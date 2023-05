Luis Basterra: "Los Posse salieron a denostar lo que pasa en Formosa y gobiernan hace años"

Para Luis Basterra, la continuidad durante casi tres décadas de Insfrán en el poder no perjudica la democracia y compara la situación de Formosa con el sistema de ciertos países europeos donde no hay límite a las reelecciones. "De lo que se trata conceptualmente es de si el pueblo puede o no puede elegir libremente y, en este caso, está garantizado", afirmó el ministro de Educación y Cultura de Formosa en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Le pido que me ayude a entender Formosa. El ánimo de tratar de entender le puedo asegurar que desde la honestidad intelectual está, pero nos cuesta comprender de que sea democrático y que siempre sea la misma persona el gobernador, que pasen más de dos décadas así. Creemos que parte del sistema democrático requiere la alternanza en el poder. Con todo respeto por Formosa, le pregunto y pido a usted que nos ayude a entender por qué no es así.

Formosa tiene un sistema electoral en el que las autoridades se ratifican exclusivamente por la voluntad popular. En otros tiempos, la alternanza era un instrumento previsible ante el posible sojuzgamiento de algún gobernante y que no hubiera chances de que se expresara genuinamente la voluntad popular, y hubiera algún tipo de apriete o de coacción para que alguien pudiera forzar su voluntad y votar a tal persona.

Lo cierto es que, en la modernidad, Estados como el alemán, francés, español aceptan la reelección de sus candidatos como el caso de Angela Merkel, por ejemplo, que fue reelecta y permanecieron muchos años. De hecho, la añoraban porque no se volvía a presentar. Esto en nuestro país y particularmente en Formosa, la comunicación y el conocimiento de lo que aquí ocurre está totalmente garantizado.

Formosa fue titular de diarios que han denostado contra nuestro modelo de gobierno, recibimos visitas totalmente sesgadas y tergiversadas desde canales como Canal 13, TN, los cuales hicieron informes falaces. La conectividad que tiene Formosa permite que todos los formoseños tengan conocimiento de qué es lo que se ve, lo que se dice y, por lo tanto, tienen la posibilidad de elegir libremente quién lo conduzca. Hay otro ejemplo: los Posse salieron a denostar lo que pasa en Formosa y gobiernan hace años.

Entonces, de lo que se trata conceptualmente es de si el pueblo puede o no puede elegir libremente y, en este caso, está garantizado. Nos hicieron investigaciones a ver si traíamos gente del otro lado cuando los padrones son confeccionados nacionalmente, notas tratando de ver la coacción, de forzar las mujeres embarazadas que finalmente se demostró que fue toda una puesta en escena y que pagaron a la mujeres aborígenes para que ocurra esto. Es ahí dónde surge la verdadera inquietud.

¿Cuál es la motivación para que no se vote a un candidato que demostró haber transformado la provincia cuando del otro lado lo único que se ve es una opción que no genera expectativas dentro de la gente? Porque cuando uno ve cuál es la propuesta que tiene la oposición formoseña y es exclusivamente que GIldo Insfrán no sea candidato, no hay un proyecto, una motivación de una provincia que se transformó, triplicó la cantidad de rutas pavimentadas, tiene las escuelas conectadas por internet, los mismos edificios, 1473 obras que se refaccionaron en la gestión de este gobernador y famosa por los techos azules, una infraestructura educativa para formar conciencia y ciudadanos.

Todo esto hace que la gente cuando tiene que elegir, elige la opción que le transformó la vida a los formoseños que fueron absolutamente relegados por la historia argentina.

Es cierto lo que usted plantea que las democracias constitucionales y representativas en Europa no plantean la limitación de la reelección, sino que son sistemas parlamentarios y antes que Merkel, es el caso de Helmut Kohl, que estuvo 16 años como jefe de Estado, cantidad similar que tuvo como jefa de estado de Islandia, Vigdís Finnbogadóttir hace algún tiempo. Si vamos a los récord de los récords, Insfrán está por encima de Kohl como de la de Islandia. ¿Con este mandato cuántos años completaría?

28 tiene ahora.

Solamente lo superaría quien fue el presidente durante 43 años de Guinea Ecuatorial, y Fidel Castro, que llegó a la cifra de 31 años. Entiendo lo que dice, que en los sistemas parlamentarios europeos la reelección indefinida es permitida, pero nadie lo logra, es excepcional lo de Kohl...

