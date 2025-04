Luis Secco: "El Gobierno habla como si fuéramos a una convertibilidad"

En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3), el economista Luis Secco señaló las “indefiniciones” del Ejecutivo respecto al cambio de la política monetaria y dijo que el Gobierno “habla como si fuéramos a una convertibilidad” para cumplir con los requisitos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Luis Secco es economista y director de la consultora Perspectiva. Formó parte del equipo económico de Horacio Rodríguez Larreta en su carrera presidencial y fue jefe de gabinete de asesores de la presidencia del Banco Nación (2015-2017) cuando lo comandaba Carlos Melconian. Además, fue director externo del Departamento de Economía de Deloitte Argentina entre (2004-2012) y director general de análisis estratégico de la Secretaría de Inteligencia del Estado (2000).

¿Es como una especie de tormenta perfecta lo que le está pasando en este momento a Milei, con la tormenta que agrega Trump en Estados Unidos para todo el mundo, más la que tiene aquí con una corrida cambiaria que lleva ya más de un mes?

No sé si se puede hablar de tormenta porque hay muchos aspectos que son autoinfligidos. En la tormenta, nada depende de vos, y acá creo que hay algunas cosas que pasaron ya sea por errores no forzados o inconscientes del Gobierno, que arrancaron allá por el discurso del presidente en Davos y que después tuvo una sucesión de eventos desafortunados, como la cuestión de los pliegos de los jueces de la Corte por decreto o el caso Libra.

¿Vos decís que la política afecta la economía?

La política influye poco en la economía si en la economía está todo bien. Había un contexto económico de vulnerabilidad por una política cambiaria equivocada, o por lo menos una etapa que el Gobierno llamó "la segunda etapa", esperando una tercera en la que habría un nuevo régimen cambiario que se tomó más tiempo del debido.

En ese contexto, cuando hay caldo de cultivo en lo económico, se nota mucho más y también se nota mucho más lo externo. Cuando hay turbulencias externas, tenés que estar muy bien domésticamente para que esas turbulencias no te peguen. Si lo querés plantear en términos de tormenta, hagamos la salvedad de que hay una parte que tal vez está bajo el control del Gobierno y otra parte que no, y en la parte bajo el control es donde debería ponerse rápido a trabajar y corregir.

¿Cómo sigue?

Creo que hay una ventana de oportunidad ahora. Lamentablemente, va a quedar como que es reactivo por no haber sido proactivo si se hubiera hecho antes, pero el Gobierno puede corregir ahora la parte más débil de todo ese programa que, a mi juicio, desde el punto de vista macro, es lo cambiario. Lo podría hacer ahora que está cerca de firmar un acuerdo con el Fondo y viene la cosecha gruesa, que no es nada excepcional, pero es un poco mejor de lo que se tenía. Obviamente, va a ser difícil seducir a los que tienen los dólares, que no es el Gobierno, sino el sector privado, a que nos los vendan con esta política cambiaria si se hacen los ajustes que prometió.

Ese es otro tema que tampoco podemos dejar de pasar, porque el Gobierno escribió de puño y letra en los considerandos del DNU que va a haber un cambio en la política cambiaria. Creo que puede ser ahora y no hay que dejar pasar el tiempo. Cuanto más tiempo pase, más delicada se puede poner la situación. El otro día Milei dijo que puede ser para fin de abril o mayo, pero no hay esos tiempos de ventana de oportunidad. Después puede ser más costoso y con menos efectividad, que es lo que importa.

Cualquier corrección cambiaria que se haga tiene que ser muy contundente y creíble. Cuando luce muy reactiva y amenaza con quedarse corta, puede desatar expectativas contrarias a la volcada. Todo el mundo puede empezar a decir que es la primera de muchas correcciones y va a haber otras.

Vos lo que decís es que va a haber, durante el mes de abril, un cambio de política cambiaria que va a significar una pequeña devaluación que va a afectar a la inflación, con bandas que a lo mejor pasen del 1% de crawling peg a un piso y un techo con una diferencia de +5%, por ejemplo. ¿Es algo así?

