Guillermo Moreno se cruzó con periodistas y defendió los "barrabravas" en su partido

El precandidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, Guillermo Moreno, mantuvo un tenso cruce con periodistas luego de que le preguntaran por la afiliación de barrabravas de equipos de fútbol en su partido Principios y Valores. "Todos los periodistas coimeros siguen trabajando", polemizó.

Luego de lanzar varios spots musicales y bizarros que se viralizaron en las redes sociales, Guillermo Moreno visitó este martes 7 de septiembre el programa de Romina Manguel en A24 y mantuvo una discusión de elevado voltaje con los periodistas Javier Calvo y Jairo Straccia.

En un pasaje de la entrevista, Straccia le consultó por la integración de barrabravas en el INDEC cuando el dirigente peronista era Secretario de Comercio Interior durante el kirchnerismo. "Moreno en el INDEC es sinónimo de barrabrava", le espetó el periodista.

"Entre las cosas que se dicen y la verdad histórica hay una distancia enorme", intentó defenderse Moreno, que terminó reconociendo su vínculo con barrabravas en su gestión como funcionario y en la actualidad. "Barrabrava y violencia es sinónimo de su gestión en el INDEC y los acaba de afiliar a su partido", siguió Straccia. "¿No afilio a "Caverna" Godoy a su partido?", le repreguntó.

"Pero sí, ¿qué problema hay que lo afilie?", reconoció Moreno sobre Godoy, que tiene una causa iniciada por violencia. Incómodo, el precandidato a diputado trató de desviar el foco de la polémica. "Todos los periodistas coimeros siguen trabajando", expresó.

"Usted tiene barrabravas en el partido y hace política apoyado en violentos", siguió Straccia. "La verdad que no, no se sustenta en la realidad. Vos lo decís porque quizás hay intereses ocultos para que digas eso. Lo que vos decís es falso", respondió Moreno.

El cruce de Guillermo Moreno con Javier Calvo

"¿Usted se piensa que nosotros empezamos a hacer periodismo en este programa, Moreno?", lo cruzó Javier Calvo al ex funcionario kirchnerista luego de que considerara falsas las acusaciones en su contra.

"Te voy a contestar si no me interrumpís cuando hablo; si no, no contesto", le respondió Moreno al periodista. Luego elevó el tono: "No te doy derecho a que me interrumpas cuando hablo", dijo.

Tolosa no tiene paz: increpó a Viviana Canosa por mostrar "fotos falsas" antes de las PASO

"Yo lo voy a interrumpir todo lo que me parezca", le espetó Calvo y continuó: "Irrespetuoso es usted que se dirige a nosotros como si estuviéramos ocultando algo, dando a entender además que somos coimeros".

"Quizás, quizás sí", retrucó Moreno. "Quizás las pirámides de mayo", respondió Calvo y completó: "No se con que gente está acostumbrado a lidiar usted, pero no somos coimeros".

GI/FF