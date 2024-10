Leopoldo Moreau: "La amenaza de Bullrich es mucho más grave que la que puede hacer otro ciudadano"

Leopoldo Moreau afirma que el peronismo tiene su raíz en el radicalismo y que hoy hay una conformación de un gran movimiento nacional democrático argentino. Además, el diputado nacional por Unión por la Patria aseguró en La Previa de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) que la oposición debe construir una alternativa para gran parte de la población que está perdiendo las expectativas en el Gobierno: “La esperanza se está transformando en desilusión y la desilusión se está transformando en bronca”.

Leopoldo Moreau es diputado nacional de Unión por la Patria. Esta semana protagonizó un duro cruce con la ministra Bullrich en el Congreso que terminó con dos denuncias en Comodoro Py.

Alejandro Gomel: ¿Qué significa el 17 de octubre desde su formación política?

Siempre cuento una anécdota de aquella jornada que se inició con una gran marcha de los trabajadores de frigoríficos desde Berisso que se dirigían a la ciudad de Buenos Aires. Cuando llegaron a Avellaneda, no podían cruzar el Riachuelo porque habían levantado un viejo puente que existía, mucha gente cruzó nadando y otros lo hicieron en botes. En una esquina, estaba parado Crisólogo Larralde, un dirigente radical muy importante de la época junto a grupo de jóvenes y les dijo: "chicos, no se confundan, ellos son hermanos nuestros".

Efectivamente, hay un vínculo con ese radicalismo y el peronismo. A veces digo que el radicalismo es como el padre del peronismo. El peronismo se nutrió muchísimo de personas como Jauretche, Homero Manzi y un sector importante del Yrigoyenismo. Es más, en su primera fórmula, Perón llevó de vicepresidente a un dirigente radical.

AG: ¿Cómo cree que saldrá adelante el peronismo en este momento?

El peronismo juega un papel central en el movimiento nacional popular y democrático, pero no es el único partido y, además, abarca a distintas corrientes del peronismo. Hay quienes venimos del radicalismo, otros vienen de izquierda u otras expresiones políticas.

Estamos atravesando un momento de reconfiguración, se perdió la elección y eso nos tiene que llamar la atención y hacer poner el foco en cuáles fueron las razones. Hay que construir una alternativa porque estamos en una etapa con una enorme dinámica y mucha gente que tenía enormes expectativas las está perdiendo. La esperanza se está transformando en desilusión y la desilusión, en muchos casos, se está transformando en bronca. No tengo dudas de que en 2025 la gente va a querer castigar y sancionar estas políticas de ajuste y represión, sino también empezar a transitar el camino de un nuevo gobierno.

Elizabeth Peger: ¿Comparte la decisión de Cristina Kirchner de intentar conducir el Partido Justicialista?

Es difícil dar una respuesta porque no formo parte del Partido Justicialista. Me parece imprudente hacer un juicio de valor respecto a quienes tienen que ser las autoridades. Haciendo esa salvedad, creo que Cristina Kirchner tiene el liderazgo excluyente del movimiento popular argentino.

AG ¿Qué nos puede decir respecto al cruce con Patricia Bullrich en el Congreso?

Es impactante porque ella es ministra de Seguridad y tiene el monopolio de las fuerzas. Cuando ella me amenaza y me dice "cuidado" es algo mucho más grave que lo que pueda decir cualquier ciudadano común. Ella tiene la responsabilidad de manejar la violencia estatal. No sólo es una amenaza, sino también una coacción agravada porque, además, se lo dice a un Diputado Nacional, casi como para limitarme o atemorizarme en mi accionar. Además, infiere una ofensa a mi persona. Por ese motivo, fui a Comodoro Py y realicé dos denuncias, una por amenaza y coacción agravada y una demanda civil por difamación.

Ayer me encontré con un video que hablaba de que ella también tenía fueros y que yo no podía hacerle denuncias. Eso en mi barrio se llama "arrugar". Primero porque no es cierto que los ministros tengan fueros cuando van al parlamento. Los fueros solamente los tienen los legisladores y los jueces. A mí me importa poco si tiene o no los fueros, la realidad es que yo no voy a retirar las denuncias.

Además, en aquella época, ella era diputada del menemismo y estaba fanáticamente abrazada a Cavallo, de la misma manera que después se abrazó a De La Rúa, a Macri y ahora a Javier Milei. En ese momento, hice una denuncia importante sobre un negociado de IBM con el Banco Nación. Aproveché que estaba Cavallo en el Congreso y exhibí la denuncia en cadena nacional.

Eso fue un escándalo fenomenal, terminaron presos todos los colaboradores de Cavallo en el Banco Nación y se recuperó el dinero de la coima. Lo que ellos decían en ese momento es que nosotros habíamos hecho la denuncia para tapar o diluir la situación de Yabrán.

La realidad es que yo tuve un aporte para que se descubriera lo que había pasado en Pinamar con José Luis Cabezas. Cuando lo asesinaron, yo estaba en Mar del Plata y uno de mis hijos estaba en Pinamar. Una noche me llamaron y me dijeron que le habían dado un botellazo un compañero de mi hijo en un boliche. En Pinamar no había hospitales, por lo que llamé al intendente de Villa Gesell para ver si lo podían internar ahí. Lo llevaron, pero la herida era tan grande que finalmente lo tuvieron que trasladar a Buenos Aires.

En medio de ese trámite, el intendente me dijo que tenga cuidado con el subcomisario de Pinamar. A los pocos días me encontré con Eduardo Duhalde, gobernador de la provincia de Buenos Aires en ese momento, que estaba obsesionado por esos días porque estaba convencido de que "le habían tirado el cadáver de Cabezas". Mientras hablaba con él, apareció otro muerto en La Matanza, en este caso, incinerado. Duhalde entró en pánico porque pensaba que había una conspiración contra él, pero yo me acordé de las palabras del intendente y le dije que averigüe qué era lo que estaba pasando en la subcomisaría de Pinamar. Cuando averigüé qué había pasado en aquella pelea de boliche, nos enteramos que estaba involucrada la barra brava de Defensores de Belgrano que llevaban a robar a Pinamar. Así empezó la investigación sobre el subcomisario Gómez.

Patricia Bullrich está tan equivocada que ni siquiera conoce el aporte que hicimos. Era una época de muchísima mafia, tanta que volaron a un pueblo como Río Tercero por el contrabando de armas.

