Manuel Zunino, sociólogo: "Esta semana el Gobierno tuvo un combo de alarma"

El sociólogo Manuel Zunino sostuvo que, de las cinco principales preocupaciones, cuatro son económicas. “Esta desaceleración inflacionaria se da a costo de una recesión más fuerte y más prolongada de lo que esperaba la gente”, remarcó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). A su vez, reconoció que el 85% de los que votaron a Patricia Bullrich conserva una mirada positiva de Javier Milei: “La imagen de Macri es bastante negativa pero tiene un núcleo de apoyo muy duro”, consideró.

Manuel Zunino es sociólogo, especialista en Estado, Gobierno y Democracia. Además es director asociado de Proyección Consultores. Según las últimas mediciones, la imagen positiva del presidente Javier Milei viene bajando en los últimos meses.

Alejandro Gomel (AG): ¿Cómo viene el tema de imagen de Milei? ¿Hay realmente una caída importante de la imagen? ¿Acaso es un desgaste natural con el paso del tiempo? ¿Qué análisis hacen de esto?

Sí, hay un desgaste de la figura de Milei, por el momento, lento. Esto es tanto en indicadores que tienen que ver con su imagen, como con la evaluación de la gestión. Ya es el tercer mes de caída en estas dos dimensiones, estamos hablando de una tendencia sostenida a lo largo de tres meses. Hoy la imagen del Presidente y la evaluación de su gestión, está más cerca de 45 puntos que de 50, exactamente en 46.

Pero cuando profundizás un poco en algunas dimensiones de su imagen, en algunos está cayendo un poco más, por ejemplo, algo muy importante como el tema del cumplimiento de promesas. En los últimos tres meses cayó más de 10 puntos. No es casualidad que en estos días estemos escuchando al Presidente y a algunos de sus voceros y ministros, hablando sostenidamente y muchas veces de manera recurrente de que están cumpliendo sus promesas.

Hay una percepción social de que eso no está pasando, hay una caída en esa dimensión de su imagen, la caída más fuerte tiene que ver con la idea de que no están cumpliendo con el contrato electoral, pero también caen otras dimensiones.

Por ejemplo, el plan de gobierno y el rumbo hacia donde va el gobierno cayó 8 puntos en los últimos tres meses, y la credibilidad del propio Presidente cayó casi 5 puntos en tres meses. Así que estamos hablando de que esta semana el Gobierno tuvo un combo de alarma, a pesar de que es un desgaste lento, como te decía, si uno lo analiza minuciosamente, la caída es importante en distintas dimensiones.

AG: ¿Está relacionado directamente con lo económico o hay otros factores que influyen en este movimiento?

Principalmente tiene que ver con lo económico, ya que de las 5 principales preocupaciones, 4 son económicas. Sigue estando la inflación muy presente, pero también crecen la preocupación por los ingresos, la preocupación por las tarifas y la preocupación por el desempleo.

Si bien la gente reconoce que está desacelerando la inflación y esa preocupación viene bajando, también te dicen, y sobre todo lo analizamos en estudios cualitativos y en focus group, que esta desaceleración inflacionaria se da a costo de una recesión más fuerte y más prolongada de lo que la gente esperaba.

La gente creía, y además lo dijo el propio Presidente, que el segundo semestre iba a ser mejor que el primero. Que iba a haber una recuperación, no sé si una V como dijo el equipo presidencial, pero sí cierta recuperación, y hoy no lo están viendo.

Elizabeth Peger (EP): La palabra "promesa" se ha repetido en todos los mensajes de anuncios de gobierno que se publicaron en la red social X en los últimos días. Incluso estuvo antes de ayer en el anuncio de Caputo de la rebaja de la alícuota del impuesto PAIS, y en algunas decisiones no tan relevantes, pero sí importantes, que comunicó el ministro de Regulación. ¿Esto tiene que ver con la idea de que hay una preocupación en la ciudadanía sobre la verificación de ese cumplimiento de promesas que había generado ciertas dudas?

Sí, a mí me llamó mucho la atención. Incluso Daniel Scioli hizo algunos posteos sobre el tema. En realidad, cuestiones de gestión diaria que lo asociaban con el cumplimiento de promesas. Yo tengo estos datos, por lo menos, hace unas semanas, e imagino que ellos también están viendo algo similar, lo cual tiene que ver sobre todo con esto de que crece sostenidamente la incertidumbre en los últimos meses y caen las expectativas económicas.

Para que tengas un parámetro: solamente 3 de cada 10 argentinos creen que los próximos meses va a mejorar su economía, y esto también viene descendiendo. Si vos mirabas la foto de esta película hace tres meses, había un 10% más de argentinos que creía que la economía iba a mejorar en el segundo semestre.

