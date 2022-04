Marta Cohen: "Es un error entender el covid como una gripe"

En diálogo con Jorge Fontevecchia por Radio Perfil, Marta Cohen, experta en patología, destacó la importancia de continuar con los refuerzos de las vacunas contra el covid-19 y plantea la posibilidad de una cuarta dosis para este invierno, al menos en personas de riesgo. Asimismo, alertó que “la normalidad aún no llegó” y que la flexibilización en los cuidados favorece la mutación del virus.

Esta variante XE, que en Italia dejó un pico de 90.000 casos en 24 horas, ¿implica un peligro de una nueva ola de covid-19?

Sí, hoy miraba el mapa del mundo donde se observan los casos de seguimientos de esta enfermedad y Europa está explotada. Países como Francia, Italia y el Reino Unido –que es donde surgió la variante ómicron XE– viven la consecuencia natural de sacarse el barbijo, eliminar el distanciamiento social y volver a vivir como antes de la pandemia, cuando esa normalidad aún no llegó.

Se recombinaron dos variantes en un mismo paciente y así surgió esta nueva cepa, que sería, aún la están estudiando, un 10% más contagiosa, mientras que ómicron tuvo un índice de contagio 1,5% mayor que la variante delta.

El hecho de que gran parte de la sociedad esté vacunada ¿genera tranquilidad a pesar de que las mutaciones del virus, o las vacunas, dejarán de ser eficientes?

Sí y no. Avanzamos dos años y hoy tenemos vacunas que antes no poseíamos. Incluso la mortalidad de hoy no es la misma que la que hubo, en esta misma época un año atrás, con el pico de la pandemia en el mundo. Las vacunas hacen la diferencia, al igual que las terceras dosis, porque con ómicron, dos inoculaciones no fueron suficientes y tres dosis son necesarias. Y ahora estamos hablando de una cuarta.

Cada variante que se desarrolla tiene características diferentes que hacen al virus más hábil para contagiar y evadir el sistema inmune. Eso hace que se dispare más rápido la ola de contagios. Un vacunado puede contagiarse pero evita, con una tasa de efectividad del 80%, la probabilidad de agravar el cuadro y morir. Puede haber personas con terceras dosis con un sistema inmune que no tuvieron buena respuesta de anticuerpos de las vacunas y van a tener una enfermedad grave y morirse si se contagian.

Por otro lado, la inmunidad va bajando: a los tres meses, y con seguridad, a los seis de vacunarse, los anticuerpos disminuyen. Por eso hay que dar una dosis de refuerzo para volver a elevar el nivel de anticuerpos. Además, queda la memoria de inmunidad celular, pero la ciencia aún no sabe cuánto dura. Es decir que las vacunas ayudan, pero cuantos más contagios hayan el virus se replicará y así surgirán más mutaciones y, por ende, las nuevas variantes.

Uno supone que sin barbijo y sin los cuidados de aislamiento es suficiente porque el coronavirus se convertirá en una gripe. ¿Cómo podés comparar, para entender que el coronavirus se convierta en algo cotidiano, y cuándo no, con la gripe o las enfermedades respiratorias?

La gripe pasa durante el invierno y esto no es así con el coronavirus, que sucede en cualquier estación. No es una epidemia, es una pandemia. Es un error entender al covid como una gripe. Vamos a llegar a esa situación en donde las personas mayores y las más vulnerables se van a tener que vacunar durante el invierno para evitar brotes que futuros porque el coronavirus, luego de ser pandémico, va a establecerse como un virus epidémico, pero ahora no estamos en esa situación. Hoy, en el verano y primavera europeo hay un nuevo brote.

¿Qué diferencia observás durante este estadio del covid con respecto a las evoluciones de las vacunas?

Te podés morir de covid o gripe. En este momento la mortalidad de covid es más alta que la de la gripe, pero no es un resfriado común ya que un 30% de los adultos infectados por el covid, lo tendrán por tiempo prolongado, y en los niños los afectará en un 10% de la población. Esas secuelas del covid son síntomas que duran más de dos semanas después de haber tenido el virus, según la Organización Mundial de la Salud. Esto incluye que las personas tengan cansancio y tos crónica, problemas de salud mental y deterioro cognitivo.

También habrá niños con problemas de atención que afectarán su educación ya que no van a poder concentrarse. Debemos disminuir la transmisión de casos y evitar que los niños, que suelen ser asintomáticos, se expongan a secuelas prolongadas que recién empezamos a conocer.