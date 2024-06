Martin Tetaz: "La prepotencia del Presidente tiene un límite"

Martín Tetaz afirma que, en la situación actual, las mayorías en el Congreso cambian continuamente y eso genera que esta coyuntura política "sea más parlamentarista que en otras oportunidades”. Además, el diputado nacional aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) que el Gobierno no tiene un plan de estabilización económica: “Falta la parte de coordinación de expectativas que es lo que hace que todo el mundo forme precios de acuerdo a una economía que tiene menos inflación”.

Martín Tetaz es diputado nacional por la Unión Cívica Radical, electo en 2021 y con mandato hasta 2025. Es referente del espacio Evolución. Es economista, profesor universitario, investigador. Fue precandidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires en las últimas elecciones.

¿Cuál es la estafa que tiene el aguinaldo?

La estafa es que nos hace creer que cobramos un sueldo más. Cuando el empresario computa el sueldo que le puede pagar al trabajador calcula lo que va a gastar por año. Le da lo mismo si vos lo cobras en 13 sueldos, lo que te pagan es lo que podés generar en la economía. El peronismo, de forma muy hábil, le hizo creer a la sociedad que ganaba un poco más porque estableció un sueldo número 13, en la práctica no es cierto.

Perfil tiene una empresa en Brasil y allí también existe el aguinaldo.

La idea después se generalizó la idea del sueldo 13. Alguna vez alguien me contó que en Venezuela existían tres aguinaldos porque el populismo escala, se pone más creativo, pero no les alcanza la plata para nada, por eso es una mentira. Alguien podría venir mañana y proponer un aguinaldo en cada mes, sería bárbaro porque la gente duplicaría el sueldo y todo el mundo llegaría a fin de mes, pero un nene de 5 años se da cuenta que no funciona.

¿Lo que pasó ayer respecto a la movilidad jubilatoria es algo histórico más allá de lo que se votó en particular?

Dejó claro, como ya pasó en algunas oportunidades, que las mayorías van a cambiar permanentemente. Nadie tiene una mayoría en el Congreso y eso genera que la presidencia sea más parlamentarista que en otras oportunidades. Ayer hubo varios capítulos que se votaron de una manera, pero cuando hubo que votar las jubilaciones de privilegio, las mayorías se cambiaron, de hecho perdimos por dos votos. Las semanas anteriores pasó lo mismo con la reimpocisión del impuesto al tabaco cuando La Libertad Avanza votó en conjunto con el kirchnerismo.

Nadie tiene la vaca atada, a las mayorías hay que construirlas ley por ley. Por otro lado, esta prepotencia del "veto todo, me importa tres carajos" del presidente tiene un límite. Cuando uno consigue las leyes con dos tercios de los votos te permite insistir contra un veto del presidente.

Riesgosa sobreactuación de Milei con Pettovello

En su momento quisiste debatir de economía con Javier Milei. Si lo tuvieras enfrente ¿Qué le dirías?

Que no hay un programa de estabilización en la economía argentina. Ese es el primer problema. Sólo hay un programa de ajuste fiscal y de ordenamiento del balance monetario del Banco Central, algo que es un montón, no es que no sea importante. Lo que falta es la parte de coordinación de expectativas que es lo que hace que todo el mundo forme precios de acuerdo a una economía que tiene menos inflación.

Lo que está pasando ahora es que la inflación no tiene convalidación monetaria, las empresas quieren vender a cualquier precio, no vende nadie, y hay una recesión importante. Los últimos datos marcan que la construcción cayó un 13%, la industria un 16%, el comercio entre 8 y 10%. Esa recesión brutal se podría haber evitado.

Por otro lado, no hay ningún país del mundo que funcione con este modelo, no existe y, si uno se pone a pensar en lo que hace el presidente, no hay una sóla política pública que hoy funcione mejor. Me gusta cuando el presidente encuentra algunos curros y los prende fuego, eso está bien porque era parte de la quiebra del Estado, pero luego el Estado tiene que resolver los problemas de la gente. En salud, educación, infraestructura no tenés ninguna respuesta.

Este año no va a haber una sola obra de infraestructura, por lo que todo va a caer un escalón, se va a depreciar y devaluar. Va a tardar mucho en arrancar alguna obra privada que pueda reemplazar a alguna de esas obras públicas que no van a estar.

