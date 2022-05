Linda Peretz: “La tecnología avanza, pero el teatro tiene fuerza”

En diálogo con Modo Fontevecchia por Radio Perfil (FM 101.9), la actriz y presidenta de la Casa del Teatro expresó su alegría respecto de la reapertura de los teatros en el país y de la inversión que lleva a cabo en el Teatro Regina en conjunto con Ariel Perroti. Asimismo se refirió a la posibilidad de volver con su exitoso unitario “No seré feliz pero tengo marido” y dijo qué “quedó muy fuera del tiempo”, debido a las conquistas de los movimientos de mujeres.

La reapertura de una sala de teatro siempre es una buena noticia. ¿El teatro tiene más vida que la sala de cine? Aquella que fue la primera manifestación cultural de la humanidad en el teatro clásico al aire libre, hoy tiene más resiliencia que las salas de cine.

- La tecnología avanza, pero el teatro tiene fuerza, tiene personalidad y algo de abrazo con el público, más allá de que se consuma tanta tecnología, nosotros, los actores y el público, tenemos la necesidad de entrar en una situación de amor y abrazo personalizado. Pasa por ahí. Yo me siento involucrada como hacedora, trabajadora del espectáculo, como espectadora, me alegra mucho que sea así.

¿Vas al cine?

- Voy al cine. Tengo una pantalla enorme que me regalaron y no la sé usar. No me siento cómoda con la tecnología. Aún así me gusta ir al cine y me da mucha pena porque va poca gente. Se fue el culto de ir al cine. Pero el teatro está renovado y afortunadamente tiene buena salud y está bien. Al teatro Regina, al que he ido como espectadora y del cual soy titular desde una comisión directiva hace ya 5 años, me costó mucho levantarlo y por suerte ahora tenemos a Ariel Perroti, quien se encargó de la inversión. Él es un buen empresario, productor y acompaña muchísimo. Me alegra que esté trabajando gente idónea en la producción del teatro Regina después de tanta gente que pasó sin poder levantar la sala. Yo trabajo para que la Casa del Teatro, además de embellecerla, tenga soltura. Estamos muy necesitados todavía. De todas formas, tuvimos la suerte de tener un subsidio desde el Ministerio de Cultura de la Nación, a través de la Comisión de Espacios Históricos, la entidad dirigida por Teresa Anchorena, con la que compartimos inversión y somos socios. Está bueno también poner ese dinero y haber firmado un contrato interesante, acompañados por Ariel Perroti, que es un hombre muy honesto. Hemos tenido cada chanta.

Tu obra insignia fue "No seré feliz pero tengo marido". Cambiaron enormemente las relaciones de pareja y la concepción de familia, la feminidad y la gran revolución de la última década tuvo que ver con el logro de la mujer. ¿Sigue teniendo sentido la obra o es un signo antropológico?

- Si, quedó antropológico y anacrónico. Perroti insiste que yo tendría que volver con la obra pero tengo otros proyectos que son muy interesantes. Yo siempre le digo a Ariel, a los productores y mi familia, pero “No seré felíz pero tengo marido” quedó muy fuera del tiempo. Salvo que hagamos un retoque de concepto y de guión más actualizado. Ya en el 2001 y 2002, cuando fui a España a hacer esta pieza, se me presentaron feministas en la puerta y me dijeron "no puede ser", y yo les contesté que en Argentina somos distintos. Pero la Argentina ahora está emparentada con esa situación y ya me parece que no da.

