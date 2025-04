Tras la muerte del papa Francisco, Arminda Aragón, una amiga de la juventud, recordó los inicios de Jorge Bergoglio en la Acción Católica, destacó su "corazón íntegro" y aseguró que “nunca tuvo novia”. “Él tuvo desde siempre, en su corazón, el llamado de Jesús para ser sacerdote”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Arminda Aragón es trabajadora social y fue amiga del papa Francisco durante su adolescencia. Su vínculo con Jorge Bergoglio se remonta a sus años de juventud en el barrio de Flores, donde ambos compartieron actividades en la Basílica de San José de Flores. Arminda también presidió la Acción Católica en esa parroquia, lo que fortaleció su vínculo con aquel joven Bergoglio.

¿Dónde está Bergoglio ahora para usted?

Está allá arriba con el Señor, bendiciéndonos y ayudándonos como siempre aquí en la Tierra. Él, en su alma limpia, en su corazón entero, en su entrega a todos los demás, ¿dónde va a estar si no en el cielo, junto al Señor?

¿No está dentro suyo también?

También. Está en mi corazón como siempre, porque realmente era un gran amigo. Fue un gran compañero de la Acción Católica, un muchacho increíble por su amor a Jesús, su vocación y su entrega a los demás. Un corazón íntegro, entregado a misionar.

¿Qué edad tenía Bergoglio cuando usted lo conoció?

Yo tengo cinco o seis años más que él, así que tendría 13 o 14 años. Él era de mi barrio, o sea que yo conocía a la familia, conocí a Martita, la hermana y estaba en mi grupo de la Acción Católica. Era jovencito cuando lo conocí.

Usted lo conoció antes de que incluso iniciara su vocación eclesiástica…

Sí, antes. Él estaba trabajando en la Acción Católica de Flores. Siempre recuerdo que, junto a otro amigo de él, que ya falleció, ponían una mesita en la vereda, frente a la iglesia, con rosarios, con libritos y misionaban con la gente. Se corrían, iban a la esquina de Membrillar y Rivadavia, y seguían misionando, entregando libritos y entregando rosarios a la gente. Era realmente un misionero, un apóstol de Jesús desde muy chiquito. Tenía una familia muy religiosa e influyó mucho en su vida religiosa una abuela.

Sí, la abuela le enseñó a rezar. Como su madre tenía cinco hijos, se dividía entre la madre y la abuela. Lo llevaba a él todos los días al colegio, de ida y de vuelta.

Sí, al colegio de acá, de la calle Varela. Él estudió ahí y después hizo una carrera en bioquímica. Él tenía problemitas de salud, porque había sido operado por un problema pulmonar. No sé qué problema tenía, pero tenía que cuidarse.

Imagen de un cumpleaños de Arminda. A su izquierda, Oscar, el hermano de Francisco. Arriba de ella, hacia la derecha, un joven Jorge Bergoglio.

Él dijo que a los 17, cuando él decide iniciar su carrera eclesiástica, tenía una novia que se llamaba Amalia, y que incluso le había dicho: “Si no me caso con vos, me hago cura”.

No sé si fue tan así. Habrá sido algún “filito” de un chico de esa edad, pero Francisco nunca tuvo novia. Él tuvo desde siempre, en su corazón, el llamado de Jesús para ser sacerdote. Yo creo que esa fue realmente la verdadera vida de él.

¿Usted dice que fue más platónico que otra cosa?

Sí.

¿Sigue viva Amalia?

No. Creo que la hermana mayor de Francisco, que vive en Ituzaingó, vive. Sé que ella ha hablado del Papa, pero no sé más nada de ella. Después, la hermana Martita falleció. Tenía hijos y creo que uno de los hijos es sacerdote también.

¿Qué produjo en la familia de Bergoglio el hecho de que él fuera Papa, y el hecho de que no haya vuelto a verlo, por lo menos en Argentina?

Me imagino que habrá sido una satisfacción enorme. Yo me acuerdo de haber estado en la casa y era una familia muy religiosa. Estuve cuando Martita cumplió los 15, que hicieron una fiesta. Era una familia muy, muy religiosa.

¿Martita es una de las hermanas de los cinco Bergoglio?

Martita y la que vive en Ituzaingó. Los otros son varones. Como uno de los hermanos era gordo, me acuerdo de que con las chicas jóvenes de aquellos tiempos decíamos: “Ahí viene el gordo y el flaco”. El flaco era Francisco.

¿Y Bergoglio era el segundo en edad?

Sí, había un hermano mayor y las dos hermanas eran menores que él. Era una linda familia. Acá cerquita de mi casa, a dos cuadras, está la placita donde él iba mucho a jugar al fútbol con los amigos. Está el colegio de la primaria, donde han puesto una placa. También han puesto una placa donde era su casa y donde él nació, en otra casita. Hay un pasillo grande con varias casitas y ahí, en una de esas casitas, nació él. El barrio de Flores está orgulloso de tener a un Papa que haya nacido y vivido en Flores.

Yo lo escuché contar una historia del otro lado del Riachuelo con los abuelos o bisabuelos. ¿Usted recuerda algo de la familia de él, más allá de Flores? ¿Que tuvieran, por ejemplo, familiares en Valentín Alsina? Él contaba que su abuela hablaba piamontés directamente, no hablaba español.

No, de eso no tengo recuerdo. Yo recuerdo mucho a la familia de acá porque éramos vecinos. Recuerdo a Martita, que estaba en el grupo de las jóvenes de la Acción Católica y estuve en su fiesta de 15.

El padre de Bergoglio era contador. Para esa época, ser universitario, graduado de una carrera con casi el grado de doctorado. ¿Eran de clase media alta, para decirlo de alguna manera?

No creo que sea clase media alta. Yo diría más una clase media normal, dentro de la mayoría de la clase media que vive en Flores.

Y los abuelos, que eran piamonteses... ¿cómo lograron que su hijo se recibiera de contador?

Pienso que era la sensación que tenían los inmigrantes de que sus hijos pudieran tener una carrera. Le pasaba a mi papá. Mi papá vino de España a los 14 años, hizo su vida y él pensó en que sus hijos también tuvieran una carrera. Nos mandó a un colegio religioso a hacer la secundaria por pupilas, porque allá donde nosotros nacimos, en Córdoba, no había. Nos insistió para que siguiéramos carreras universitarias y tengo una hermana psicóloga, otra profesora y yo soy trabajadora social. Los inmigrantes siempre quisieron progresar, y trajeron el progreso aquí a la Argentina.

