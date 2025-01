Lourdes Arrieta: "Me volvería a poner el patito si tuviera que hacerlo"

La diputada del bloque unipersonal “Las fuerzas del cielo”, Lourdes Arrieta, analizó las perspectivas de cara a las sesiones extraordinarias en el Congreso y afirmó que la oposición dialoguista podría funcionar en una suerte de interbloque con el oficialismo. “Dentro del recinto, sí podríamos hablar de un interbloque de forma tácita”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Lourdes Arrieta es diputada nacional por Mendoza, electa en 2023 con mandato hasta 2027. Hasta agosto de este año, fue presidenta de La Libertad Avanza en su provincia. En 2023 fue candidata a concejal de Las Heras, ocupando el cuarto lugar en la lista de la Unión Mendocina, aunque no resultó electa.

Alejandro Gomel (AG): En estos días, se define qué va a pasar con las sesiones extraordinarias y se podrían discutir la eliminación de las PASO y ficha limpia? ¿Va a haber acuerdo? ¿Va a haber sesiones? ¿Cuál va a ser su postura?

Ayer justamente estuvimos reunidos los jefes de bloque que nos consideran dialoguistas, de alguna manera. En lo personal, estoy a favor de la eliminación de las PASO. Sin embargo, no se llegó a un acuerdo, por tanto, se trataría la suspensión de las mismas.

Tendríamos un plenario de comisiones para abordar los proyectos que envió el Ejecutivo, tanto un plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda como de Justicia. El día martes, miércoles y posiblemente el jueves estaríamos tratando solamente la suspensión de las PASO más otros temas que ya tienen orden del día, como Reincidencia, Reiterancia y Juicio en ausencia.

Elizabeth Pleger (EP): ¿La intención es que Ficha Limpia quede para la otra semana?

Exactamente. Para la otra semana se trataría Ficha Limpia y posiblemente un nuevo proyecto que incorporaron, que es Concursos y Quebrantos.

AG: ¿Se va a conformar una suerte de interbloque con los sectores más cercanos al Gobierno?

No lo sé en materia electoral. Creo que muchos están peleando hoy en día por llevar la representatividad del sello de La Libertad Avanza. Y además, hay muchos que buscan ser aliados en distintas provincias. Claramente, es por una cuestión netamente de poder que en nada representa las ideas de los que votaron a La Libertad Avanza. Dentro del recinto, sí podríamos hablar de un interbloque de forma tácita.

No está nada resuelto, no hay nada resuelto con el PRO, no hay nada resuelto con la UCR. La UCR está partida en dos o quizás en tres, porque también estuvieron presentes dos diputados que acompañaron, que fueron los de parte de los 86 héroes, estamos hablando de Mario Cervi y Mariano Campero.

También estuvieron presentes en la reunión de ayer, junto con representantes de la UCR oficial, podríamos decir, y del bloque Democracia para Siempre, que preside Juliano.

EP: Con relación al tema de las PASO. ¿Se va a redactar un nuevo proyecto que plantee la suspensión y que se discuta solamente el aspecto electoral?

Se va a llegar a un acuerdo para modificar el proyecto en el plenario y lograr obtener dictamen. Se va a tratar nada más el artículo 2 de este proyecto, que es la derogación de las PASO y se sumarían otros artículos, relacionados con los plazos de convocatoria a elecciones.

También el tema de la conformación del padrón, que en este proyecto nuevo dice que tienen que ser 30 días antes, el plazo de la campaña propagandística pasa de 45 a 60 días, 48 horas antes de las elecciones. Bueno, hay una serie de requisitos, por ejemplo, que no se podrá hacer inauguración de obras públicas.

EP: Ahora, tema financiamiento, va a quedar afuera de la discusión.

Exactamente, por el momento pasaría al tratamiento de las ordinarias, justamente porque hay muchos partidos, y es entendible, y espacios minoritarios que de alguna manera subsisten por el aporte estatal.

EP: ¿Qué impresión le dio esa reunión?¿Le parece que el Gobierno solamente está interesado en aprobar la suspensión de las PASO?

La idea original era directamente eliminarla, sin embargo, teniendo en cuenta tanto desde el Senado como en Diputados que algunos prefieren la suspensión hasta que se trate de una manera mucho más ordenada la eliminación de las PASO era mejor ir por esta opción.

EP: Discúlpeme, creo que me expresé mal. Yo le preguntaba si la única prioridad del Gobierno es resolver el tema de las PASO, más allá de que sea eliminación o suspensión.

Si, es la prioridad.

AG: Ahora que ha pasado un tiempo y se enfriaron un poco las aguas. ¿Piensa que fueron injustos con usted? ¿Fueron desagradecidos con usted en el partido, en La Libertad Avanza?

Yo lo hablo desde una persona que desde los 6 años sirve en la iglesia y que no estoy esperando recibir nada a cambio. Pero sí, me parece que, de alguna manera, fueron descorteses. Creo que ya todo quedó en el pasado.

Creo que lo importante es poder reconstruir y también luchar por los que nos votaron, en mi caso, los mendocinos. Los que nos votaron están cansados de una política tradicional, una política mañosa.

Y lamentablemente hoy, La Libertad Avanza en la provincia de Mendoza terminó resultando ser todo lo que nosotros combatimos en su momento. Así es que yo espero que de alguna manera esto se revierta, pero creo que ya es un borrón y cuenta nueva.

AG: Usted fue muy criticada, en su momento, porque había entrado en la moda de los famosos patitos en la cabeza. ¿Se arrepiente de haber aparecido en el Congreso con esos patitos?

No, no, para nada. No me arrepiento. No me arrepiento de nada de lo que hice. Creo que es una virtud también poder aprender. Pero si me tuviera que poner un patito, volvería a ponerlo. Hace poquito me teñí las mechas de color rosado, no me arrepiento tampoco. Creo que es una moda personal y es una impronta que cada uno le puede dar, sin faltarle el respeto a la institucionalidad. Creo que un pato, una hebilla con un pato, no le falta el respeto a la cámara.

¿Nos va a sorprender con algo ahora, por ejemplo, para el primero de marzo, que empiezan las sesiones?

Ah, no sé. Me acaba de dar una buena idea.

