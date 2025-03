Lousteau: "Discrepo con el silencio de Larreta y Jorge Macri durante el primer año de Milei"

El senador Martín Lousteau dejó claro que su candidatura será con "identidad propia", y aunque le gustaría formar un espacio más grande, no comparte el camino "individual" que ha tomado por Horacio Rodríguez Larreta y Jorge Macri. "No hemos visto al jefe de Gobierno defender los comerciantes, no hemos visto defender a los jubilados, no hemos visto defender la educación pública, no hemos visto un gasto que sea más equitativo", expresó Lousteau. Además, criticó que el "camino individual" de Larreta "pierde la riqueza de lo colectivo" y consideró que "le falta potencia para frenar, debatir o por lo menos hacer preguntas sobre el rumbo en el que vamos", expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Martín Lousteau es economista, senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires y lidera el espacio Evolución dentro del radicalismo. Ha sido candidato a jefe de Gobierno porteño, ministro de Economía (2007-2008), embajador de Estados Unidos (2015-2017) y diputado nacional (2017-2019). Es licenciado en Economía de la Universidad de San Andrés, realizó un master en la London School of Economics y escribió varios libros sobre economía y política.

Qué caos, no me imagino lo que debe estar pasando por tu cabeza ahora mismo, presidiendo el radicalismo y teniendo que decidir qué alianza formar en la Ciudad de Buenos Aires. Ayer, por un lado, Horacio Rodríguez Larreta hizo su lanzamiento, y las encuestas indican que el peronismo podría tener un buen desempeño con Santoro en estas elecciones legislativas anticipadas. ¿Cómo ves la situación? ¿Qué balance podrías hacernos?

Nosotros en la ciudad, como en otros ámbitos, siempre hemos defendido una mirada de qué es lo que queremos que la ciudad haga, qué es lo que queremos que ocurra en nuestra ciudad. Esa es una mirada de un estado que sea más justo, más justo en el tamaño que tiene que tener. Muchas veces he criticado un montón de gastos que ha tenido el PRO en un montón de rubros distintos, que no los considero prioritarios. Lo seguimos viendo hoy en materia de publicidad, cada vez que abrís el teléfono, más justo en a quién atiende primero. Es una ciudad que atiende prioritariamente a los que están bien en la ciudad, pero muchas veces se olvida del sur de la ciudad. Esa ciudad que no prioriza bien aquellas cosas que me parecen fundamentales: educación, seguridad, salud. Creo que lo están padeciendo todos los porteños en todas sus dimensiones. Y nosotros siempre peleamos por esas cuestiones. Y cada vez que hemos competido en la ciudad, llevamos una enorme cantidad de propuestas, algunas de las cuales algunos gobiernos han llevado adelante, otras las han copiado pero no las han llevado a cabo. Y nosotros queremos esa ciudad.

Queremos una ciudad que sea más ordenada, queremos una ciudad más justa, sobre todo, y que prioritariamente se ocupen las cosas que hacen falta. Siempre hemos representado eso, lo vamos a representar, lo hemos representado con evolución, siendo muchas veces, obviamente, con el radicalismo, con el socialismo, con Margarita Stolbizer. Nosotros aspiramos, y con sectores independientes, y aspiramos a representar eso. Muchas veces se han sumado a las candidaturas de la ciudad, independientes que no tenían... como el caso de Martín Tetaz y nosotros queremos eso, queremos que haya una renovación, queremos que haya gente nueva, queremos que haya debate sobre cosas que, en general, no ocurren. Y después, lo otro que hemos visto es que es un gobierno que atacó cosas muy fundamentales de la ciudad. Atacó un modo de vida, atacó la cultura, el modelo económico ataca mucho el comercio, el consumo masivo.