No es indefinida, es ilimitada.

Indefinida sería que durase por todo el tiempo.

Creo que ese era el ejemplo que colocaban acerca de un líder palestino que había sido electo por cuatro años, pero continuó más de 20 años. Está muy bien su acotación. Pero una cosa es continuar durante 16 años, otra 28 años, 31 años y otra 43 años. Va a superar a Fidel Castro pronto. Hay algo del orden del sentido común que, aunque la constitución no plantee un periodo límite, hace un poco de ruido. Sé que usted es una persona formada, por eso le pido su propia reflexión de que, más allá de que la constitución no le ponga un límite, ¿no considera que hay una situación que es un poco incómoda?

Hay que vivir la situación, el entusiasmo con el que la gente ve que todos los años, aún en los años duros del macrismo, donde Formosa fue muy castigada presupuestariamente. Cabe recordar que la Provincia tiene 21 años de superávit fiscal.

No sé si están al tanto de los resultados de las pruebas Aprender, que son las que se le hacen a los alumnos de sexto grado y que se evalúa en el campo de la escritura y las matemáticas. Formosa en la censales de hace dos años salió tercera atrás de CABA y Córdoba. Todos dijeron "habrán truchado los números", la realidad es que nosotros tenemos un gremio opositor en la docencia muy fuerte, quizá el más fuerte, que jamás hubiera habilitado a que se modifique un solo de los 985.000 datos porque fue censal esa prueba. Pudieron decir "fue una casualidad", estábamos en pandemia, no bajó Formosa, no es que mejoró pero el resto del país si.

Resulta que ahora salieron las pruebas del año pasado y volvimos a estar en el top de la educación, y eso es porque hay una distribución de infraestructura, una formación gratuita de los docentes, un modelo pedagógico que es está alineado con lo que se denomina el desarrollo de capacidades que ni una otra provincia lo tiene y que hace 15 años se lleva adelante acá. Es una continuidad que nuevamente le permitió a Formosa seguir sosteniendo la ubicación de la educación en el contexto nacional.

Eso es lo que debe sorprender, porque acá se vive otra realidad, con expectativa por el futuro, que todo el tiempo está habiendo una obra nueva, una construcción que sea en salud, educación y esto hace que la gente tenga que comparar con qué es lo que ocurre en otras provincias y qué es lo que ofrece la oposición formoseña. Entonces, es ahí donde la gente lo elige, porque fuimos escrutados hasta el infinito, en donde podía haber fraude, coacción, etc y terminan por no encontrar nada, y se ampara en un concepto abstracto e incorrecto y que la alternancia forma parte de los principios republicanos.

La alternancia es un concepto en sí mismo, pero no es un principio que corresponda a la división de poderes que nos exige la República. Por lo tanto, nuestro sistema es absolutamente alineado con los principios republicanos con un concepto de que la alternancia la decide la gente y no una norma. Sin dudas, si no se conoce Formosa, se vería como un peligro que una sola persona sea la que conduce, pero debajo del gobernador hay un equipo que hace que las cosas funcionen y que realmente hoy tengamos resultados que son destacables.

Cuando uno mira el índice de Gini, que marca las diferencias entre ricos y pobres, Formosa es una de las cuatro sociedades más equitativas y por eso también nuestros índices de delito son realmente muy bajos porque ocurre el delito cuando existe gente realmente muy rica y muy pobre. Aquí hay un nivel bastante equilibrado afortunadamente, que de hecho se manifiestan en los resultados de las pruebas Aprender donde es la provincia con menor diferencia entre los alumnos de orígenes de socioeconómico más bajos respecto de los alumnos de nivel socioeconómico más alto. Todo esto marca que estamos en un proceso de formación y de construcción de una sociedad que rescata además el orgullo de ser formoseño, algo que tiempo atrás no ocurría y ahora si porque transformamos la provincia y los números están a la vista.

En realidad, si es reelecto Insfrán serán 32 años...

Claro, pero todavía no lo fue.

Si fuera reelecto superaría a Fidel Castro en permanencia en el poder. No pasaría a Alfredo Stroessner de Paraguay, que estuvo 35 años como presidente.

