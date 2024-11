Margarita Stolbizer: "Los que se favorecen con la eliminación de las PASO son Milei y el kirchnerismo"

En diálogo con Jorge Fontevecchia, Margarita Stolbizer denunció los ataques constantes a la prensa, el Congreso y la falta de transparencia, acusando al Gobierno de crear un entorno “cada vez más opaco”. Por otra parte, la diputada subrayó que la promesa incumplida de tratar el presupuesto es parte de una estrategia para evitar la transparencia en el manejo de los fondos. "El Gobierno decide no tener ley de presupuesto para seguir manejando con discrecionalidad todos los recursos públicos", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Margarita Stolbizer es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires de la alianza Juntos de Encuentro Federal y referente del GEN, partido que fundó. Anteriormente, fue miembro del Consejo de Presidencia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Latinoamericano.

Sostuviste que el responsable de que cayera la sesión para tratar la ley de ficha limpia fue el Presidente, interpreto, porque quiere que Cristina sea candidata. Me gustaría que desarrollaras tu visión de este tema.

Yo lo que planteo lo hago desde una lectura y un contexto un poco más amplio. La semana pasada, el Gobierno se ocupó de voltear una sesión realmente muy importante: la reforma de la ley reglamentaria de los DNU, la 26.122. Una ley mala, inconstitucional, que redactó Cristina Fernández de Kirchner cuando Néstor Kirchner era candidato.

Es una ley mala e inconstitucional porque permite que un decreto valga más que una ley, solo con la aprobación de una cámara o con el silencio del Congreso, algo que está prohibido por la Constitución. No es una ley mala hoy porque la use Milei; ya era mala e inconstitucional cuando la usó Cristina, cuando la usó Macri, cuando la usó Alberto Fernández y también ahora.

Por lo tanto, era muy importante cambiar esa norma. La semana pasada, el gobierno volteó la sesión haciendo una promesa a los gobernadores de que dos días después dictaminarían el presupuesto contemplando algunos de los pedidos de recursos que ellos hacían. Después de eso, no solo no cumplieron a los gobernadores, sino que el diputado José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto, anunció que cancelaba la reunión que estaba convocada para la comisión y directamente clausuró el debate del presupuesto.

Por eso, nuestro bloque, a través del presidente Miguel Ángel Pichetto, manifestó antes de ayer que, después de que el Gobierno claramente revelara algo que ya sospechábamos —que no le interesa tener una ley de presupuesto—, la ley más importante de la Argentina, porque define el plan de gobierno, de dónde se sacan los recursos, cómo se distribuyen y cómo se imputan. El Gobierno decide no tener ley de presupuesto para seguir manejando con discrecionalidad todos los recursos públicos. Obviamente, esto implica que ya no cumplieron a los gobernadores lo que habían prometido.

Por eso, la sesión del día de ayer es una sesión donde no solo faltan Unión por la Patria y el kirchnerismo, faltan todos los bloques de diputados que responden a los gobernadores, quienes se sintieron obviamente estafados y engañados. Entonces, el Gobierno logró voltear la sesión de la semana pasada y también la de ayer, con el enojo de los gobernadores y el incumplimiento hacia ellos. Porque, en el fondo, al Gobierno no le interesaba la ley de presupuesto. Lo que nosotros dijimos es que, si no hay ley de presupuesto, todo lo demás que se discuta en este Congreso es un dibujo.

Desde el gobierno del presidente Milei se está diseñando un modelo autoritario de gestión, en el que prescinden del Congreso, van a gobernar por decreto, y eso es autoritario. Como venimos viendo: los ataques reiterados a los periodistas —vaya mi solidaridad en este comentario—, los ataques al Congreso, las restricciones al acceso a la información pública, la no sanción de la reglamentación de los DNU... Es un gobierno cada vez más opaco. Y en ese marco hay que leer la falta de voluntad en tratar la ley de ficha limpia.

La aparición de Cristina Kirchner polariza el escenario político y beneficia a Javier Milei, según analizó Margarita Stolbizer.