Todavía sigue sin repuntar. Y es una ciudad que es muy abierta, muy tolerante, y veo un presidente que permanentemente insulta, agrede a periodistas, artistas, economistas, opositores, en lugar de permitir que haya una discusión más amplia y más sincera de todas las cuestiones que tendríamos que decidir. Me parece que eso resiente. Yo tengo un hijo de 12 años, no me gusta ver al presidente con mi hijo. Cuando el presidente está insultando, no me gusta. Me parece cuando el presidente dice que los gays son pedófilos, me imagino una madre con un hijo gay teniendo que tolerar eso, o qué es lo que van a decir los compañeros de un chico que es hijo de un matrimonio igualitario cuando va a la escuela. Y me parece que no corresponde con el modo de vivir que elegimos en la ciudad.



Ahora, ¿cómo se canaliza eso en lo concreto? Porque mañana vence el plazo para la inscripción de las alianzas en la Ciudad de Buenos Aires, ¿a través de una candidatura autónoma o encabezando esa candidatura el radicalismo en alguna forma de alianza con el peronismo o con el PRO?

Nosotros vamos a ir con identidad propia, como hemos sido siempre. Nos gustaría que se forme un espacio más grande, pero bueno, hay algunos con los que antes estuvimos juntos, que es el caso de Horacio, que tomaron otro camino. No tenemos problema, vamos a ir con nuestra identidad, porque además hay ciertas cosas de todo este año que pasó en donde hemos discrepado con las posturas o con el silencio sobre estas cosas importantes. No hemos visto al jefe de Gobierno defender los comerciantes, no hemos visto defender a los jubilados, no hemos visto defender la educación pública, no hemos visto un gasto que sea más equitativo, que tenga mayor inercia. Nosotros seguimos expresando esto, vamos a representar eso.

Tengo diálogo con Horacio, pero él hizo un camino más individual, si uno quiere. Está en su derecho. Me parece que ese camino individual se pierde la riqueza de lo colectivo, y además se pierde no solamente eso, que en su momento funcionó muy bien cuando estábamos todos juntos, sino que también le falta potencia para frenar, debatir, o por lo menos hacer preguntas sobre el rumbo en el que vamos y cómo eso impacta en la ciudad y a nivel nacional. Porque yo creo que, a vos te pasa lo mismo que a mí, yo no quiero volver al pasado, no quiero volver al pasado, pero también me parece que tenemos el derecho a preguntarnos si este rumbo está bien, si este rumbo económico es sólido o es frágil, si este rumbo económico genera más desigualdad o menos desigualdad, y si este rumbo institucional no es una degradación cuando se nombran jueces por decreto, o cuando se usan DNU para gobernar, o cuando ahora se debate el acuerdo con el fondo sin poder debatir en qué consiste el acuerdo con el fondo. O cuando vemos un presidente que insulta, como dije antes, a periodistas, artistas, cuando vemos el tipo de represión y las mentiras rampantes. Entonces, me parece que frente a ese tipo de preguntas que uno se tiene que hacer, la fortaleza de lo colectivo es más grande.

Hay una perspectiva de que el puesto político más importante después de presidente es el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es el único, después del presidente, que tiene autonomía económica, que tiene toda la visibilidad nacional, que es el único que se puede dar el lujo de ser contracíclico. O sea, hemos visto cómo jefe de gobierno de la ciudad, de un partido, lograban oponerse e incluso luego ganar la presidencia, o por lo menos ser reelectos como jefe de gobierno de la ciudad, en sentido opuesto al gobierno nacional, mientras que ninguno de los otros gobernadores ha podido tener eso porque no tienen la autonomía presupuestaria que tiene el jefe de gobierno de la ciudad. Desde esa perspectiva, uno podría decir que Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau aspiran en 2027 a ser jefe de gobierno de la ciudad. Por otro lado, hay versiones que dicen que vos sos economista y que a la Argentina, después de Milei, le haría falta probablemente otro economista. Y que Cristina Kirchner, definitivamente peleada con otro economista como Axel Kicillof, piensa que vos podrías ser el candidato a presidente de una unión anti Milei, pan-peronista, pan-radical. Sé que te estoy poniendo muchas cosas juntas, pero bueno, me gustaría tus reflexiones sobre este mini análisis que acabo de hacer.

