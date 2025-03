Sin gritos ni escenas bochornosas como las vistas en la Cámara de Diputados, pero en tono contundente, los senadores radicales Martín Lousteau y Maximiliano Abad protagonizaron un fuerte enfrentamiento dialéctico este jueves durante la reunión de la Comisión de Acuerdos, en la que se habilitó el dictamen del pliego de Manuel García-Mansilla.

Horas antes, la mayoría del bloque radical decidió alinearse con el oficialismo y no respaldar la reunión convocada para tratar la situación del juez de la Corte, designado por decreto. Lousteau, quien lidera el sector más crítico de la UCR hacia el gobierno de Javier Milei y además preside el Comité Nacional, se opone tajantemente a esta designación.

Mientras la santafesina Carolina Losada y la mendocina Mariana Juri no asistieron, Abad ingresó a la reunión una vez que ya se había alcanzado el quórum, lo que fue señalado por Lousteau.

Durante su intervención, Lousteau cuestionó a ciertos comunicadores que, según él, afirman que “el que ahora se sienta y hace esto, está con el kirchnerismo”. Luego agregó: “Qué argumento pueril, qué argumento infantil. No miran si la Corte tiene que funcionar bien o mal, no miran si esto es constitucional o inconstitucional, no miran si esto socava la República”.

El senador recordó que había tenido “muchas peleas” con el kirchnerismo por cuestiones como el aumento de la inflación y también apuntó contra el PRO. “La responsabilidad de que hoy estemos debatiendo jueces nombrados en comisión es de Mauricio Macri, que fue el que habilitó algo que no se usaba desde 1910″, afirmó.

En otro tramo de su discurso, sostuvo: “Yo soy calentón, pero no soy hipócrita y también lo voy a decir. Me da vergüenza que hoy mis compañeros de bloque vinieron acá cuando ya había quórum y no me lo voy a callar. Estuvieron especulando con que esta sesión, que es lo que corresponde para defender la Constitución y la Corte Suprema, no se hiciera“.

Dirigiéndose a Abad y al fueguino Pablo Blanco, Lousteau continuó: “Radicales, y lo digo como presidente del radicalismo, que se llenan la boca hablando de (Hipólito) Yrigoyen, que decían ‘nuestro programa es la Constitución’. Y ahora con cualquier excusa, táctica, conveniencia de corto plazo, especulación electoral, cuando hay que defender la Constitución vemos especulación“.

El senador aseguró que defendería siempre “estas cosas” sin importar quién estuviera detrás de la violación de las normas. También expresó su descontento con aquellos radicales que, según él, minimizaron lo sucedido en la marcha de jubilados. “Me da vergüenza que haya radicales que digan que ayer no pasó nada”, afirmó en referencia a la represión de este miércoles en la marcha de los jubilados.

Sobre esa protesta, señaló que “hay un fotógrafo que está peleando por su vida, hay una señora de 87 años que fue tirada al piso y lastimada, se ven imágenes de patrulleros abandonados para que fueran quemados, se ven miembros de las fuerzas bajando de autos particulares, y hay una filmación de un policía que tira un arma en la calle”.

Lousteau vinculó estos hechos con la discusión sobre el veto presidencial: “Todo empezó porque acá hubo algunos que defendieron un veto para los jubilados por un aumento que equivalía para tres kilos de carne”. Y preguntó: “¿Qué daño hacen los jubilados? Están tratando de ver cómo sobreviven”.

Maximiliano Abad: "Los que acusan fueron ministros del kirchnerismo"

Mientras hablaba Lousteau, Abad levantó la mano para responder. Cuando tomó la palabra, dijo: “Me llaman la atención las palabras del senador Lousteau. Yo formo parte de un bloque político, no somos una individualidad”. Sin embargo, reconoció que dentro de la bancada existían “posiciones encontradas”, y explicó que había decidido no pronunciarse “hasta tanto y en cuanto agotemos todas las instancias”, lo que incluye una convocatoria al Comité Nacional para tratar el tema.

Luego lanzó una crítica directa a Lousteau: “A mí me llama la atención que los que acusan a otros de hipócritas son los que critican al kirchnerismo habiendo sido ministros del kirchnerismo; son los que acusan al macrismo habiendo sido embajador en Estados Unidos del macrismo”. Y agregó: “Yo no soy hipócrita, trato de decir lo que pienso, actuar en consecuencia y el tiempo dirá”.

Abad aseguró que tenía “respeto intelectual” por Lousteau y lo describió como “una persona sólida que tiene convicciones”. Sin embargo, rechazó que acusara a otros senadores de su propio partido, y calificó esa actitud como “una bajeza fuera de lo común en la política“.

El legislador bonaerense también sostuvo: “Tengo respeto por los dirigentes políticos que están comprometidos con lo que piensan, y por sobre todas las cosas tengo respeto político por aquellos dirigentes políticos que forman parte de colectivos, no de individualidades, y que no se miran todo el tiempo el ombligo, y que creen que son más dirigentes políticos porque denostan al resto”.

Para cerrar, Abad afirmó: “De ninguna manera van a encontrar a este senador llevar adelante declaraciones de bajeza acusando ni a un senador de otra fuerza política, ni a un senador de su propio espacio político, como acá acusó el senador Lousteau”.

Tras el cruce, el senador Pablo Blanco intervino para aclarar que no formaba parte de la comisión ni estaba como reemplazante de ningún miembro. “Vine a acompañar a mis dos correligionarios; lamentablemente a participar en un cambio de opiniones que no nos hace bien a la Unión Cívica Radical”, señaló.

El senador y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, presentó un proyecto en el Senado para bloquear la designación por decreto del abogado Manuel García-Mansilla como juez de la Corte Suprema de Justicia, impulsada por el presidente Javier Milei. La iniciativa del legislador porteño se suma a otra propuesta del kirchnerismo, reflejando una creciente resistencia en el Congreso al uso de esta vía excepcional por parte del Ejecutivo. Milei había nombrado a García-Mansilla y al juez federal Ariel Lijo en febrero de 2025, durante el receso legislativo, argumentando que "abre una puerta a un escenario muy complejo" para la institucionalidad del país.

Lousteau fundamentó su oposición en la defensa de los procedimientos constitucionales, y consideró que el decreto presidencial constituye un abuso de poder que vulnera la división de poderes. En abril de 2024, el senador ya había cuestionado la idoneidad de los candidatos propuestos por Milei, y señaló que las nominaciones de Lijo y García-Mansilla no habían sido formalmente enviadas al Senado en ese momento. Además, destacó la necesidad de un proceso transparente que incluya la aprobación de los dos tercios de la Cámara Alta, como establece la Constitución.



