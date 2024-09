Martín Paleo: "Liberar a las FFAA es como soltar un rottweiler: neutralizan amenazas, pero también pueden dañar inocentes"

El ex Comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido, Martín Paleo, resaltó las diferencias entre las fuerzas policiales y los militares: “Las FFAA están organizadas, equipadas y constituidas para abrir fuego”, explicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). En esa línea, calificó de “ambigüo” el proyecto para que las fuerzas inervengan en la seguridad interior: “El juez que va a juzgar el accionar del soldado lo hará en base a criterios civiles, pero cuando el militar accionó lo hizo bajo criterios militares”, explicó.

Juan Martín Paleo es ex Teniente General de Infantería, se desempeñó como Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas entre 2020 y 2024, en la presidencia anterior. Antes de haber sido reconocido con el puesto de mayor jerarquía de las Fuerzas Armadas, se desempeñó como Comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido e Inspector General del Ejército.

Te opusiste a la ley que impuso el gobierno de Milei, mediante la cual se habilita a las FFAA a intervenir en asuntos de seguridad interior, y planteaste que esto sería como “soltar el rottweiler". ¿Podés explicar de qué trata este proyecto y cuáles son tus argumentos en contra?

En principio, aclararte a vos y a tu audiencia que lo que yo digo es una opinión personal, no refleja una postura institucional, dado que estoy en situación de retiro. En todo caso, quienes tienen que fijar una postura institucional, son los jefes de Estado Mayor.

Me pidió mi opinión el doctor López Murphy, como presidente de la Comisión de Defensa. Creo que es una excelente iniciativa, haciendo consultas a quienes los miembros de la Comisión y él como presidente consideran que pueden aportar algo a un proyecto de ley presentado por el Gobierno que es bastante controversial.

Me parece que es muy positivo y me siento halagado que el doctor me haya considerado para poder opinar. En función de eso fui a opinar, no como libre pensador ni por iniciativa mía, sino por un requerimiento puntual del presidente de la Comisión de Defensa del Congreso.

Hablar de todo el contenido de lo que es el proyecto nos podría llevar bastante tiempo, pero creo que este proyecto de ley es innecesario, porque llegado el caso, con el marco legal vigente, las Fuerzas Armadas pueden ser empleadas; lógicamente, previa declaración de Estado de sitio. Tras haber sido empleadas en forma gradual, primero las Fuerzas policiales y luego las Fuerzas de Seguridad. Teniendo en cuenta que habiendo siendo sobrepasadas y estando en riesgo la existencia misma del Estado, es donde el Estado recién debería utilizar ese uso de su mayor poder de fuego, que es el empleo de las Fuerzas Armadas.

Creo que el narcoterrorismo o el narcotráfico son expresiones de violencia urbana que se combaten, básicamente, con una inteligencia sofisticada, con tecnología avanzada y empleando una estrategia innovadora. A esto te traigo a colación como fue lo que ocurrió en el mercado de Beirut con el beepers. Es decir, algo totalmente innovador en términos de estrategia militar, con eficaz coordinación entre las agencias participantes y fundamentalmente con una fuerte voluntad política.

No son enunciados voluntaristas o románticos lo que digo, tenemos ejemplos concretos en nuestro país. Ejemplo, Rosario. El año pasado se reclamaba durante la campaña política que las Fuerzas Armadas debían entrar prácticamente a sangre y fuego en Rosario.

Sin embargo, vemos que a nueve meses de que se inició la gestión de este Gobierno, y utilizando adecuadamente la inteligencia, la coordinación interagencial, la fuerza de seguridad y las Fuerzas Armadas para lo que es el apoyo logístico que se les requiera, no fue necesario más. Prácticamente, podemos ver que Rosario pasó de ser la Chicago argentina a lo que es hoy, que vemos que los índices dicen que es una cosa absolutamente distinta.

Aprovecho para poner de manifiesto el trabajo que han hecho las Fuerzas de seguridad ahí, todo este equipo interagencial y estas coordinaciones, lo cual seguramente el Ministerio de Seguridad de la Nación y la ministra han tenido una destacada actuación.

En el G-20, yo como Comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido, tuve a mi cargo el empleo de la Reserva Estratégica Militar, que eran los medios del Ejército empeñados en caso de ser sobrepasados los tres anillos que se tenían contemplados por parte del Ministerio de Seguridad. Si vos recordás fue un operativo realmente súper exitoso.

Entonces, teniendo a los militares como reserva, una buena inteligencia, una anticipación, una coordinación interagencial y el empleo gradual de los medios de seguridad, demostraron que pueden ser eficaces sin llegar al empleo de esa última ratio que es el poder militar.

Es importante remarcar que, si yo era empleado, por ahí iba a utilizar procedimientos distintos. Esto por la sencilla razón de que el supuesto empleo de la Reserva de Estrategia Militar era en el caso de que hubieran sido sobrepasadas las fuerzas que participaban en los anillos, y potencialmente estaban siendo atacados aproximadamente 35 jefes de Estado que se encontraban en esa reunión de G-20.