Primero, qué bueno que lo preguntes porque veo por todos lados que se publican cosas que son mentiras y que nadie me pregunta. Me pasó con un diario de ayer que dijo que nosotros en la ciudad estábamos haciendo un acuerdo con el peronismo. Entonces, ya hoy en día se publica cualquier cosa sin preguntarle a los protagonistas de la noticia. Eso es mentira. Como acabo de decir, nosotros vamos a ir con nuestra identidad, por las cosas en las que creemos y que hemos trabajado todo el tiempo en la ciudad. No tengo ninguna conversación con Cristina Fernández de Kirchner. No tenía conversación con Cristina Fernández de Kirchner cuando me enfrentaba a ella en la Cámara de Senadores, siendo yo vicepresidente de la cámara, y ella presidiendo el cuerpo. No tengo diálogo con ella. Entonces, esta es la situación. Después, veo que, como hoy, hay un montón de medios que utilizan, creo que lo describías vos, el adjetivo "kirchnerista" como un... no como un calificativo, sino como una descalificación. Cada vez que quieren lastimar a alguien, cada vez que quieren hacer una crítica, utilizan eso. Entonces, yo sigo creyendo en las mismas cosas. No me gusta el pasado, creo que es hora de preguntarnos hacia dónde va el presente en materia de institucionalidad, en materia económica, en materia de educación, en materia de obra pública, en materia del estado, en materia de nivel de agresión, en materia de nivel de violencia que baja desde la presidencia.

Y lo que sí lamento, por eso decía que tengo diferencias con el gobierno de la ciudad, y también con el silencio que tuvo Horacio en este tiempo. Y por eso lo hablo con él y con la gente que trabaja con él. Es que vos describiste muy bien que la voz del jefe de gobierno es una voz muy importante, no solamente porque tiene autonomía presupuestaria, sino porque coincide en la ciudad de Buenos Aires en compartir los medios nacionales con el presidente. A la hora de poner otra mirada, a la hora de hacer preguntas, a la hora de mostrar que se puede gestionar distinto el estado, la vidriera de la ciudad de Buenos Aires es muy importante a la hora de decir "con esto sí, pero esto no". En nuestra ciudad, la voz del jefe de gobierno es muy importante. Y este año, frente a cosas que, como yo digo, lastimaron parte del tejido que hace de la ciudad de Buenos Aires lo que es, la voz del jefe de gobierno ausente y la voz del ex jefe de gobierno candidato a presidente también estuvo ausente.

Alejandro Gomel:¿Qué crees que va a pasar finalmente con los pliegos de García Mansilla y sobre todo con Lijo?

Yo no sé qué es lo que va a pasar. Sí sé qué es lo que había que hacer y qué es lo que hice yo. El presidente nombró dos jueces de la Corte Suprema por decreto, que son los jueces que están a prueba, que asumen por decreto. Dentro de un año, hay que renovarlos o no, con lo cual no tienen absolutamente ninguna independencia, y lo hizo en contra de la Constitución, estirando como chicle la letra de la Constitución, casi editándola, como le editan las entrevistas.

¿Qué es lo que había que hacer? Bueno, el Senado tenía que agarrar los dos pliegos, uno ya tenía dictamen y el otro no tenía dictamen. A pesar, piensen ustedes, que fue un candidato que no cosechó ningún apoyo, y sin embargo es ahora miembro de la Corte Suprema. Lo que había que hacer era juntar a la comisión, que lo que hicimos el otro día. Pero estuvimos raspando con el quórum, los que siempre están definiendo la República, o se llenan la boca como los del PRO no fueron a esa comisión. En esa comisión, dictaminamos, ahora los dos pliegos están en condiciones de ir al Senado y ser rechazados. Creo que eso es lo que se tiene que hacer y eso es lo que he hecho.

AG: ¿Habrá número ahí para un rechazo o está lejos?

