Luis Ventura: "Los Martín Fierro están a la altura de los Oscar, pero no voy a inventar un cachetazo"

El presidente de APTRA, Luis Ventura, habló con Modo Fontevecchia por Radio Perfil (FM 101.9) en la previa de los premios Martín Fierro.

Por distintos motivos, no van a estar Tinelli, Suar, Lanata. ¿Cómo va a terminar siendo la ceremonia este año?

Yo creo que va a ser de las más importantes o la mejor, en cuanto a concurrencia, invitados. Da la impresión de que el Martín Fierro post pandémico nos va a permitir respirar profundamente y decir "estamos vivos" después de tres años de interrumpir esta entrega por falta de presencialidad, protocolos sanitarios, métodos preventivos y todo lo que exigían los organismos sanitarios. Estuvimos varias veces en los umbrales de poder sacar la fiesta adelante, habíamos hablado de hacerla a los pies del Obelisco o en el Luna Park, en el Club Hípico, en La Rural y recorrimos las pantallas de todos los canales abiertos que, en un principio de acuerdo, con borradores de contrato para asegurar la transmisión, y siempre nos faltaba algún centavo para el peso. Nunca redondeábamos hasta que apareció Telefé y salió esto. Yo creo que la gente por el agolpamiento que hay y la ansiedad que demuestran los invitados y la gente que va a formar parte de esta fiesta, somos 650 invitados, no sé si vamos a entrar todos ahí. Vamos a tener una gran fiesta con muchos homenajes, con premios únicos, de brillantes, alhajas, necrológicas que tienen que ver con tres temporadas seguidas (2019, 2020, 2021), un sistema de televisación distinta.

Los medios y la noticia como uno la recorre generalmente se apoyan en datos negativos, en los que no van a estar pero habría que apuntalar cómo fue la temporada que se está premiando y quienes fueron las figuras más relevantes y las que deberían estar.

Regresan los Martín Fierro con cuidados sanitarios

Cuando uno analiza estos tres años, fundamentalmente los de la pandemia, donde aumentó el consumo de producciones audiovisuales, se decía que la televisión iba a tener problemas en el futuro, que iba a ir reduciendo sus audiencias y lo que se ve, tanto en EE.UU. como en Latinoamérica es que las plataformas que producen series y películas han afectado a las señales de cable pero la televisión abierta sigue como en sus mejores épocas. ¿Tenemos la misma perspectiva?

Creo que hay muchos interesados en desviar las atenciones y los negocios en otras direcciones, con animo de abaratar mercado y que los empresarios hagan negocios mucho más suculentos.

Soy un tipo de buscar ejemplos y respuestas inmediatas, voy por la calle y paro diez personas al voleo, le pregunto "¿usted ve Los Simpsons? porque miden ocho o nueve puntos. Los Simpsons son un formato que han caído en el tiempo y mide durante seis horas de pantalla casi 10 puntos y yo no creo que sea así. Hay un engarzamiento de poderes para pasar un número de rating por conveniencia, hay canales que nunca se caen de allá arriba y otros que no suben de allá abajo. El mundo audiovisual y el mundo digital quieren quedarse con el negocio de la televisión.

La televisión tiene un efecto fósforo que vos decís o haces y de manera inmediata te condenan o te ponderan con una masividad que no lo logran todavía las redes y la parafernalia.

Pergolini decía que se cansó de hacer TV porque dice que no está preparado para trabajar para gente de 70 años. Pergolini intenta imponer un negocio que va por otro lado, no por el de la TV abierta, no digo que no se implemente y cobre la dimensión que tenga que cobrar. La televisión tiene un enorme poder aunque haya quedado en manos de la patria panelista.

Los medios digitales van a terminar con las grandes emisoras o los grandes emporios de canales dinosauricos, canal 7, TV Pública, donde tanta cantidad de personal, de cuestiones gremiales, hacen que el negocio termine siendo deficitario. Es cierto que si vos no reacondicionás el formato de tu empresa terminás trabajando a pérdida. Hoy un canal digital funciona con diez personas y si vos lográs formatear un negocio con un canal con diez personas y la publicidad sigue siendo del mismo valor, tenés un negocio recontra redondo.

¿Qué expectativas tenés en materia de rating ya que los Martín Fierro se suspendieron durante la pandemia y no hicieron la experiencia que tuvieron los Oscars, a los que les fue bastante mal con esa experiencia mitad presencial y mitad digital?

Soy un tipo muy de cosas pequeñas para sacar conclusiones mayoritarias o macros. Si yo tengo que medir el Martín Fierro por el rating no estaríamos en una situación de ser fieles reflejos de lo que realmente va a pasar. Hay medios de Estados Unidos, Colombia, Chile, Paraguay y Uruguay para acreditarse y cubrir este evento.

Uno empieza a analizar "¿por qué quieren cubrir este evento si es un desastre?". Por qué una cosa casera, que teóricamente no mide o no importa, pero aún así tengo que subir el tope de invitados permanentemente. Los medios castigan a un Martín Fierro que está a la altura del Oscar y no voy a inventar un cachetazo a un conductor para que la gente no se duerma. El Martín Fierro tiene brillo por sí solo. ¿Por qué no lo valoramos? Pareciera que el Martín Fierro es algo menor. ¿Por qué no magnificamos lo que realmente tiene de valor el premio y una entidad que sobrevivió a una pandemia, sin endeudarse, pagando todo lo que tenía que pagar?

AVS PAR