A esto se agrega que, obviamente, a mí no me gusta que la ley tenga el nombre de Cristina Fernández de Kirchner, porque es una ley que se viene trabajando hace 10 años y que no tiene la finalidad de que Cristina Kirchner no sea candidata. La finalidad, para quienes creemos realmente en la transparencia y el combate a la corrupción, es que no haya más condenados en doble instancia por corrupción que puedan venir al Congreso a conseguir fueros. Ejemplo: Carlos Menem.

Eso no le conviene al Gobierno, porque le conviene seguir jugando a la polarización con Cristina Kirchner. Hay una retroalimentación entre Cristina y Milei: Cristina aparece, se sube al escenario, y eso genera tanta rabia que alimenta el canasto de Milei. Milei hace las bestialidades que hace, y eso alimenta el canasto de Cristina. En este sistema pendular estamos desde hace tiempo, un sistema que a ellos los beneficia, pero al resto del país no.

Claudio Mardones: En este contexto del péndulo, parece que se avecina una semana de desquite, con el intento de tratar el DNU 864 y el pedido de la oposición de llevar la Ley de Ficha Limpia al recinto. Con el tiempo acortándose, ¿no teme que el Gobierno repita su estrategia de presión presupuestaria para que les funcione nuevamente? ¿Cree que esa fórmula podría funcionarles la próxima semana?

Sí, creo que sí. Por supuesto que cualquier intento corre esos riesgos, no, por supuesto. Por eso creo que, en gran medida, hay una parodia atrás de todas esas cuestiones. El Gobierno ya ha mostrado que quieren seguir de esta manera, que no van a cambiar de ninguna manera. El riesgo, por supuesto, está.

Sin embargo, algo que yo por lo menos planteé en mi bloque es que yo no me siento parte de ningún canje de los gobernadores. Por lo tanto, voy a seguir actuando de acuerdo a mi convicción. Por eso bajé al recinto con la ficha limpia y por eso me resisto a que nosotros bajemos nuestras iniciativas. No nos pasó con los DNU que terminamos aceptando eso porque los gobernadores quisieron voltearlo, y ahora también pasa igual.

Yo creo que nosotros debemos seguir intentándolo, aún cuando, tal cual vos decís, se nos termina el año parlamentario. La semana que viene es la última semana en la que se podría seguir sesionando en sesiones ordinarias, y después dependemos exclusivamente o de la ampliación del período, que no lo veo sencillo porque el Ejecutivo no va a querer, o del llamado a sesiones extraordinarias con los temas que interesan al Gobierno.

CM: El Gobierno quiere tratar en sesiones extraordinarias la eliminación de las PASO. ¿Cree que la discusión del presupuesto se ha cerrado o que entra la discusión de las PASO como un modo de presión y negociación por parte del oficialismo?

Sí, a ver, yo separaría, de todos modos, las dos cuestiones.

El Gobierno me parece que está cómodo en esta suerte de gobierno sin Congreso y prorrogando otra vez más el presupuesto para tener discrecionalidad en el manejo de los fondos.

Lo de las PASO me parece, como otras veces, que son maniobras de entretenimiento, anuncios que nunca se terminan de concretar, porque en realidad el proyecto no ha entrado, el pedido está prácticamente terminado.

No me parece que sea una buena herramienta de presión, pero sí, ojo, hay que estar con los ojos abiertos en este punto, porque podría verse otra negociación entre Milei y el kirchnerismo, ya que, en definitiva, los que se pueden beneficiar de la eliminación de las PASO son ellos.

Elizabeth Peger: Hace minutos se conocía la noticia del fallecimiento del ex fiscal Moldes. Quisiera pedirle de alguna manera su referencia, su recuerdo. Entiendo que durante todo la causa Nisman han tenido un gran vínculo, una relación.

Sí, exactamente. Tanto la muerte de Nisman como incluso la investigación que estaba llevando adelante, sobre la cual en algún momento yo intenté hacer algún aporte, sobre vínculos que conocíamos que habían sido desvelados en realidad en Brasil. Yo llevé en ese momento a Moldes una publicación que él receptó, con la que intentó darle continuidad a sus investigaciones.

Me parece que son realmente importantes para esclarecer las cosas que han pasado tantos años y nunca han quedado claras en la Argentina.

