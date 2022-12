El empresario Mario Ruschin indicó la importancia de los fuegos artificiales en la sociedad. "La pirotecnia tiene una connotación mística, religiosa y psicológica", expresó. Además, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), explicó que hubo menos accidentes en estas Fiestas.

Hubo menos heridos por la pirotecnia. ¿Este año se vendió menos o la gente fue más cuidadosa?

El consumo fue similar al del año pasado. Lo que se percibe es que el consumo es de pirotecnia con impacto sonoro. Por eso se percibe que hay menos consumo, porque hay menos ruido. Afortunadamente hubo pocos lesionados en las entidades de salud. Es una evolución del mercado.

La demanda se mantuvo, pero se adelantó por el Mundial. La gente empezó a consumir mucho las bengalas de humo o las candelas, entre otras cosas. Se vio en las manifestaciones de la gente en todo el país. Hay un cambio de paradigma de consumo, cambiaron el sonido por las luces.

La Ciudad de Buenos Aires registró menos heridos por pirotecnia que en 2021

¿La toma de conciencia para no perjudicar a los animales, los niños autistas o con retraso madurativo, es lo que está produciendo este cambio?

Algo de sonido tiene que tener porque sino la estrella no se puede elevar en el aire ni abrir. Insonoro no existe, pero hay bajo impacto sonoro, es decir, que no hagan esos estruendos molestos.

CAEFA tiene un responsabilidad social necesaria. Por eso nos hemos reunido con agrupaciones de autismo y con los protectores de animales. Llegamos a un acuerdo de que lo mejor es que las empresas ofrezcan pirotecnia con bajo impacto sonoro. Es una tendencia mundial.

La relación milenaria de las festividades con el sonido estruendoso

Yendo a la parte antropológica: anteriormente el sonido era un componente festivo, por ejempl,o con los famosos cañonazos en los castillos cuando se cumplían fechas simbólicas. ¿Hay algo atávico en el orden del sonido y las celebraciones?

Hoy, en eventos protocolares, hay cañonazos, pero no son productos de venta libre, claro está. No creo que esa cultura precisamente cambie, los cañonazos ya se programan, no es de consumo masivo y están muy focalizados. Si nos remitimos a la historia, los chinos (que inventaron la pólvora) crearon las luces para ahuyentar los malos espíritus y generar buena energía para que las cosas funcionen mejor.

Fin de año: cómo afecta la pirotecnia a las mascotas

Es lo que pasa hoy en día, cuando se lanzan fuegos artificiales al aire con luces para Año Nuevo uno tiene la esperanza de que el año siguiente sea mejor. La pirotecnia tiene una connotación mística, religiosa y psicológica. Sino no perduraría tantos años esta costumbre, está arraigado en la sociedad.

Se dice que hay cosas que brillan con más fuerza antes de morir, como los fuegos artificiales. ¿Hay alguna metáfora asociada a esa idea?

La gente que se estaba por morir y volvió a tener conciencia dice que ven una luz. Nosotros vendemos fuegos artificiales de celebración y alegría, por eso nos inclinamos por la metáfora de la vida y el renacer.

Entonces, me alegro de que su industria no haya caído en las ventas porque la mayoría de los rubros sí padecieron.

Nosotros vendemos todos los días, más allá de los feriados. Creció el consumo de pirotecnia por ese ánimo de festejo mundialista.

AO JL