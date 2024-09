Marcelo Falak: "Con Milei y Bolsonaro estamos hablando de fenómenos políticos duraderos"

Marcelo Falak analizó la campaña presidencial en Estados Unidos en vísperas del debate presidencial de esta noche, y sostuvo que, si bien estos eventos no suelen cambiar el curso de una campaña, este caso podría ser distinto para Trump, ya que su contrincante es una mujer acostumbrada a replicar. Además, dijo que un triunfo de Donald Trump es importante para Javier Milei, por la posibilidad de obtener nuevos desembolsos del Fondo Monetario Internacional. “Donald Trump hizo esto, en favor del gobierno de Mauricio Macri en 2018 y fue muy costoso para el Fondo, porque se pasó todas las luces amarillas y rojas”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Marcelo Falak es periodista y politólogo especializado en Relaciones Internacionales, Economía e Historia.

Alejandro Gomel: Se viene el debate presidencial en Estados Unidos ¿Cuál es tu mirada sobre lo que puede pasar esta noche?

Lo primero que hay que decir es que realmente es un debate muy importante. Normalmente se suele decir, y yo opino en ese sentido, que los debates de este tipo no sirven en gran medida para cambiar el curso de las cosas o definir el rumbo de una campaña electoral, pero venimos de un debate que sí lo hizo, y vaya si lo hizo, que fue el que mantuvieron Donald Trump y Joe Biden, con un Biden que se presentó errático. Se lo vio muy viejo, muy desgastado, y justamente esas imágenes, sus titubeos, sus lagunas mentales, forzaron que terminara declinando la candidatura. Así que los debates también pueden provocar daños o beneficios algunos debates en condiciones particulares.

En ese contexto, esta noche, se realiza el debate entre Donald Trump y, quien es la nueva candidata presidencial demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, así que la expectativa es enorme.

Lo que en aquel momento, en el primer debate que había organizado CNN, era una ventaja para Trump, es decir, la cuestión de la edad, con un Joe Biden que se mostraba senil, que presentó los problemas que acabamos de enumerar. En esta ocasión se da vuelta, porque quien tiene que correr contra esa desventaja es Trump, que tiene 78 años y va a enfrentar a una mujer de 59 años y con mucha más energía. Así que este es uno de los ejes, me parece.

Otro de los ejes es una Kamala Harris que, hasta aquí, no ha tenido tiempo de desarrollar grandes propuestas o visiones sobre la economía, más allá de reivindicar el legado de quien es el presidente y su jefe político, que es el propio Biden. No llegó a desplegar alguna visión para los sectores medios, sobre todo, que tienen como principal preocupación un cierto empobrecimiento relativo, es decir, el tener que lidiar con salarios que han quedado más estancados que lo que ha sido la inflación de los últimos años.

Kamala Harris y Donald Trump.

AG: Ahí va a jugar la economía como puntal. Ahora, me preguntaba cómo puede jugar el estilo Trump, ese estilo agresivo, que vimos ya muchas veces y que incluso le dio buenos resultados con Biden, teniendo enfrente a esta candidata, que es mujer y que además está acostumbrada a replicar...

Sí, por supuesto que esta es una de las cosas que hay que observar. Habrá que ver en qué medida Donald Trump se contiene un poco. Por supuesto que este es un ángulo que hay que tener en cuenta, el que vos planteás, el de la misoginia, el del ataque, que es el terreno favorito de Donald Trump.

En los últimos días la ha tratado de todo a Kamala Harris de muchas cosas. Desde ser una comunista, como ya es un lugar común en las ultraderechas de todo el mundo, hasta el haber ascendido políticamente gracias a prestaciones sexuales, todo tipo de ataques que hay que ver si los repite cara a cara.

De cualquier manera, hay que decir que la grieta está profundamente instalada y enraizada en el electorado estadounidense, como en tantos otros, así que yo te diría que quienes se escandalizan ante esas cosas son los consabidos, y quienes no se escandalizan también.

AG: Reafirman lo que traían de antes.

