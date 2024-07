Lucas Dapena: "Es caro un dólar de $1.400"

El economista Lucas Dapena hizo referencia al índice de inflación del mes de junio, que se espera que esté cerca del 4,8%, y expresó que “un punto más o un punto menos no afecta la tendencia de la baja inflacionaria”. Además, sobre la alza del dólar paralelo, mencionó que el mercado considera que “el dólar se está retrasando” y la “gran apuesta” del Gobierno es entender si “la devaluación va a terminar convergiendo con la inflación”. “Lo que estamos viendo ahora es una película sin un final cantado”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Lucas Dapena es doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de Córdoba. Tiene un máster de la Universidad de Londres y se desempeñó como analista financiero senior de la administración de reservas y de la mesa de dinero del Banco Central.

Alejandro Gomel: ¿Sigue siendo el gran problema la falta de dólares?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El tema dólar es un termómetro de lo que estamos viendo: un Gobierno nacional que plantea que no hay motivos para que suba el dólar y, por otro lado, ciertos sectores del mercado que consideran que el dólar se está retrasando. Si uno escucha al Gobierno, tiene lógica, y si se escucha a los sectores económicos, también.

Milei adelantó cómo se seguirá el ritmo de devaluación y precisó las 3 condiciones para salir del cepo | Perfil

El presidente de la Nación, el ministro de Economía y el vocero presidencial dijeron que el dólar está bien y no van a devaluar, pero por otro lado tenemos al dólar paralelo subiendo. Esa es la película que cualquier argentino de a pie está viendo en este momento.

AG: Sobre la discusión de si esta retrasado el dolar o tiene que haber una devaluación, ¿que tiene que hacer el Gobierno?

Para mi es caro un dólar de $1.400. Pero el Gobierno cree que si devalúan, ese salto se va a transferir a precios, y el gran triunfo que puede mostrar hasta ahora, el de la inflación a la baja, va a saltar por los aires.

La gestión de Javier Milei entiende que le conviene mantenerse, como se está manejando los aumentos de las tarifas, para que no impacten en la inflación y que continúe alrededor de 5%. Si devalúan ahora, es un tiro en la línea de flotación porque el salto inflacionario se viene, es decir, que el salto del dólar se trasladará a precios y no podrían mostrar el gran triunfo hasta ahora, el de cortar con la emisión y que eso se refleje en la baja inflación.

A mi me parece que el Gobierno se va a mantener, porque no hay un motivo para devaluar. No hay razón para que los precios suban porque la inflación está controlada porque se ha dejado de emitir. El famoso “no hay plata” está funcionando desde un punto de vista inflacionario y no debería haber un motivo para que este nerviosismo de los dólares informales se traslade a los precios.

Elizabeth Peger: Uno de los aspectos que tiene que ver la presión sobre una eventual devaluación se vincula al crecimiento que han tenido los dólares informales y los financieros en los últimos días, al punto que ayer hubo un nuevo récord del dólar blue y la brecha se amplió un casi 60%. ¿Qué puede hacer el Gobierno para contener esta situación?

Lo que está haciendo el Gobierno es mantenerse “en sus trece”. Lo que están diciendo es “no se devalúa” y, mientras tanto, dan noticias relacionadas con economía real. Tratan de comunicar noticias positivas sobre la economía real para correr del medio la economía financiera, que sería el precio del dólar.

El Gobierno apuesta a tarifas en línea con la inflación futura | Perfil

EP: Son bastante cuestionables los datos de los cuales habló Caputo en el día de ayer, no se corresponden con lo que dicen las cámaras de los distintos sectores. ¿Hasta cuándo puede mantenerse el Gobierno cuándo el mercado lo va corriendo?

Es lo que vamos a ver. Lo que quiero decir de manera apartidaria es que no hay un final cantado en esta situación porque no hay emisión permanente. Lo que uno ve desde afuera es que, en otras situaciones, había una emisión de dinero y eso terminaba haciendo presión sobre los precios, sobre el dólar y el dólar aguantaba como ancla inflacionaria hasta que lo soltaban y volvía esa presión.

Lo que estamos viendo ahora es una película sin un final cantado. Motivos para decir “el Gobierno tiene razón”, hay, como también hay motivos para que a algunos sectores no les cierre la cotización actual, por eso están esperando una devaluación. No queda claro cómo va a terminar la película. Para mi, ni el dólar informal ni el oficial llegan a representar la realidad económica.