No sé. Yo veo, lo primero que tiene que pasar, ya hay un pedido de sesión. Lo primero que tiene que pasar es que la vicepresidenta haga la sesión porque hay una diferencia reglamentaria. Esto es más aburrido, pero en la Cámara de Diputados, si no recuerdo mal, cuando diez diputados piden una sesión, hay que darla. En el Senado, cuando cinco senadores piden una sesión, recuerde que somos muchos menos, somos como la cuarta parte, entre la tercera y la cuarta parte. La vicepresidenta, presidenta del cuerpo, puede elegir cuándo la da, cuándo otorga la posibilidad de sesionar.

Para mí, lo que tiene que pasar es lo que, a pesar de la traba de muchos, finalmente el Senado hizo con muy pocos de nosotros, pero lo hizo. Y ahora estamos en condiciones de tratar los dos pliegos de los jueces como corresponden en el recinto.

Claudio Mardones: Como mencionó Alejandro Gomel, llegamos raspando con el quórum en la comisión de acuerdos. Un momento clave fue el cruce entre usted y Maximiliano Abad, quien se sintió aludido cuando usted cuestionó a quienes esperaban reunir el quórum, incluyendo a sus propios correligionarios. Algunos ven esto como un anticipo de la discusión interna del partido, especialmente con gobernadores como Cornejo y Valdés presionando para evitar que senadores respalden la comisión investigadora del criptoescándalo. Usted, como presidente del Comité Nacional del Partido, ¿cómo se prepara para este contexto? ¿Qué va a pasar en la convención nacional, en donde además la Ciudad de Buenos Aires va a ser anfitriona? ¿Cree que va a haber libertad de acción? ¿Cómo resolverán esta situación?

Vamos a ver qué es lo que ocurre con la convención, para eso se convoca, para que el partido tome una decisión. Está claro y no hay que esconderlo. Yo creo que lo peor que puede hacer un partido es esconder su debate. Hay como visiones muy diferentes entre cuáles son las cosas que el gobierno hace bien y cuáles hace mal y frente a las que hace mal. ¿Cuál debería ser la postura que debería tener el partido? ¿Esconder la cabeza o debatirla? Yo creo, otra vez, que es momento de hacer algunas preguntas. No tenemos todavía la respuesta. Por ejemplo, ¿el plan económico es sólido y exitoso de manera definitiva? Yo no tengo la respuesta a eso, pero creo que vale la pena hacerse la pregunta. Vale la pena hacerse la pregunta de si esto deja una sociedad más próspera y más igualitaria o no. Una sociedad más próspera para unos pocos y mucho peor para otros. Creo que vale la pena hacerse la pregunta de si hay avances del gobierno que son un autoritarismo. Yo no tengo la respuesta, pero sí tengo ganas de hacerme la pregunta. Y creo que hay algunos que prefieren no hacer esas preguntas, que prefieren, mientras el gobierno tiene alta popularidad, como también ocurre con los medios, no hacer ninguna pregunta acerca de si el rumbo es correcto. Y yo creo que siempre estamos obligados a hacer preguntas, porque en virtud de la respuesta que le damos a esas preguntas es que tomamos decisiones.

CM: ¿Habló con el gobernador Leandro Zdero después de que se conoció la creación de Chaco Puede y el primer acuerdo de una fuerza del radicalismo, construyendo un acuerdo electoral local para las elecciones chaqueñas, pero con La Libertad Avanza? ¿Le pidió explicaciones al gobernador Zdero? ¿Le informó a usted como máxima autoridad del partido?

No, yo no tengo por qué pedirle... Nosotros somos un partido muy institucionalista. O sea, como vos describes, toma sus decisiones en los órganos que corresponden. En el caso de alianzas y programas, lo toma en la convención. Y esa es una decisión que toma el radicalismo en Chaco, y las autoridades del radicalismo en Chaco son las que deciden.

Lo que espero es que el gobernador haga una enorme elección legislativa local. Eso es lo que espero.