Claro, por eso. Los debates, en gran medida, tienden a justificar preconceptos de todos los que los miramos, pero por supuesto que una muy buena prestación, por ejemplo, de Kamala Harris, si es que ocurriera, sería un hecho revulsivo en la campaña, un hecho que ella necesita, porque lo que fue el impulso del anuncio de su candidatura, medido en encuestas, se detuvo.

Ella comenzó, desde el primer momento en que se la confirmó como reemplazante de Biden, liderando casi todos los sondeos por entre 4 y 5 puntos. Ayer, un sondeo publicado por The New York Times lo ubicó a Trump un punto por delante, es decir, dentro del margen de error, pero ya mostrando un escenario de gran paridad. Esto es importante, porque en Estados Unidos la votación es indirecta. La gente vota en realidad delegados en cada estado que después participan de un colegio electoral. En este sentido, ya desde hace muchas elecciones, se ha probado que la distribución nacional del voto republicano es mucho más eficiente que el voto demócrata.

Por ejemplo, se han dado dos casos recientes, el de Hillary Clinton y, un poquito más atrás, el de Al Gore contra George Bush, en el que los demócratas ganaron en la votación popular pero perdieron en el colegio electoral. Hillary Clinton, por supuesto, contra Donald Trump en 2016. Así que me parece que, en ese sentido, para Kamala Harris es importante contar con un voto popular lo más fuerte posible, teniendo en cuenta esta particularidad.

Y como segunda particularidad, todos sabemos, por ejemplo, que Texas es republicano, que California es demócrata, y hay muchos estados que ya están decantados, te diría que históricamente incluso. Hay un grupo de seis o siete estados oscilantes que es donde se va a definir la elección, que son los llamados swing states o estados oscilantes, y esos estados tienen una composición étnica con menor proporción de minorías, que es donde el voto demócrata es más fuerte. Así que esta es otra cuesta que le tocaría tratar de remontar a Kamala Harris.

Elizabeth Peger: Respecto al resultado de las elecciones, ¿cuán importantes son para la Argentina? Sobre todo, atendiendo a las expectativas que tiene el gobierno de Javier Milei, fundamentalmente orientadas a un triunfo de Trump y la posibilidad de que eso active desembolsos del Fondo Monetario para la Argentina.

Primero, hoy hay un escenario evidentemente abierto, pero tengamos en cuenta que encuestas nacionales que den paridad hacen más probable un triunfo de Donald Trump.

Lo segundo es que hay, en estas horas, una renovación de las intervenciones del equipo de Toto Caputo ante el Fondo Monetario Internacional para obtener dólares frescos cuando llegue, dentro de poco, el momento de renegociar el acuerdo actualmente en curso. Fondos frescos que deberían ayudar a que el Gobierno pudiera levantar el cepo cambiario y, entre otras cosas, reforzar las reservas del Banco Central de la mano de eso. Y se estima que con un gobierno de Donald Trump esa gestión, que de entrada amenaza difícil, podría allanarse.

Ahora, hay que poner algún asterisco también. Donald Trump hizo esto, iba a decir en favor de la Argentina, pero en realidad fue en favor del gobierno de Mauricio Macri en 2018 y fue muy costoso para el Fondo, porque se pasó todas las luces amarillas y rojas en materia de monto prestable. Las condiciones, qué es lo que se hizo luego con el dinero, lo que hizo el propio Caputo en el Gobierno en aquel momento...

Recordarás aquella disputa con el Fondo Monetario Internacional respecto de si esos dólares debían servir para intervenir en el mercado cambiario, algo que el FMI leía como una manera de financiar un proceso de fuga de capitales especulativos que habían entrado poco tiempo antes a adquirir activos argentinos. Así que todas esas cuestiones siguen latentes para el Fondo. Es una cuestión espinosa. Estados Unidos es el país predominante largamente en el Fondo, te diría. Nada de lo que ocurre en el Fondo se hace sin el visto bueno de Estados Unidos.

