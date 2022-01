Una enfermera con un grave cuadro de Covid fue tratada con Viagra y se salvó "de milagro"

Una enfermera del Reino Unido con un grave cuadro de Covid-19 dijo que se salvó de "milagro" gracias al Viagra, luego de que los médicos decidieran suministrarle el medicamento para la disfunción eréctil ante el agravamiento de la infección por la que la mujer que ya no respondía al tratamiento de suministro externo de oxígeno.

"Mi pequeño milagro navideño". Así denominó Monica Almeida a los efectos de la medicación que recibió por parte de los médicos del Hospital de Lincoln, al norte de Inglaterra, a tan solo 72 horas de que la desconectaran del ventilador que la mantenía con vida tras haber contraído la enfermedad de coronavirus.

"Definitivamente fue el Viagra lo que me salvó. En 48 horas abrió mis ondas de radio y mis pulmones comenzaron a responder. Si piensa en cómo funciona el medicamento, expande sus vasos sanguíneos”, explicó la enfermera especialista en respiración que se dedicaba en parte a tratar con pacientes con Covid-19.

A su vez, la mujer de 37 años de origen portugués destacó que al ser asmática, una enfermedad respiratoria que cuenta como comorbilidad frente a la infección provocada por el SARS-Cov-2, sus bolsas de aire "necesitaban un poco de ayuda", algo que fue suministrado por el Viagra.

Monica Almeida estuvo en coma 28 días a causa del agravamiento de su cuadro de Covid-19.

Tras haber estado un mes en coma, Almeida expresó su algarabía por haberse salvado gracias al "pensamiento rápido" de los médicos que la atendieron y decidieron suministrarle la medicación para la disfunción eréctil que también utilizan los jugadores de fútbol cuando juegan en altura, algo que ayudó a "abrir sus ondas de radio", luego de que su nivel de oxígeno se redujera a la mitad, a tal nivel que ni el suministro externo era suficiente.

"Tuve una pequeña broma con el médico cuando recuperé el conocimiento porque lo conocía de antemano, y me dijo que me dieron Viagra. Me reí y pensé que estaba bromeando, pero me dijo 'no, de verdad, tomaste una gran dosis de Viagra'”, contó la mujer, quien está recuperándose en su casa tras haber recibido el alta el 14 de diciembre pasado, junto a su marido y sus hijos de 9 y 14 años.

Por su parte, en el Reino Unido, que padece un fuerte rebrote de la enfermedad por la variante Ómicron, se utilizó la píldora azul para tratar casos graves de Covid-19 dado que dilata los vasos sanguíneos y abre las vías respiratorias permitiendo que el oxígeno circule. Sin embargo, su utilización está atada al consentimiento del paciente dado que su uso todavía está en una etapa experimental.

Monica Almeida es enfermera especialista en respiración y contrajo Covid-19 trabajando en un hospital al norte de Inglaterra.

La enfermera de origen portugués trabajaba en un centro médico en Lincolnshire con pacientes con coronavirus y contrajo la infección el pasado octubre, cuando perdió el sentido del gusto y el olfato. Al cuarto día tosió sangre y sus niveles de oxígeno bajaron al día siguiente, por lo que fue al hospital pero fue dada de alta con receta médica y sin tratamiento, a pesar de ser asmática.

En las horas consecuentes, su cuadro se agravó drásticamente y tenía dificultades para respirar, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital del Condado de Lincoln, donde fue directamente a la sala de reanimación, en donde no pudieron restaurar su nivel de oxígeno, por lo que fue internada en terapia intensiva, entrando en coma el 16 de noviembre.

"Podría haberme ido con tan solo 37 años, pero supongo que era un poco mono y seguí peleando", dijo Mónica y contó que su evolución fue tan desfavorable que sus padres viajaron de Portugal a Inglaterra para despedirse a raíz del sombrío pronóstico. Tras su recuperación luego de que los médicos le suministraron Viagra, Monica destacó el rol clave que tuvo haber estado vacunada contra el coronavirus, e instó a los antivacunas a inocularse contra la infección no solo por su propio bienestar sino también para ponerle fin a la pandemia.

"Cuando miramos la cantidad de muertes que tenemos en personas no vacunadas, hay un gran mensaje para que todos vayan a vacunarse", señaló la enfermera, y concluyó: "Nunca pensé que esto me pasaría a mí y quiero que la gente se lo tome más en serio".