Se empieza a dar este combo, y también empieza a pasar que baja la intensidad del apoyo de la propia base social y electoral de Javier Milei, que sobre todo tiene que ver con que no saben si va a valer la pena ese sacrificio que aceptaron hacer con este ajuste. Es decir, no están viendo signos de recuperación y no saben si semejante esfuerzo va a valer la pena.

Las consecuencias de la denuncia contra Alberto Fernández

EP: Por otro lado, ¿qué repercusión ha tenido para el Gobierno el escándalo que involucra a Alberto Fernández con esta denuncia por golpes de la ex primera dama?

Obviamente, esto puso al Gobierno en una posición ofensiva, y a la oposición, sobre todo al peronismo, en una posición defensiva. La denuncia a Alberto le sirvió al Presidente para confirmar su relato y esa idea de una superioridad moral de su espacio respecto al gobierno anterior.

Después, cuando lo ves en términos cuantitativos y cualitativos de la opinión pública, el votante de Unión por la Patria no modificó sus preferencias. Sí cae la imagen de Alberto Fernández y se desgasta, pero el resto de los dirigentes no tuvieron una caída en su imagen. Sí le sirvió a Milei con su propia base electoral, como te decía recién, para reafirmar su narrativa.

La fragmentación de JxC y su alianza con Milei

Claudio Mardones (CM): En estos estudios que estás realizando, que muestran esta foto donde parece que por fuera de que la inflación sigue siendo a veces una preocupación (aunque menor) y deja lugar al incremento de la pobreza y también a la desocupación. Quería preguntarte: ¿Qué pasa con Juntos por el Cambio? ¿Qué pasa con el PRO? Venimos contando que incluso que el propio expresidente Mauricio Macri le reconoce a los integrantes de su mesa chica en el PRO, que miden muy poco en provincia. Algunos se alegran porque dicen que están recuperando una parte de esos votos del núcleo duro del PRO que votaron a Milei y que estarían volviendo, pero que eso no resulta ni alcanza a mitigar la alta imagen negativa del ex presidente ni la pérdida que sigue sufriendo el PRO y Juntos por el Cambio. ¿Qué estás viendo al respecto?

Creo que es una incógnita lo que va a pasar con esa alianza, sobre todo entre La Libertad Avanza y el PRO, el sector más duro de Juntos por el Cambio. Si bien lo que se viene son elecciones provinciales, y en cada provincia esa alianza puede tener un matiz distinto. De hecho hoy hay gobiernos a cargo de Juntos por el Cambio donde la alianza entre radicalismo y PRO está muy sólida pero en otros lugares no.

Después, la imagen del expresidente Macri, si bien tiene una negatividad muy alta, y esto ya no es un dato nuevo, porque viene pasando hace años, todavía conserva un núcleo de apoyo bastante intenso, superior al 20%, que sin ninguna duda no lo va a entregar gratuitamente a Javier Milei.

Pero por otro lado, Milei está creciendo en términos de representación en ese núcleo de votantes del PRO o de Juntos por el Cambio. Hoy el 85% de los que votaron a Patricia Bullrich tiene una mirada positiva a Javier Milei. O sea que ahí hay una disyuntiva. Creo que los dos se necesitan, pero están pulsando a ver quién puede ganar un pedazo más de, por lo menos, de conducción en esa alianza.

CM: Bueno, pero en ese contexto, finalmente se termina de confirmar toda la contorsión que Patricia Bullrich condujo. Especialmente, entre la primera y la segunda vuelta, cuando la actual ministra cargaba con la pesada piedra de la derrota de Juntos por el Cambio, pero ese traslado de votos finalmente funcionó. ¿Cuánto puede mellar Patricia Bullrich para seguir traccionando voluntades del PRO a favor de Javier Milei? ¿O va a quedar todo encapsulado en una pelea del PRO que termina siendo igualmente expulsiva?

Mirá, para Patricia Bullrich está claro que fue toda ganancia. Venía de una derrota muy dura y terminó siendo una figura de las más relevantes en la escena nacional en el último año. Pero creo que esa alianza y ese pacto para la gente, por lo menos por los datos que tengo y por lo que podemos observar, es entre Mauricio Macri y Javier Milei.

La gente considera a Mauricio Macri el líder del espacio PRO, del sector duro de Juntos por el Cambio, pero no a Patricia Bullrich, a quien consideran una segunda línea de ese espacio. Si bien la ruptura existe por abajo, la gente no tiene muy claro el conflicto entre Patricia Bullrich y Mauricio Macri. Pero si eso se termina de expresar, aunque hay que ver qué va a pasar, tiendo a creer que Mauricio Macri va a ser la figura más representativa para esa gente.