Elizabeth Peger: Hace un momento mencionaba el tratamiento mañana del acuerdo con el fondo, sin conocer los detalles de lo que incluye ese entendimiento. Al mismo tiempo, unas horas después, habrá una nueva marcha en la Plaza del Congreso, tras la represión de la protesta de la semana pasada. ¿Qué reflexión tiene sobre la coincidencia de estos dos hechos? ¿Cómo imagina que será esa manifestación?

Como ustedes saben, hay una dinámica donde las autoridades del Congreso deciden cuándo es que se da una sesión. Yo creo que eligen hacerlo justo el día de la marcha para confundir las cosas. ¿Por qué digo esto? Porque la represión, el modo que eligió el gobierno para abordar la manifestación, al final siempre nos aleja de lo que deberíamos estar debatiendo, que es lo que pasa con los jubilados. Los jubilados marchaban acá sin cortar calle, sin nada, y con esta postura de que es bueno, desde el punto de vista de la acumulación política, mostrar fuerza en la calle todo el tiempo. Se los empezó a agredir. Y esa manifestación escaló. Y vimos la represión del otro día, y todas las mentiras que se cuentan. Ahora sigue siendo la situación de los jubilados, que perdieron un 15% de poder adquisitivo en el 24 con respecto al 23. Lo que pasó con la inflación. ¿Por qué no se discute eso? Eso ni siquiera el bono. Entonces, la verdad que seguimos sin resolverlo. El presidente, mínimo, que le podía haber dado a los jubilados un mejor presente y sobre todo mejores perspectivas futuras, cuando Argentina crecía y el salario real crecía. Ahora eso está sin resolverse. Estamos debatiendo lo que ocurrió el otro día con la represión y ahora se eleva casualmente para la sesión que se va a debatir el Fondo Monetario el mismo día que la marcha de los jubilados.

Yo creo que lo hacen por dos motivos. Primero, como provocación, con esto que este gobierno, lamentablemente, cada vez que tiene un dilema o un conflicto, decide escalar la provocación. Y eso nos hace vivir en una sociedad cada vez más violenta, donde esas cosas se sientan. Pero, por otro lado, creo que lo hacen para teñir el reclamo justo de los jubilados por otros, que probablemente hagan otros sectores políticos por el acuerdo con el Fondo Monetario. Y nosotros tendríamos que abocar a visibilizar lo que le pasa a los jubilados y a resolverlo.

EP: ¿Estará en la marcha?

Yo estoy todos los días en el Congreso. Estoy en este mismo momento en el Congreso. La otra vez, estaba trabajando dentro del Congreso porque estábamos en la comisión por lo de Bahía Blanca, cuando empezó la marcha, mejor dicho, cuando empezó la represión, cuando se podía ver desde arriba lo que pasó con la señora cuando la empujaron. Yo tengo gente que trabaja conmigo que lo vio. Ahora mañana también, al mismo tiempo, vamos a ver qué contexto y cómo es la marcha, cómo esto de tener el mismo día que lo del Fondo Monetario, la marcha, o la sesión, el mismo día que la marcha, veremos en qué deriva.

Y ahora, yendo al acuerdo con el Fondo, nosotros tuvimos 23 acuerdos con el Fondo en los últimos 65 años. Todos terminaron mal. Y ahora ni siquiera podemos ver de qué se trata el acuerdo con el Fondo. No sabemos si es bueno o es malo. No existe ni siquiera lo que se llama el acuerdo a nivel del staff, que generalmente es lo que presenta el Fondo a los que tienen que tomar la decisión. No tenemos nada. Es como si yo te dijera: ¿vos le firmarías un poder a tu ex para firmar un contrato del cual los garantes son tus hijos? A mí me gustaría ver qué va a firmar, no le daría un poder a alguien que no sé qué va a firmar. Y paradójicamente, es algo que encima no se puede hacer por DNU, porque hay una ley que dice que se necesita una ley expresa aprobando los acuerdos. Bueno, esa es la circunstancia. Estamos todo el tiempo corriendo el límite de la legalidad en el proceso de toma de decisiones. A mí me parece que eso no construye nada bueno. Y es un debate que permanentemente a algunos gusta, a otros no gusta.