El Gobierno cree que si la inflación sigue bajando, la devaluación del 2% mensual va a terminar convergiendo con la inflación: esa es la gran apuesta, y nadie tiene la bola de cristal para determinar si van a devaluar o no. Yo tengo mis dudas, porque la cuestión de fondo, que siempre se ha cuestionado, es que la emisión para financiar el déficit no está más. Cómo no está más, el Gobierno dice que la presión sobre el dólar es de nerviosismo, porque los precios subieron pero eso no debería suceder.

Después de tres años, la inflación dejó de ser la principal preocupación de los argentinos: ahora son la pobreza y el desempleo | Perfil

Lo que dice el mercado en términos generales es que lo que pasa con esa suba de precios es que el dólar quedó rezagado y debería subir un poco como ha sido habitual. El Gobierno cree que esa receta no ha funcionado y espera que los precios se estabilicen o hasta vayan a la baja. Está abierta esa situación a lo que va a pasar en las próximas semanas.

A.G: Existe una polémica acerca de cómo se va a leer el índice de inflación que se va a dar a conocer hoy. El Gobierno dice que va a estar por debajo del 5%, y lo más probable es que esté cerca del 4,8%. ¿Esto es una buena noticia porque está debajo del 5% o es una mala, porque se frena la línea descendente que venía teniendo la inflación de febrero hasta acá?

El Gobierno ya atacó la inflación y eso le está dando resultados. Incluso con un punto más o un punto menos, para lo que es la Argentina, le está saliendo bien la situación del tema inflacionario. No es que se va a empezar a disparar de vuelta, y por eso la pelea es que no pueden validar una devaluación del dólar porque el gran triunfo económico-político del Gobierno es que atacó la inflación. No está claro el resultado con respecto a la presión sobre el dólar, pero lo que sí está claro es que un punto más o un punto menos no afecta la tendencia de la baja inflacionaria.

Luis Caputo espera que mañana el INDEC informe menos del 5% de inflación en junio | Perfil

E.P: ¿Qué expectativa tiene respecto del resultado del canje de pasivos remunerados que ayer el Gobierno terminó de institucionalizar y comenzará el 22 de julio para la aspiración de avanzar en las condiciones de cumplimiento de contenciones necesarias que permitan salir del cepo o eliminar parcialmente controles cambiarios?

Que el Banco Central compra y venda títulos públicos es una herramienta pública monetaria. Yendo un poco para atrás, en el 2001, aparecieron las Lebacs, un título del Banco Central. Las Lebacs aparecieron porque estábamos en default y el Banco Central no podía hacer política monetaria porque no tenía un título con el cual absorber dinero. El Banco Central las emitía, sacaba dinero, las guardaba y emitía dinero para pagar intereses. Las Lebacs después pasaron a las Lelics, que luego pasaron a los pases, pero siempre con la misma lógica porque inicialmente, el gobierno nacional estaba defaulteado y los títulos no eran aplicables para hacer esas medidas de política monetaria.

Según un experto, “para salir bien del cepo y que no sea traumático se va a necesitar un ancla del FMI” | Canal E

El año pasado el Banco Central pagaba el 130% por estas operaciones de pase y la economía saltaba por los aires. Este Gobierno dice que el Banco Central debe dejar de ser el que emite pases y emite dinero para pagar intereses, mientras que por otro lado, el Gobierno nacional sí se financia con títulos públicos. Es decir, el Banco Central deja de ser el que “pide plata prestada”, que no necesita, porque la guarda en sus cuentas y emite dinero para pagar un interés, y que pase a ser el Gobierno nacional el que emite deuda y paga intereses con la plata que recauda, como en cualquier país del mundo.

La medida en sí está buena, pero se nota una impaciencia en el mercado que espera que se levante el cepo, porque según lo que se había comentado a principios de año, eso iba a pasar a mitad de año. Algunas teorías que aparecen dicen que el impuesto PAIS, que se cobra sobre la compra de dólares, es un impuesto que está financiando fuertemente al Gobierno. Otras hablan de que no hay dólares suficientes, lo que podría causar una corrida cambiaria, y el partido de la Libertad Avanza no se considera políticamente preparado para sostener una situación similar.

TV FM