Hasta este momento, fueron comparaciones razonables, pero Stroessner fue una dictadura. En tiempo de dictadura, he ido a combatirla desde la visión democrática de las organizaciones juveniles que íbamos respaldar la recuperación de la democracia no violentamente.

En mis entrevistas, muy a menudo hago una clásica pregunta de psicoanálisis. Cuando la persona cuenta lo injusto que son determinadas observaciones que recibe o situaciones que padece y el psicoanalista le pregunta "qué tiene que ver usted con eso que le pasa". Usted me cuenta con lógica que Formosa es foco continuo de campañas en contra. Si las embarazadas, si los paraguayos los traían a votar, si hacían fraude, etc. ¿No cree usted que parte de esos prejuicios, más allá de que sean injustos, tienen que ver con que sorprende que una persona pueda ser gobernador durante 32 años sin interrupción?

Si. Claro, como sorprende Posse, pero a nosotros nos sorprende todos los años.

Quiero decir que tiene razón con lo de Posse y la doble moral respecto de Juntos por el Cambio en Buenos Aires, simplemente, la importancia que tiene una provincia al lado de un municipio cobra otra relevancia. Usted tiene razón alñ decir que JxC juzga con doble vara.

No sé qué decirle, porque nosotros estamos muy satisfechos con la gestión de Insfrán y el pueblo también, nosotros como pueblo lo estamos. Tiene la opción de elegir y cuando se va a la contienda electoral nosotros hemos perdido en la Capital, por ejemplo, después la gente revirtió esa decisión porque no le satisfizo el resultado de una gestión que incluso estaba alineado con el Gobierno Nacional. No lograron resultados y, si bien la línea estructural es el justicialismo a partir del gobernador, de este Gobierno participan de distintos orígenes políticos.

Primero, está todo el peronismo unido aquí que es un elemento fundamental que nosotros a nivel nacional entendemos que es la clave para que se exprese una voluntad que representa los intereses más genuinos de la equidad y del pueblo, eso es producto de la unidad que no es solo del peronismo, nuestro espacio participa gente que tiene una trayectoria de honestidad de compromiso que vienen del desarrollismo, radicalismo, los movimientos sociales que también están incluidos.

Cuando hay una base amplia de participación y compromiso la gente se siente comprometida con el proyecto, por eso muchas veces se identifica como que si hubiera una sola persona, el valor de Insfrán es su capacidad para conducir al conjunto, y el conjunto no acompaña. Reitero, uno tiene que revisar lo que fue la exposición mediática de pensamiento opositor al gobernador y se da cuenta que no ha habido espacio que no hayan intentado perforar con visiones que escapan a la genuina voluntad del pueblo.

El pueblo lo quiere votar a Insfrán y aspira a que lo pueda seguir votando. Es muy gracioso, pero uno escucha la gente que dice que le siga dando salud. Insfrán tiene un estado físico extraordinario. Es una cuestión de confianza y compromiso con alguien que transformó genuinamente la realidad de la Provincia.

Yo que soy formoseño nacido al sur del Bermejo, estos fueron años de profunda transformación, y hubieron años que era una provincia sin comunicación. Me tocó trabajar en el Oeste de Formosa como ingeniero agrónomo donde sabíamos cuándo nos íbamos, pero no cuando volvíamos. Hoy los 400 casi 500 kilómetros de extremo a extremo se pueden hacer en el día, ida y vuelta, la conectividad es plena, la infraestructura. En todo el Interior de la Provincia hay siete tomográfos en cada uno de los hospitales de cada uno de los distritos de referencia.

Nuestro sistema de salud hoy culmina con un centro de medicina nuclear y radioterapia, pero que arranca en lo más de 150 centros de salud. Hay una estructuración de la función del Estado para resolver los problemas del común de la gente que hace que la gente se sienta que está en un modelo de prosperidad. Cuando uno sale de la Provincia, encuentra un estado de ánimo tan decaído y, sin embargo, aquí existe un Estado que si, quien puede negar las dificultades, el proceso inflacionario y cómo afecta al ingreso de cada persona, pero se da que nosotros tuvimos un 70% de aumento para los empleados públicos en el primer semestre, esto es un dato que a la gente le da confianza y decide seguir con quien conduce.

