y Manuela Castañeira (Nuevo Movimiento Al Socialismo). En la noche del domingo 12 de septiembre sumó 91.536 votos en total.

La precandidata a diputada nacional por Unite, Cinthia Fernández.

De esa manera, su espacio cosechó un 1,10% de los votos totales de la provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, “Principios y Valores”, no llegó a superar el 1% de los votos. Alcanzó 79.775 votos o lo que sería equivalente al 0,96% de los sufragios.

Castañeira, representante del Movimiento al Socialismo (MAS), también se quedó por debajo del umbral del 1%. La dirigente asociado con la izquierda consiguió 70.049 votos; lo que representa un 0,84 por ciento de los sufragios.

Tras la derrota, Fernández dijo en sus redes sociales: "NO LE FUE NADA MAL A LA HUECA EN CULO ! El mensaje es más profundo. Es el voto de las mujeres que necesitan una cuota alimentaria que no llega y un castigo duro para los incumplidores".

PASO 2021: Cinthia Fernández le ganó a Guillermo Moreno y Manuela Castañeira, pero no entra al Congreso

"¿Y sabés con qué me quedo con la espina? Pensar que esas boletas que se chorearon, porque, oh, casualidad, en La Matanza fue nula mi votación. Me quedo con la espina porque me faltó muy poquito, quizás con eso hubiera pasado, pero bueno", criticó.

Finalmente, decidió concluir con la publicación denunciando que "la corrupción en las elecciones en este país obviamente, termina perjudicando a los partidos más chicos. Quizás hubiera sido la diferencia que me hacía pasar. Nunca lo vamos a saber".

Volviendo a poner el foco en las cárceles bonaerenses, Victoria Tolosa Paz (Frente de Todos) fue la clara ganadora de aquella noche. Mientras tanto, y en tercer lugar, estuvo Juntos por el Cambio representado por Diego Santilli y Facundo Manes.

En tanto, en la votación que se hizo en las cárceles de la Ciudad de Buenos Aires también ganó el Frente de Todos, lista encabezada por Leandro Santoro. Atrás quedó la candidato de Juntos por el Cambio y exgobernadora, María Eugenia Vidal.

JFG / ED