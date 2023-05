El dirigente gremial, Omar Plaini, opinó acerca del desdoblamiento de las elecciones en la Provincia: "Son herramientas, como las propias PASO". Además, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), manifestó que "antes de las candidaturas hay que definir un programa".

Si no hubiese un candidato de síntesis y se fuera a las PASO con distintos candidatos, Massa está analizando la posibilidad de que el actual gobernador electo de Salta, Gustavo Sáenz, sea el representante de los precandidatos presidenciales del Frente Renovador, ¿cómo se debería resolver? ¿Y cómo le gustaría que se resuelva?

Usted ha tirado una novedad, hay que ver si es así. Tenemos que definir cuestiones estratégicas. En primer lugar, tenemos que hablar de un programa, acompañado por una unidad lo más ancha posible.

Tenemos que hablar de lo que pasa con un mundo globalizado, el bimonetarismo que vive nuestro país y por el que nadie ha recogido el guante. Además hablar de la relación con el Fondo, qué vamos a hacer con los recursos naturales y si vamos a una reforma tributario progresiva o no.

En un marco de total endeudamiento, se suma la restricción externa y la compulsión de los argentinos de buen pasar de generar activos en dólares en el exterior.

La no-candidatura de Cristina Kirchner causa "alegría y alivio" y eleva las chances de Massa

¿Pero hay tiempo para eso?

Quien quiera ser candidato va a tener que tener esa definición estratégica. Necesitamos certezas, como la que nos dio Cristina Kirchner, y el resto tienen que ir en esa dirección.

Cristina dijo que ningún funcionario que ha impulsado el acuerdo con el Fondo tiene competitividad electoral, haciendo alusión a Mauricio Macri y a Alberto Fernández. ¿Usted cree que esto incluiría a Massa que fue presidente de Diputados en el Congreso cuando se dio la discusión y que hoy lleva adelante todas las negociaciones con el FMI?

No es el único candidato. Puede ser de esa generación que hablaba Cristina. Me vino la historia de cuando le preguntaban a Einstein si creía en Dios, y él contestaba que no creía, si no que pensaba en Dios. Y agregaba que “si uno cree, tiene que esperar, pero si uno piensa tiene que hacer”.

Es decir, coincide con usted que hay que hacer, pero siempre sobre la base de un programa. No se trata de quiero ser porque quiero ser.

Si bien hay tres tercios, está muy definido entre los que creen el libre albedrío de los mercados y los que creemos que sirve un Estado que juegue un papel de promotor y articulador. La orientación de Cristina nos va a permitir facilitar quiénes serán los postulantes.

El 10J de Sergio Massa

¿Hay que desdoblar las elecciones en la Provincia de Buenos Aires?

Esa es una decisión que tomará el gobernador frente a la situación que estamos viviendo. Todas estas cosas son herramientas, como las propias PASO.

Coincido con Jaime Durán Barba que siempre dice que “nadie gana una elección prometiendo ajuste”, o sea que cuando viene la etapa de las definiciones, todos juegan con esas herramientas.

La sociedad deberá elegir cuánto de Estado y cuánto de mercado. Esa es la discusión que tenemos que tener. La vicepresidente fue clara: hay que hacer un acuerdo o iremos a un marco político donde habrá una mayoría que imponga las condiciones. Hay que hablar de programas, un liderazgo no se construye de la noche a la mañana.

AO JL