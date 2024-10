Carla Carrizo: "Creo que están los votos para insistir"

El Congreso espera por una nueva discusión por el presupuesto universitario tras el veto de Javier Milei. Carla Carrizo aseguró que el mensaje de la sociedad en la marcha del miércoles fue claro: "Fue una movilización más grande que la de abril y se sintió en muchas provincias en las que La Libertad Avanza sacó muchos votos". Además, la Diputada Nacional por la Unión Cívica Radical afirmó en La Previa de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) que el Presidente está mal asesorado: "en un momento del país en el que no hay referentes políticos fuertes, el Presidente polariza y agrede, en vez de unir".

Carla Carrizo es Diputada Nacional por la Unión Cívica Radical.

Alejandro Gomel: ¿Qué cree que va a pasar en el Congreso tras el veto del presidente al presupuesto universitario?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Hay una secuencia de mucha intensidad en torno al debate por las universidades públicas del país. Esta secuencia empezó en abril con la gran marcha universitaria y la ley que se votó en el Congreso por amplia mayoría, el Ejecutivo empezó a amenazar con el veto, se produjo la segunda marcha que fue, incluso, más intensa que la primera, sobre todo en el interior del país y en provincias donde La Libertad Avanza tuvo muchísimos votos en el balotaje. El Gobierno confirmó el veto y el Congreso pidió insistir con la ley el próximo miércoles 9. A diferencia del tema de las jubilaciones, que fue otra jugada fuerte del Gobierno, ahora están los votos para insistir.

AG: ¿Todo el bloque radical está decidido a votar en el mismo sentido o puede haber alguna fuga?

Puede haber algún tipo de fuga y están en la mira los radicales díscolos que están más cercanos a Javier Milei. Pero no se trata de lo que hace el bloque, sino de lo que hace el pueblo. Hay muchos diputados de provincias que han votado por La Libertad Avanza que tuvieron marchas muy contundentes y ya no pasa por lo que hagan los diputados en el Congreso y el vínculo con el Ejecutivo. Hay un mensaje del pueblo en todas las provincias del país. Esto lo están leyendo los diputados, pero no lo lee el Gobierno.

Día 299: El tironeo universitario y los dos tercios

Elizabeth Peger: Ayer el Gobierno deslizó entre sus voceros que si se mantiene la insistencia del Congreso, no se promulgará la ley. Además, empezaron a hablar de arancelamiento a "extranjeros no residentes", una categoría que no existe en las universidades públicas del país. ¿Es una provocación?

Totalmente y, además, es una pelea sin argumentos. El Gobierno mide todo en términos de derrota y victoria, pero no mide el mensaje de la ciudadanía al poder, ni leen bien el esquema político. Me asombra el equipo de asesores que tienen, se entiende la competencia electoral, las necesidades de un presidente sin partido y de crear una fuerza nacional, pero no lo va a lograr haciendo estas cosas.

Es inverosímil el modo en el que están asesorando al Presidente en la construcción de este proyecto político, lo llevan a polarizar, a maximizar, agredir, a amenazar en un momento en el que hay un vacío político general. Javier Milei creció porque no hay una alternativa seria, potente, que construya confianza y garantice el desarrollo del país. Pero, en lugar de unir, polariza y se aísla.

Una marcha que habla también de fastidio, y el extraño regocijo de Milei

Claudio Mardones: ¿Cómo va a ser el mecanismo para tomar las decisiones en el bloque de la UCR?

Hay un proceso de ebullición política y todos los partidos están atravesados por la duda de qué hacer frente al gobierno de Javier Milei. Todo el mundo estaba de acuerdo en que había que innovar, romper estructuras porque es obvio que Argentina es una democracia fallida que no genera bienestar y multiplica su pobreza.

La respuesta fácil es desdibujarse y hacer oficialismo, pero nosotros no queremos respuestas fáciles. Queremos construir un país y hacer bien las cosas que se hicieron mal. El bloque se ordena con el termómetro del pueblo. No vamos a votar todos a favor porque haya alguien que diga que hay que hacerlo así, sino porque hay una sensatez de que si no se hace así se pierde representación política genuina.

Nadie va a poder volver a sus provincias, porque en cada provincia hay universidades. Luis Juez, presidente del bloque del PRO en el Senado, también decía que tanto el Gobierno como el PRO están leyendo mal la situación y que en Córdoba fue toda su familia a la marcha. En el radicalismo pasa lo mismo, lo que ordena es la sensatez que no tiene el Gobierno.

La Convención Radical ya se expresó y siempre lo ha hecho, por eso el radicalismo ha durado tantos años. También se expresó la Convención cuando el actual gobernador de Mendoza armó una transversalidad con el ex presidente Néstor Kirchner. Esto no es una excepción, el Partido Radical tiene ciertas reglas y esas reglas funcionan.

ADP VFT