Alejandro Gomel: Quiero rescatar una frase tuya: "se queda sin pilas la licuadora". ¿Qué significa?

En la medida en la que haya inflación y que el Gobierno se encargue de que vaya más despacio a propósito, poniendo tasas de interés negativas, eso mantiene las pilas a la licuadora. Pero buena parte de la licuadora pasa por las jubilaciones. Lo que hizo la oposición el otro día en el Congreso fue decirle "la licuadora sobre las jubilaciones, no". Lo que digo metafóricamente es que les sacamos las pilas a la licuadora del Gobierno.

¿Hace daño este proyecto desde el punto de vista fiscal?

No, en absoluto. Primero hay una cuestión moral en el medio. Es como que yo te meto la mano en el bolsillo, te saco mil pesos, me lo pongo yo en el bolsillo y, cuando vos lo querés recuperar, te digo "me afectaste el bolsillo". Nuestro proyecto es el más responsable a nivel fiscal de todos los que estaban en el Congreso.

Cuando votamos la Ley Bases, les dimos al presidente las herramientas fiscales para financiar esto. Restituimos, contra la voluntad del presidente, el impuesto al tabaco, algo que generaba una pérdida patrimonial muy fuerte para el Estado. Al mismo tiempo, le dimos un artículo para que recupere dos puntos del PBI de gasto fiscal.

Milei advirtió a los diputados tras la reforma jubilatoria: "Les voy a vetar todo, me importa tres carajos"

Fernando Meaños: ¿Si el Congreso determina algo que tiene un costo fiscal del 0,45%, no debería aprobar el gasto que se va a recortar para recuperar eso?

El problema es que el presidente no mandó el presupuesto que es lo que estamos pidiendo. Nosotros, con la Ley Bases, le dimos al Estado artículos que le dan más recursos, ahora le estamos diciendo que esos recursos son para devolverles a los jubilados lo que el Estado les quitó. Hay una secuencia lógica, hace tres meses esa plata estaba en el bolsillo de los jubilados.

Con la Ley Bases, el Congreso le dio un artículo, creo que era el 86 del paquete fiscal, que le dice al presidente que en el plazo de 60 días tiene que elegir cuáles de los beneficios fiscales se corta. El propio Congreso se compromete a votar ese recorte de beneficios fiscales de hasta 2 puntos del PBI. Primero reducimos hasta casi 5 veces el gasto fiscal que implica este proyecto. Lo ideal hubiera sido discutir todo junto en el marco de la Ley de Presupuesto, pero primero se discutieron los ingresos y después los gastos.

¿Ves en el Congreso que el consenso que se logró respecto a las jubilaciones pueda lograrse en otra temática?

Absolutamente, pero no va a ser necesariamente la misma mayoría. Yo veo que esa mayoría va a cambiar, no son los mismos votos. El mismo espacio político que te apoya en una norma, después vota en contra de otra. Nos pasó con el espacio de Pichetto y las jubilaciones de privilegio. No hay ninguna mayoría rígida y constituida que uno pueda dar por descontada. Hay que construir cada mayoría en función de cada proyecto.

¿Crece el protagonismo de la Unión Cívica Radical?

En la medida en que el Gobierno equivoque el sendero por el cual tiene que hacer el ajuste fiscal, y ataque los núcleos de la representación electoral del radicalismo va a ocurrir eso. Si el Gobierno va contra el presupuesto de las universidades, lo pone al radicalismo en el centro del protagonismo, no es que nosotros hayamos hecho ningún mérito. Ahora pasa lo mismo con los jubilados que, después de los estudiantes, es uno de los espacios donde el radicalismo tiene más protagonismo.

Este intento del Gobierno de ir sobre los jubilados porque es el electorado donde saca menos votos,lógicamente nos erige a nosotros como los protagonistas de esa defensa. El otro problema que tiene el Gobierno es que el resto de los gobiernos de otro signo político recortaron a los jubilados porque, desde el punto de vista del peso presupuestario, es uno de los renglones más importantes y porque tienen menos capacidad de protesta. Esa marcha de un millón de universitarios es difícil de lograr con los jubilados porque son personas grandes, más allá de que siempre hay muchos en las manifestaciones.

También agregaría que tampoco tienen tanta capacidad de reclamos en las redes sociales.

Depende cual. Creo que Facebook es una red social donde los adultos mayores están bastante fuertes.

