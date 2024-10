Mariano Campero: "El Gobierno tiene que hacerle una oferta a los docentes"

Mariano Campero, uno de los cinco radicales que apoyó el veto a la ley de movilidad jubilatoria, manifestó su apoyo al nuevo veto al financiamiento universitario y explicó que el problema principal es la cuestión salarial docente: “Si el Gobierno hace una buena oferta, creo que no habría mayores inconvenientes para sortear la sesión”. Además, desmintió que el Ejecutivo busque cerrar universidades, porque el presupuesto 2025 propone un punto del PBI de aumento. “Si la pregunta es si es universidad sí o no, todos los diputados diríamos que sí, pero esa no es la verdadera pregunta”, agregó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Mariano Campero es diputado nacional por Tucumán de la UCR. Anteriormente, fue intendente de Yerba Buena (2015-2023) y miembro del Concejo Deliberante de su ciudad.

Por lo que entiendo, usted es de los que se va a mantener en el bando de los héroes en la votación del veto…

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El tema de las universidades es uno muy noble y profundo para todos los argentinos. De hecho, soy abogado egresado de la Universidad Nacional de Tucumán, docente de derecho penal. Actualmente, mi mujer es jefa de trabajos prácticos y hace pocos días, mi suegra terminó una carrera como titular de cátedra en Ciencias Exactas.

Por muchos años, la Universidad de Tucumán fue la universidad de muchas provincias. Fue una de las primeras que tuvo la Argentina.

La Universidad Nacional de Tucumán siempre recibió a estudiantes de Catamarca, de Salta, e incluso de otros países como Perú y Bolivia y fue caracterizada en varias carreras como medicina. Es un faro en el norte argentino y la importancia e incidencia que tiene la universidad en nuestra región es clave. Parados desde ese lugar, con la premisa que está en la mesa de los argentinos de que el Gobierno quiere cerrar las universidades, hay muchas falsedades y verdades a medias.

En primer lugar, los gastos de funcionamiento mejoraron un 270%, un 8,8% arriba de la inflación. Si uno mira el presupuesto del año que viene, se ve que, llamativamente, el Gobierno le da un aumento del 12%, que es un punto del PBI, y la creación de 5 universidades. Dicho esto, la premisa de que el Gobierno quiere cerrar las universidades es una mentira total.

Universidades Públicas: el oficialismo por ahora no tiene garantizados los 87 votos para sostener el veto presidencial

La situación real es la de los salarios docentes y no docentes. Por el concepto de que la docencia es vocacional, toda la vida los sueldos se quedaron atrás. De hecho, en diciembre acordaron con Massa un aumento del 6% con una inflación del 30%, y hace poco no quisieron acordar un aumento del 6,8% con inflación de -4%.

Es clave que el Gobierno de un gesto hacia el Congreso y hacia las universidades de mejorar esa oferta. La universidad tiene dos rangos de inversión: funcionamiento y salarios. El funcionamiento lo viene poniendo, por lo que no está en duda la visión estratégica respecto a la universidad pública. Sobre los salarios, es clave que quede en claro que ese es el problema. Hay un detrimento muy importante en el poder adquisitivo de los docentes. Mi mujer es docente y cobra 150.000 pesos y eso no alcanza para nada.

No es menos cierto que, durante los últimos cuatro años, la situación era así, siempre fue empeorando y hay que mejorarla. El Gobierno tiene el desafío, hasta el miércoles que viene, de llevar una buena oferta de manera pública y de exponer estos datos. El Gobierno tiene que hacerle una oferta a los docentes.

Mariano Campero explicó que el Gobierno debe plantear una buena hipótesis de aumento salarial docente y “hacer los esfuerzos para que quede claro” para sostener el veto.

Es clave que quede claro que si quisieran cerrar las universidades, el año que viene el presupuesto tendría menos, y tiene más. Si uno pregunta cómo están los proyectos vinculados a la economía del conocimiento, todos están andando muy bien. El problema de sueldos de docentes y no docentes es estratégico y el Gobierno tiene la posibilidad de plantear una buena hipótesis de aumento y hacer los esfuerzos para que quede claro para todos los argentinos.

Del otro lado están los demonios de siempre que se agarran de los temas nobles y se aprovechan. Los voceros de la marcha deberían haber sido docentes o científicos, no Massa, porque con Massa las universidades cobraban muchísimo menos que hoy. Casi fundieron la universidad y hoy retoman la necesidad de mejorar cuando el Gobierno ya viene mejorando el funcionamiento.