Eso es lo que se especulaba al principio. Ahora, de repente, el Presidente y al ministro haciendo lo que llamaron "las matemáticas de reservas", hablando del respaldo de si las reservas alcanzaban o no para hacer ese respaldo, y qué agregado monetario. El Gobierno habla como si fuéramos a una convertibilidad.

Pero eso es imposible económicamente. ¿Vos coincidís en que va a haber una pequeña devaluación a través de un sistema de bandas de flotación controladas?

Hace 10 días atrás el Gobierno estaba parado ahí. Me parece que pudo haber habido algún cambio en la medida en que al Fondo no le gusta mucho la idea. El Fondo está dispuesto a darte dinero fresco siempre y cuando el nuevo régimen sea bastante distinto al actual.

¿Sería liberar el mercado cambiario absoluto, aunque se produzca una devaluación del 30%?

Yo creo que el Fondo está más cerca de eso que de lo otro, porque lo otro lo ve demasiado parecido a esto. Ahora, si vamos a decir dónde está el Gobierno, el Gobierno está dudando.

Estas son las dos hipótesis: una flotación con más o menos 10%, o directamente eliminar el cepo y que se devalúe el 30%, por ejemplo.

La sorpresa sería ir a algo más duro en términos de tipo de cambio fijo, como una convertibilidad, que es lo que especulamos todos después de lo que dijeron. El problema es que hay muchas opciones por estas indefiniciones que el Gobierno ha incurrido y que me parece que generan mucha incertidumbre.

Pero por lo menos plantear los escenarios con posibilidades, dado que el futuro es absolutamente incierto, ayuda a entender cuáles son las alternativas.

Yo diría que las dos alternativas básicas son algo muy parecido a lo de ahora, con bandas de intervención cambiaria, donde te hace falta dos o tres puntos de paridad. El otro extremo sería la flotación con algo de intervención, pero no explícita ni con bandas. La tercera que está dando vuelta ahí, por lo menos a partir de los dichos, es que se pueda ir por un cambio fijo, directamente con respaldo de reservas, pero que es más difícil. Es lo que uno puede deducir de lo que se dice, pero es muy raro que un Gobierno especule con tantas cosas tan distintas durante tanto tiempo.

Hablamos una vez por mes, más o menos. ¿Cuánto tiempo hace que venimos hablando de que no hay mejor momento para salir del régimen y del cepo que hoy, y que mañana iba a ser peor? Bueno, eso que era tan previsible es lo que estamos viviendo ahora, y todavía parece ser que Milei no ha puesto el lápiz en la definición.

El dilema que enfrenta el Gobierno es este jugársela por algo más duradero hoy, a pesar de que eso los ponga en riesgo de más de inflación y un resultado electoral más incierto, o jugársela como están a algo parecido a lo de ahora, pero que les pone en riesgo el llegar a las elecciones. Son dos cursos de acción malos, por eso es un dilema, pero tienen que elegir alguno. Yo elegiría lo primero, pero no sé si el Gobierno va a ser lo mismo.

Para hacer eso que vos planteas, que se haga directamente una convertibilidad, ¿no necesita una ley?

Depende si le querés dar sustento legal a la competencia de monedas, que es otra cosa que hace tiempo vienen diciendo, de darle más funciones al dólar. Se permitió el pago con tarjeta de débito, con tarjetas de débito en dólares y en tus cuentas en dólares. Están buscándole la vuelta. Yo diría que, si fuese por ley, sería mucho mejor.

Ahora, si ves el parlamento, ves la división que ha creado el propio Presidente dentro del parlamento, incluso dentro de su propia fuerza, está todo está muy complejo. Me parece que la política se mete por muchos lados, pero tal vez me lleva mi sesgo de economista. En un país que está bien y no es vulnerable bajo ningún punto de vista en lo económico, la política influye menos.

