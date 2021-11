COVID-19: Kreplak habló de un rebrote en verano y pidió debatir restricciones a no vacunados

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, alertó este jueves que en la próxima temporada de verano podría haber "algún tipo de rebrote de coronavirus" y pidió "debatir socialmente" medidas restrictivas en la circulación de aquellas personas no vacunadas contra el virus.

"Yo lo que creo es que en el verano podríamos tener algún tipo de rebrote, pero no creo que conlleve restricciones", comenzó diciendo el funcionario en diálogo con Radio Continental. "El ascenso de casos es poquitito, estamos en un 4% de lo que fue el pico de abril y así venimos hace siete semanas, que ondula", añadió.

Reportaron 2.234 nuevos casos de Covid-19, la cifra más alta desde septiembre

Según explicó el ministro provincial eventualmente se tomarían medidas si se pone en riesgo el sistema de salud y se agrava la situación sanitaria, aunque destacó que "no pareciera ser un escenario probable". "Sí creo puede haber una ola, sobre todo porque empieza el calor y hay mucho aire acondicionado en lugares cerrados", advirtió.

En ese sentido, pidió mantener los cuidados para evitar contagios y continuar con las ya conocidas medidas de prevención, como el uso de barbijo, el lavado de manos, la ventilación cruzada y el distanciamiento social.

Restricciones para los "no vacunados"

Con un ojo en lo que sucede en algunos países de Europa, donde se registra un fuerte repunte de casos positivos de Covid-19, Kreplak fue consultado sobre si se analizan medidas para condicionar la circulación de las personas no vacunadas. "Es una discusión que debemos darnos, no solo sanitaria, sino que debe atravesar a la sociedad en general y yo lo haría ahora para llegar preparados", consideró.

Alemania prepara medidas estrictas para frenar la ola de contagios de Covid-19

Sobre esta línea, subrayó que, en su opinión, el debate es: "O es obligatoria la vacuna, o si se produce una serie de restricciones para aquellos que no están vacunados que no solamente se pone en riesgo a él mismo sino a los demás". También recordó que en otros lugares del mundo no se puede ir a trabajar, estudiar, al cine, o a otros espectáculos "si no se está vacunado".

"Hay que lograr concientizar, mucha gente no se vacunó y no porque esté en contra de las vacunas sino porque está esperando y no deseamos que llegue demasiado tarde a la inoculación y después se tenga que arrepentir", concluyó.

FP CP