Los odiadores se enfrentaron a sus famosas víctimas

Los famosos a diario se enfrentan a miles de comentarios, pero no todos son “likes” ni hermosas expresiones a su favor. El anonimato de las redes sociales hizo que los odiadores tengan su espacio para canalizar su ira o descontento con ciertas figuras del espectáculo. El programa español El Hormiguero tomó este fenómeno social para generar una nota bastante interesante: ¿qué pasa cuando el hater enfrenta al famoso criticado?

Pasa lo que muchos de nosotros pensamos que podía ocurrir. Los acosadores de internet, una vez que están frente a su víctima, no reaccionan, por suerte, con la misma ira con que lo hacen en las redes sociales. Lo que pocos se animarían a hacer de manera presencial lo hacen a través de plataformas digitales desconociendo el efecto real que le causa a la víctima cuando lee o escucha las críticas sin filtro.

El conductor del reconocido ciclo televisivo, Pablo Motos, propuso “verle la cara a alguien que no se la vemos nunca” pero de quien estamos muy pendientes. También reconoció que cuando le plantearon la idea a los haters, muchos de ellos no quisieron saber nada con sentarse frente a una cámara, sin embargo algunos valientes lo hicieron y dejaron en claro lo que sucede.

El desafío era reproducir lo que opinaban en redes y ampliar ese pensamiento sobre tal famoso. Lo que desconocían era que ese famoso estaba detrás de la puerta esperando que la expresión fuera cara a cara. “Mala persona”, “horrible”, “traumante” fueron algunas de las palabras utilizadas por los odiadores para referirse a personas que no conocen y que sólo ven por televisión.

María Pombo, una importante influencer española, pudo tener frente a frente a su hater en cuestión, y contarle lo que significan para ella sus comentarios: “Me lo dices ahora y me río, pero a lo mejor en ciertas ocasiones me he ido a la cama llorando, con ansiedad, no solo por tu tuit sino por un cúmulo de tuits”.

