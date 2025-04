Liliana Sanucci: "Francisco fue el mejor Papa que tuvo el mundo"

En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3), Liliana Sanucci, presidenta de la Fundación Papa Francisco, aseguró que el pontífice fue “el mejor que tuvo el mundo” y dijo que el trabajo de la organización "no tiene una sola queja". “Francisco confió, y nosotros no le fallamos”, dijo.

Liliana Sanucci es la presidenta de la Fundación Papa Francisco, una organización sin fines de lucro que brinda asistencia alimentaria, ropa, y capacitación a quienes más lo necesitan. Es licenciada en Organización y Técnica del Seguro por la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), y se desempeña como secretaria de Acción Social del Sindicato Único de Trabajadores de Feriantes de la República Argentina. En la Feria del Libro, que comienza mañana, presentará su libro “Una vez por semana”.

¿Conoció usted personalmente al Papa?

Lo he conocido como Jorge Bergoglio, acá en Buenos Aires, y luego como papa Francisco, ya en Roma. Fui con el padre Farinello, que ha sido amigo de Bergoglio tantos años, y ya partió también, para presentar la Fundación Papa Francisco. A partir de ahí empezamos a trabajar juntos.

¿Lo conoció siendo arzobispo de Buenos Aires?

Claro, como arzobispo de Buenos Aires. La fundación fue específicamente creada por su pontificado hace casi 11 años, sabiendo que iba a ser el mejor Papa que iba a tener el mundo. Por eso hicimos esa fundación, y Francisco fue el mejor Papa que tuvo el mundo.

¿Cómo lo conoció? Me imagino que usted llega a él, además de por Farinello, por el Sindicato Único de Trabajadores de Feriantes. A Bergoglio le resultaba de mucho interés todos aquellos que hacían trabajo social.

Lo que pasa es que asumimos en el Sindicato de Feriantes en octubre del año pasado. Fue un sindicato que estaba en manos de otra comisión directiva.

Entonces, ¿cuál fue el motivo de ese contacto entre usted y el Papa? ¿A qué cree que el Papa le prestó atención y luego la eligió para que presidiera la fundación que lleva su nombre?

Yo creo que porque fuimos sinceros, claros y contundentes en lo que queríamos hacer. Nuestra fundación no tiene una sola queja, una sola mancha, una sola denuncia. Por más que ya pasaron casi 11 años y somos más de 100 personas trabajando voluntariamente, hemos hecho y seguiremos haciendo las cosas bien, a pesar de tener embestidas muy duras desde algunos lugares. Francisco confió, y nosotros no le fallamos. Ahí hicimos un trabajo en conjunto.

¿Por qué “Una vez por semana”? ¿Por qué ese título del libro que usted presenta en la Feria del Libro?

Aclaro que no es un incunable, es mi primer libro. En realidad, quise expresar un diálogo entre dos amigas: una es peronista y otra es libertaria. Es el diálogo casero que tienen estas dos amigas que se juntan una vez por semana para discutir temas de actualidad y de política. Extraje en estos personajes lo que yo recojo en la calle, porque a veces los periodistas hacen una nota y no hay tiempo para que la gente, sobre todo la gente de la calle, pueda expresar todo lo que quiere decir. Entonces, ahí condensé en distintos capítulos qué es lo que la gente realmente dice, en estos dos personajes. La idea final —y como autora, humildemente— es que se termine toda esta agresividad, esta falta de respeto y vulgaridad para con la gente, y que se construya, desde el amor, un país mejor.