Es decir, los medios con los que yo disponía no eran los mismos medios con que disponía la Fuerza de Seguridad. Yo salía con fuerzas especiales, con comandos, con tropas de asalto aéreo, en helicóptero, artillados, con una columna de marcha que llevaba vehículos ligeros delante, además detrás ya venían vehículos blindados a ruedas de la Infantería Marina, los Panhard, y detrás de eso venían los blindados a ruedas del Ejército, con cañones de 20 y ametralladores de 12,7.

Aparte ordené expresamente que delante de esa columna, que tenía tres probables direcciones de empleo (en función del planeamiento que habíamos hecho y de la inteligencia que habíamos recibido), delante de eso había una topadora. Porque la lógica, en el caso de que se nos hubiera requerido el empleo, es que había sido sobrepasado todo lo otro.

Vos estuviste a cargo de las Fuerzas Especiales y creo recordar de que en esa competencia que se hace entre las distintas Fuerzas Especiales, el equipo que vos comandabas les llegó a ganar a los Boinas Verdes, las famosas Fuerzas Especiales de Estados Unidos. Con esa metáfora de largar al rottweiler... ¿Qué significaría lanzar las Fuerzas Especiales en zonas urbanas?

Significaría que todos los otros medios de los que dispone el Estado para ser empleados gradualmente han quedado sobrepasados y, por lo tanto, hay un grave riesgo de que continúe existiendo el Estado de Derecho.

¿Es decir, las órdenes que tienen es directamente disparar, para ponerlo en términos concretos?

Están organizados, equipados y constituidos para otro tipo de empleo, que es más cercano al que vos acabás de decir. Es decir, más que buscar hacer cesar el delito, como tiene como finalidad la Fuerza de Seguridad, las Fuerzas Militares buscan normalmente neutralizar o destruir, a través del fuego, a esa amenaza que se presentó. Repito, tiene que haber sobrepasado antes a la Fuerza de Seguridad, entonces van a utilizar un procedimiento de combate muy diferente.

Si vos estás en un asado con un jardín de invitados y tenés un rottweiler atado y te entran a robar, obviamente vas a soltar al rottweiler para que te vaya sobre los que están asaltando a vos y a tus invitados. Seguramente el rottweiler lo va a neutralizar y se lo va a comer al ladrón. Pero a lo mejor también lastima a alguno de tus comensales o de tus ayudantes. Entonces, liberar a las FFAA es como soltar un rottweiler: neutralizan amenazas, pero también pueden dañar inocentes.

Las consecuencias legales del uso de las FFAA en conflictos internos

Claudio Mardones (CM): Con esta metáfora explica otro tema que se ha escuchado en esa comisión en la que usted fue invitado: las consecuencias legales que pueden afrontar los efectivos de las Fuerzas Armadas en el caso de que se llevara adelante una decisión de este tipo. ¿Es realmente una preocupación esto de que en el caso de que hubiera alguna aplicación de este tipo podrían correr consecuencias penales que involucrarían incluso a las FFAA?

Otra de las características que tiene este proyecto es que es ambiguo porque impone a la fuerza militar principios de empleo como racionalidad progresividad y proporcionalidad, que a lo mejor para una fuerza policial que enfrenta otro nivel de amenaza es posible porque tienen otra finalidad.

Después que se produzcan los hechos y que intervenga la Justicia para investigar los hechos, ya sean las bajas o los enfrentamientos que se produjeron, va a ser el teniente, el cabo o el soldado que abrió el fuego el que tenga que ir a confrontar con un juez o con un fiscal que va a juzgar su accionar en base a criterios civiles. Mientras que el que operó en estas condiciones, lo hace bajo criterios militares, básicamente concebidos para enfrentar una amenaza de su misma naturaleza.

Ahora está Hezbolá y los ejércitos privados que son la nueva moda de lo que se utiliza en los conflictos, como el caso de Erik Price con Blackwater, que concretamente este grupo llegó a poner a disposición 5.000 mercenarios para derrocar un gobierno.

Entonces, existen este tipo de amenazas o servicios tecnológicos privados que participan en los conflictos nuevos ofreciendo servicios de comunicación satelital a los países que se encuentran en conflictos. Es decir, ya la amenaza estatal no es estrictamente estatal ya lo mejor ni siquiera es estrictamente externa.

Esto me parece una buena oportunidad de que se analice en el Congreso, que es el que genera las leyes, pero hay que hablar de una tríada de leyes: Defensa, Seguridad interior e inteligencia, porque las amenazas del futuro van a requerir un empleo coordinado de estas tres herramientas que dispone el Estado.

Este proyecto de ley propone el empleo por reacción de la Fuerza y la amenaza terrorista se combaten con anticipación. Es decir, si ya se produjo el atentado terrorista no sirve reaccionar, se reacciona para mitigar los efectos de los daños una vez que ya se produjo el atentado y que, por lo tanto, tuvo éxito el terrorista.

Además, este proyecto de ley no habla exactamente de eso, sino que dice que una vez producido el hecho terrorista debe iniciarse una investigación judicial. Todo esto en base a los criterios del Código Penal para establecer que fue un acto terrorista y luego que la Justicia determinó que era un acto terrorista se pasará al Comité de Crisis.

A esa altura, los terroristas ya están totalmente en lugares seguros, cometieron el acto terrorista y seguramente sea imposible detectarlos. O sea que no se cumplió con la finalidad, por eso creo que es una buena intención que se revea todo el marco jurídico pero no creo que no sea una herramienta feliz.