Lo que no tengo tan claro en esta coyuntura es si lo que quiere Estados Unidos es necesariamente lo que va a hacer el Fondo, porque allí tallan otros países con los que incluso la Argentina tiene enfrentamientos muy importantes, como China, con un 6% aproximadamente de los votos en el directorio. Japón, un país que es extremadamente cauteloso, por decirlo de alguna manera, respecto de los préstamos del FMI, sobre todo en el caso de un país que ya es por lejos el más endeudado del mundo con el Fondo Monetario Internacional y con un monto de deuda que hace difícil prever un pago en los próximos años.

Enfrentados. El magnate (Elon Musk, izquierda) se ha cruzado varias veces con el juez brasileño de la Corte Suprema (Alexandre de Moraes, derecha), a quien llama “dictador”.

Claudio Mardones: Quería conocer tu punto de vista sobre la situación en Brasil, otra de tus especialidades. El hecho de la tensión planteada especialmente entre el gobierno brasileño, el juez Alexandre de Moraes, la empresa de Elon Musk, X, ex Twitter, la salida de su representante, y el hecho de que directamente X no funciona en Brasil. ¿Qué evaluación haces de esta pulseada política donde vemos a un Lula en una confrontación inédita hasta ahora?

Obviamente que todo lo que tenga alguna relación con cierta censura suena mal. En este caso lo que está en juego es una orden del Supremo Tribunal Federal de Brasil, de que X empiece a moderar determinados contenidos y que dé de baja cuentas que están comprobadamente o que estuvieron comprobadamente vinculadas en la difusión de noticias falsas durante el proceso electoral en el que Lula derrotó a Jair Bolsonaro, denunciando un fraude que no existió. El fraude fue falso, no existió, fue una fake new y estas cuentas lo difundían.

En ese escándalo por el uso de cuentas truchas para este tipo de operación política, quedó bajo la lupa Fernando Cerimedo, que es el principal asesor en materia digital de Javier Milei, y que participó en aquella elección en favor de Jair Bolsonaro. Primer link con la Argentina. Entonces, Brasil viene de esa situación y viene de un hecho de que este uso de la red social X, entre otras, propició la toma violenta de los tres poderes en Brasil y, pocos días después de la asunción de Lula, el intento de desencadenar una reacción militar y un golpe de Estado. Algo de lo que hay que hacer cargo al bolsonarismo.

Por otro lado, Jair Bolsonaro, recordemos, pierde la elección, pero se va con 49% de los votos. Cuando hablamos de Bolsonaro, cuando hablamos de Donald Trump y probablemente cuando hablamos de Javier Milei en la Argentina, tenemos que asumir que estamos ante fenómenos políticos duraderos, que probablemente no se van a difuminar en breve, en cuestión de poquitos años, que se han enraizado y llegaron para quedarse. Entonces, después de decir este contexto, me permitiría hacer alguna mención.

La Argentina, a través del Presidente y de su canciller, Diana Mondino, se han expresado a favor de Elon Musk y desde el punto de vista de X, quienes han, por supuesto, tildado a Brasil de ser una dictadura por esta decisión. Pero mientras tanto, Brasil es el custodio de la Embajada Argentina en Caracas, donde hay seis asilados venezolanos, de cuya vida, seguridad y libertad, depende que alguien siga a cargo de esa sede diplomática. Brasil está a cargo de lo que Argentina no pudo hacer por la expulsión de su encargado de negocios.

Entonces, hay que poner también el acento, me parece, en la forma en la que la diplomacia argentina se sigue manejando respecto de la cuestión de Venezuela, incorporando un pedido al Tribunal Penal Internacional de captura internacional para Nicolás Maduro, lo que precipitó a su vez la reacción del régimen venezolano de desconocer y revocar la tutela brasileña sobre la embajada argentina y, por ende, sobre los seis asilados.

Entonces digo, una seguidilla que continúa, que no se detiene, de decisiones basadas más en lo ideológico que en consideraciones de interés nacional y que, en este caso, ponen en peligro no sólo la parte edilicia de la Embajada Argentina en Caracas, sino el destino de seis asilados que pusieron su seguridad en manos de las políticas de nuestro país.

