Covid-19 | Alarmante mensaje del conductor español Pablo Motos: "La gente cae como ratas"

El presentador y locutor español Pablo Motos analizó la evolución de la pandemia de coronavirus en su país y el continente europeo y lanzó un mensaje en su programa, "El Hormiguero", para advertir a sus espectadores según su experiencia personal de lo que observa día a día: "La gente de mi entorno cae como ratas".

"Esta es la peor ola de la covid de todas en cuanto a contagios y nos va a alcanzar a casi todos", comenzó diciendo el conductor oriundo de Valencia en el inicio del ciclo. Luego, continuó asegurando que varios amigos famosos se contagiaron rápidamente "en los últimos cuatro días", al igual que muchas personas que integran su equipo de trabajo en la televisión.

"En el equipo llevábamos meses sin dar un positivo, y nosotros hacemos test a todo el mundo y a todos los invitados cada semana. Pues esta mañana han caído ocho", añadió preocupado en referencia a lo ocurrido este último lunes.

"Desde mediados de la semana pasada la gente de mi entorno está cayendo como ratas. Se están parando rodajes de películas, las televisiones están en cuadro. Hoy (por el lunes) lo ha pillado Rafael Nadal y dos de los invitados que tenemos tendrán que hacer la entrevista por videoconferencia porque también se contagiaron", aseveró.

Un nuevo rebrote azota al continente europeo.

Por otro lado, se refirió a la celebración de las fiestas de fin de año y declaró que tomó la decisión de extremar los cuidados debido al fuerte rebrote del virus en Europa y la aparición de la variante Ómicron. "Yo tenía previsto ir a París estas fiestas y lo he anulado. A mi familia le he dicho que no venga en Nochebuena", reveló.

"Les cuento estas cosas por si les sirven de referencia para situarlos en qué momento estamos. Esta variante es igual de contagiosa que el sarampión, que es uno de los virus más contagiosos que conocemos", manifestó. Sobre esta línea, recalcó: "Lamento ser el portador de las malas noticias, pero esto no es una ola, es un tsunami".

Por último, lanzó una ácida crítica a la dirigencia política de su país, haciendo foco en el presidente Pedro Sánchez. "Se va a reunir con los presidentes autonómicos a ver si llegan a una estrategia común para que no les penalice a ninguno de ellos individualmente, políticamente para no perder en las encuestas. No esperen a que nos salven ellos, esto es una emergencia hoy, no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Protéjanse ustedes y a los demás", sentenció.

