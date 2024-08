Paola Zuban: "Solo el 4% dijo que dejaría de votar al peronismo por el escándalo de Alberto"

Según el último informe de Zuban-Córdoba, el 60,5% de los encuestados considera que el gobierno de Javier Milei se aferra al escándalo que generó la denuncia contra Alberto Fernández por presunta violencia de género para que no se hable de la crisis económica y del aumento de la pobreza. Paola Zuban explicó que la polémica golpeó al peronismo porque el expresidente era “un abanderado de la lucha en contra del patriarcado”, pero destacó que "sólo el 4%" de los votantes de Massa en las últimas elecciones dijo que no votará al peronismo por la denuncia. “Si lo comparamos con otros presidentes al mismo tiempo de gestión, Javier Milei no tiene un apoyo tan significativo”, agregó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Paola Zuban es politóloga, magíster en Comunicación Política y cofundadora y directora de investigación de la consultora Zuban-Córdoba y Asoc. Además, es diplomada en Asuntos Públicos y Comunicación Política y se especializa en Diseño, Procesamiento y Análisis de Encuestas para la Investigación Social.

Independientemente del uso político que haga el oficialismo, ¿qué impacto tiene dentro del peronismo y de su potencial electoral del año próximo la denuncia al expresidente Alberto Fernández?

El impacto en el peronismo es grande como lo ha sido en la sociedad en conjunto. El objetivo del último estudio era ver si este gran impacto mediático que había tenido este escándalo con Alberto Fernández se traducía en la conversación pública. Hemos encontrado que más del 95%, es decir, casi la totalidad de argentinas y argentinos están al tanto e informados de este escándalo. Esto quiere decir que el impacto ha sido muy fuerte.

Este tipo de eventos escandalizantes, como los denomina la comunicación política, se producen porque están relacionados con casos de abuso de poder, de corrupción o de índole personal, en general escándalos sexuales. Este escándalo reúne todos los condimentos.

También se producen cuando afectan valores mayoritariamente compartidos por toda la sociedad. Me gustaría pensar que un valor ampliamente compartido por la sociedad tiene que ver con la lucha contra la violencia de género. Además de este componente, este escándalo tiene componentes políticos.

Con respecto al peronismo, lo ha golpeado en su línea de flotación. Alberto Fernández era un abanderado de la lucha en contra del patriarcado, y hechos como estos son obviamente muy fuertes. La semana pasada vimos gran cantidad de dirigentes del peronismo que han salido a apoyar o a condenar estos hechos, por lo que se han sentido fuertemente tocados.

Paola Zuban afirmó que un informe de su consultora demuestra que el “49% de los y las encuestadas están de acuerdo con la formación de un frente para ir contra la opción política de Javier Milei”.

Hicimos una encuesta donde preguntamos cuál era la opinión de formar un frente al estilo Francia de espacios del centro, la centroizquierda y la izquierda para derrotar a la extrema derecha en las próximas elecciones legislativas en Argentina. Encontramos que el 49% de los y las encuestadas están de acuerdo con la formación de un frente para ir contra la opción política de Javier Milei.

Cuando preguntamos dentro del peronismo si el escándalo de Alberto Fernández va a hacer que dejen de votar al peronismo, solo el 4% nos dijo que dejaría de votar al peronismo por el escándalo de Alberto.

Tu empresa viene indicando de manera sostenida una pérdida de apoyo de Javier Milei. ¿Cómo sigue esta tendencia?

Lo que sucede es que la pérdida de apoyo a un gobierno no se puede medir solamente por la valoración que la gente tiene de la imagen personal del presidente o una valoración general del gobierno. Muchas veces nos quedamos con esos dos datos, pero son datos que tienen que ser leídos en un contexto.

Es cierto que venimos viendo una pérdida de apoyo al presidente Javier Milei porque en cada una de las variables que medimos, detectamos que tiene un apoyo muy dogmático entre el 30 y 33% en todas las medidas que toma, en todas las cosas que dice y en su tono agresivo y violento para con periodistas, otros políticos, gremios y otros actores. No ha dejado un sector del sistema político con el que no ha abierto un frente de conflicto.

Tiene ese apoyo muy irreductible, pero hay un segmento que lo apoyó en las últimas elecciones que va variando en sus apoyos o en sus resistencias con los distintos temas que plantea Milei y con sus políticas. Su punto débil es la situación económica.

En el ranking que hemos hecho de las problemáticas que la ciudadanía advierte como graves, el tema de Alberto Fernández está en un décimo lugar. Por encima de ese tema está la recesión, los precios, el desempleo e incluso el escándalo del diputado misionero German Kiczka. Hay otras prioridades que evidentemente vienen empujando este apoyo.

