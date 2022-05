La relación con la UCR: una de las mayores diferencias entre Macri y Larreta para 2023

Estaba pautada desde el 27 de abril pero el impacto que tuvo fue mayor el esperado. El jefe de Gobierno porteño Horacio Rodriguez Larreta se mostró con los tres gobernadores del radicalismo este jueves en Corrientes: el anfitrión Gustavo Valdés, el jujeño Gerardo Morales y el mendocino Rodolfo Suárez.

Fue un gesto que el alcalde aprovechó para mostrar su interés de mantener la unidad con el radicalismo. Todo lo contrario a lo que plantea el ex presidente Mauricio Macri, que blanqueó desde la semana pasada su negativa a acompañar las iniciativas de la UCR. “La unidad por la unidad misma no sirve", le dijo el lunes pasado a los principales dirigentes del PRO y luego lo repitió en una charla virtual que mantuvo desde Florida, Estados Unidos.

El alcalde no sólo se juntó con los gobernadores radicales. También se mostró con el senador nacional Martín Lousteau, que competirá por la sucesión de Larreta. El mensaje no deja dudas: el larretismo no sólo acuerda con la UCR para cortar con Milei. Tampoco coincide con Macri sobre el distanciamiento que promueven los halcones para evitar la fuga de votos por ultraderecha. Como mar de fondo subyace un tironeo más profundo: comienza a discutirse el programa económico de Juntos por el Cambio y no hay acuerdo entre Carlos Melconian, que responde a Macri, Hernán Lacunza que elabora para Larreta y Eduardo Levy Yeyati que siempre trabajó para el radicalismo.