Un acuerdo antes del miércoles abriría la puerta a otro punto clave que es el de las auditorías en los nichos, como en la UBA, que se han transformado en algo como La Cámpora y se han metido en el Estado nacional.

Educación, Presupuesto 2025 y la consigna de no olvidarnos de la historia cercana

Elizabeth Peger: Dijo que va a haber un aumento del presupuesto de un 12% sobre la inflación del 18% que prevé el Gobierno para el año que viene, que va a ser un esfuerzo importante. Por otra parte, la pérdida del salario docente fue del 33% este año y fue 20% por debajo del aumento de los empleados estatales nacionales. Además del tema salarial y de funcionamiento, forman parte del presupuesto la infraestructura y las investigaciones.

Comparto el análisis y el Gobierno tiene que hacer una nueva oferta para mejorar la situación de los docentes. Cuando vamos al Congreso, observo que muchos argentinos creen que en la ley se puede generar riqueza, y es un problema muy grande que roza la demagogia. Lamentablemente, muchas veces se han generado leyes que no se cumplen, se generan juicios, nos endeudamos y nos vamos para abajo.

Las "5 mentiras" sobre las universidades públicas que refutó el Consejo Interuniversitario Nacional

Este Gobierno tiene 9 meses, y la situación docente y de la ciencia vienen en baja desde hace muchos años. Este Gobierno ha hecho los esfuerzos en cosas básicas como el funcionamiento, y cuando uno ve el presupuesto, se ve la intención del Gobierno, que es de mejorar en un punto. La visión de mejorar está.

¿Le vamos a pedir a Milei que en 9 meses soluciones todos los problemas que estamos planteando? Puede ser razonable que la respuesta sea sí, ¿pero por qué nadie hacía un planteo cuando Alberto Fernández le daba el 2,5% a las universidades? Me arriesgo a contestar que los gremios, los sindicatos y la CGT no marchan cuando son gobiernos peronistas.

EP: La CGT fue a firmar una tregua con el Presidente…

Sí, la CGT siempre hizo lo mismo. Lo hizo con Macri, con De la Rúa, y con Alfonsín. Van, se sacan la foto y después te golpean en la calle. No es lo mismo que con los gobiernos peronistas que se comprometen y cumplen. La situación que me interesa dejar en claro es que, al ver el presupuesto, se ve la vocación del Ejecutivo.

El Gobierno acordó con la CGT revisar una parte de la reforma laboral

Valoro que tu situación es difícil, aún más difícil que en el momento de la defensa al veto del aumento de movilidad jubilatoria. Por otro lado, coincido en que no hay intención de cerrar la universidad.

EP: Hay una utilización política…

Eso no quita el tema noble y profundo que afecta a todos los argentinos.

Me parece que esa marcha no es solo por los sueldos docentes. Casi creo que ni siquiera como la universidad como universidad, sino como universidad como significante de la clase media. Ahora, ¿qué crees que va a pasar con los porotos?

Quiero aclarar una cuestión sobre la marcha. Muchos docentes y estudiantes fueron de buena leche y con la idea de que la universidad ande bien.

Sobre los porotos, para poder conseguir un mejor número, es clave que quede claro el mensaje de que el Gobierno va a mejorar la situación universitaria y le va a hacer una oferta a los docentes. La inversión más grande va a estar en la educación, con un 3,5%, la creación de 5 universidades y este aumento que hemos dado.

“Si la pregunta es si es universidad sí o no, todos los diputados diríamos que sí, pero esa no es la verdadera pregunta”, remarcó el diputado radical.

Desde ahí, hay que mejorar y auditar, porque hay docentes que merecen cobrar más y otros que ni van a dar clases. Es un gran momento para que se pueda equilibrar la balanza, para mejorar la educación pública y para mostrar los datos concretos de que el Gobierno quiere mejorar la educación pública. El año que viene va a haber una inversión del 3,5% a las universidades, un punto más que el que dio Massa.

Creo que esto es un gesto que quizás el Gobierno no dice, por eso aprovecho la oportunidad de dejarlo en claro. El Congreso no puede generar riqueza, pero si el Gobierno hace una buena oferta, creo que no habría mayores inconvenientes para sortear la sesión. Si la pregunta es si es universidad sí o no, todos los diputados diríamos que sí, pero esa no es la verdadera pregunta.

TV FM