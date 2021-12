Nicolás Kreplak: "En la Provincia tenemos 2 millones de personas que se dieron la primera dosis y no se dieron la segunda"

El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, habló del aumento de casos de coronavirus de las últimas semanas y subrayó que "la pandemia sigue siendo una realidad", instando a fortalecer en mayor medida los cuidados. También detalló de qué se trata el pase sanitario que se empezará a implementar a partir de este martes 21 de diciembre en el territorio bonaerense y respondió respecto a la posibilidad de aplicar restricciones si los contagios continúan en ascenso.

A partir de hoy, Buenos Aires junto con las provincias de Córdoba, Río Negro, Santa Fe y Santiago del Estero comenzarán a aplicar el pase sanitario que exige el esquema completo de vacunación para realizar trámites y asistir a lugares públicos cerrados. Sobre esto habló Kreplak y detalló que "el pase sanitario empieza a regir a partir de hoy en espectáculos, teatros, restaurante, gimnasio, etc...se necesitan tener las 2 vacunas".

También sostuvo que la doble inmunización será obligatoria para realizar trámites en oficinas estatales y arengó a los bonaerenses a completar los esquemas al manifestar que el pase sanitario "es una regla de convivencia para cuidarnos", en diálogo con El Destape Radio.

Aumento de casos

El funcionario bonaerense también se refirió al aumento de los casos positivos de Covid-19 y manifestó que "es preocupante el aumento de casos", especificando que "estamos con la guardia de cuidados bastante baja con una variante muy contagiosa como es Delta".

En relación al ascenso de contagiados de las últimas semanas, manifestó que "el aumento de casos no tiene por ahora un aumento de internaciones y muertes pero podría tenerlo" y remarcó que "la pandemia sigue siendo una realidad, tenemos que seguir con los cuidados".

De acuerdo al último reporte sanitario de este lunes 20 de diciembre, la provincia de Buenos Aires registró 1.955 casos positivos por coronavirus y, de acuerdo al Monitor Público de Vacunación. ya alcanzó a inocular a 28.503.562 personas.

Vacunación en la provincia de Buenos Aires

Respecto a la inoculación de los bonaerenses, Kreplak expresó que en la provincia hay vacuna libre para quien quiera completar el esquema, señalando que "no hay ninguna excusa para no vacunarse".

"En la provincia tenemos 2 millones de personas que se dieron la primera dosis y no se dieron la segunda. No es gente antivacuna, solo no lo completó", dijo el Ministro de Salud provincial sobre las personas que todavía no tienen ambas aplicaciones contra el coronavirus. "Si logramos que todos los que tienen 1 dosis lleguen al esquema completo Argentina será el país con mayor vacunación", subrayó.

En la misma línea, expresó que "en los sectores de mayores ingresos se están viendo 6 veces más casos que en los de menores ingresos". Por otro lado, señaló que "el sistema de salud está muy sobrecargado sin coronavirus por todo lo que no se trató durante la pandemia”. Sin embargo, declaró que desde su punto de vista no observa que en el futuro haya nuevas restricciones.

En el día de ayer el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció que habrá "vacunación libre y gratuita" para los turistas locales y extranjeros que elijan para vacacionar en la provincia.

Pase sanitario

A partir de este martes 21 de diciembre comienza a regir el pase sanitario para mayores de 13 años en la provincia de Buenos Aires. Será necesario contar con el esquema de vacunación contra el Covid-19 completo y tener el certificado a mano para poder acceder a concentraciones masivas o para realizar trámites oficiales.

El pase sanitario se obtiene a través de la aplicación VacunatePBA y Mi Argentina y también en los lugares de vacunación donde emiten un certificado en el que se acreditan las dos dosis.

Esta constancia deberá presentarse para asistir a eventos masivos, para participar de actividades culturales, deportivas, religiosas y recreativas en espacios cerrados, para realizar trámites ante organismos públicos provinciales y municipales y entidades privadas, cuando impliquen aglomeración de personas.