Yo considero que el apoyo es significativo en función de la profundidad y la gravedad de las medidas que ha tomado desde que asumió. Si lo comparamos con otros presidentes al mismo tiempo de gestión, Javier Milei no tiene un apoyo tan significativo como muchas veces vemos que se realizan análisis en ese sentido. A 9 meses de su asunción, Mauricio Macri tenía arriba del 60% de apoyo. Alberto Fernández empezó a caer con el revés que tuvo con la empresa Vicentin, pero en sus primeros 6 meses de gobierno, tenía más de 70% de apoyo. Yo relativizaría que el apoyo a Javier Milei es tan alto.

¿Lo mismo se podría decir de la vicepresidenta? ¿A qué atribuís su valoración superior en 2 puntos comparada con la del Presidente?

La vicepresidenta tenía un trabajo previo a la exposición pública con Milei en las redes. Era un trabajo muy de nicho y en un espacio muy ideologizado, y con la campaña electoral, logró una visibilidad que no tenía antes. También logró una visibilidad mayor a partir de los debates durante la campaña. No todos los dirigentes políticos tienen esa capacidad de poder traspasar la agenda mediática y la conversación pública para hacerse conocidos. El mismo Julio Cobos participó de una campaña electoral a nivel nacional y se hizo conocido con la votación en el Senado por la 125. Hasta ese momento, no tenía niveles de reconocimiento altos.

Para la politóloga, Victoria Villarruel tiene un “efecto diferenciador” porque su estilo es “menos agresivo en lo verbal” y porque se exhibe “más educada” que el Presidente.

En el caso de Victoria Villarruel, ella tiene una presencia en redes y en medios de comunicación con un discurso de firmeza y de preparación que quizás el presidente Milei no tiene y eso la diferencia un poco. Sabemos que el posicionamiento en política tiene que ver con diferenciarse de quién está en los primeros escalones de visibilidad pública. Aún perteneciendo al espacio de Javier Milei, Victoria tiene un efecto diferenciador, ya sea por su estilo menos agresivo en lo verbal y por las cosas que propone. Se exhibe como más formada y más educada en ese sentido.

Elizabeth Peger: Por momentos vemos que hay un esfuerzo de Mauricio Macri por marcar una diferenciación y por momentos parece quedar en la misma situación que el oficialismo...

Es un poco complejo analizar esto porque creo que hay una vocación manifiesta de una cooperación entre el PRO de Mauricio Macri y Javier Milei. Me parece que no se ponen de acuerdo en la letra chica de ese contrato, y la ciudadanía advierte esta realidad especulativa por parte de Milei y por parte de Macri. Lo mismo pasa con algunos actores del radicalismo y de la política argentina.

La cuestión de no transparentar la letra chica de los acuerdos y de las alianzas políticas conspira con la necesidad de volver a establecer lazos de confianza entre la política y la ciudadanía. La Libertad Avanza se cansa de atacar al sistema político, la casta, pero no hace mucho por restablecer una relación de confianza.

Claudio Mardones: ¿Esas dificultades de coordinación no tienen que ver con que Mauricio Macri y Javier Milei comparten la misma base electoral? En el oficialismo se sienten seguros de poder quedarse con la base del PRO. ¿Hasta dónde es tan así esta disputa?

Es una disputa real. Ahora cuando vamos a diseccionar a los votantes de Milei, analizamos que de los votantes de Milei en segunda vuelta, cuando ya logra tener el apoyo del PRO, el 18% dijo que está dispuesto a votar a un frente que se oponga a los candidatos de Javier Milei en las elecciones legislativas del año que viene. Hay una fragmentación del electorado que puede ser del PRO o votantes de Milei arrepentidos o desencantados y claramente hay una fuga de los votantes de LLA.

C.M: ¿Qué está pasando en la zona núcleo? ¿Cómo está transitado el Presidente en distritos vitales para su victoria como Córdoba y Santa Fe?

Como el resto del país, Córdoba y Santa Fe están con muchos problemas. Me parece que el principal dato que podemos destacar de Córdoba, de Santa Fe e incluso de Mendoza es que los gobernadores están pagando un gran costo político. Cornejo no está más alineado a la política nacional, pero aunque Pullaro y Llaryora son dialoguistas, tienen serios problemas en términos de opinión pública, especialmente Llaryora.

Hay una crisis muy profunda en estos distritos por el tema del campo y el tipo de cambio. En Córdoba y en Santa Fe está gran parte de la cosecha sojera del país y el gobierno nacional está haciendo malabares para sostener los apoyos de esta zona.

