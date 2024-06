Las reservas son muy escasas, el campo no liquida, la balanza de turismo es negativa, y hay altos vencimientos para el año 2025. Cuidado.

Con fecha 31 de mayo las reservas cerraron en U$S 28.664 millones, mientras que la base monetaria se ubicó en $ 17,2 billones, y la suma de pasivos monetarios en pesos ascendió a $ 18,6 billones. Esto implica que los pasivos monetarios suman $ 35,8 billones, que contrastados por reservas por U$S 28.664 millones te dan un tipo de cambio de equilibrio de $ 1.248.

Cualquier parecido con el valor del dólar MEP es mera coincidencia.

Todos los pagos de deuda de Argentina en 2024: cuánto representa el Fondo Monetario Internacional

En el Banco Central hay pasivos en dólares por $ 9,2 billones, que son los Bopreales que colocó el Banco Central, medido en dólares suman U$S 10.224 millones.

Claramente al país le faltan reservas, mires por donde mires el balance del Banco Central. Necesitaríamos que en los próximos 3 meses estas reservas se ubiquen en torno de los U$S 35.000 millones. Para ello es imposible seguir sosteniendo un tipo de cambio blend, en donde el 20% de lo exportado se liquida en el exterior y un 80% en el mercado interno.

Esto también atentaría contra los precios de los productos que exportamos.

En el mes de mayo las exportaciones de oleaginosas y cereales sumaron U$S 2.613 millones, mientras que, en mayo del año 2023, seca mediante, sumaron U$S 4.213 millones, y en mayo del año 2022 U$S 4.233 millones. Claramente el campo no está liquidando.

En los primeros 4 meses del año las importaciones cobradas fueron U$S 8.509 millones, mientras que las exportaciones cobradas sumaron U$S 20.608 millones.

En 4 meses las importaciones totales fueron de U$S 17.777 millones, se pagaron U$S 8.509 millones, el Estado dejó de abonar importaciones por el equivalente a U$S 9.264 millones.

Superávit doloroso: qué gastos recortó fuerte el gobierno en el primer cuatrimestre

Con reservas por U$S 28.664 millones, Bopreales por el equivalente de U$S 10.224 millones, y deudas de importación por U$S 9.264 millones, las reservas son extremadamente escasas. Sin embargo, como el Estado Nacional logra superávit fiscal, y no hay emisión de dinero sin respaldo, el dólar sigue en niveles razonables. Lo que no se puede evitar es la recesión.

"El hombre de campo se equivoca al no liquidar, los precios del trigo y maíz son más altos que en Chicago, la soja logro un buen precio", Salvador Di Stéfano.

La balanza de turismo sigue siendo muy deficitaria, en 4 meses alcanzó un déficit de U$S 895 millones, claramente los argentinos no abandonan la idea de viajar, y con este tipo de cambio y a la luz de los resultados, parece que no es tan gravoso para un grupo de la población viajar al exterior.

Algunas conclusiones de la semana

El gobierno debería mostrar una mejor gestión parlamentaria, y explicitar que pasara con las leyes que no les son favorables para mantener el resultado fiscal positivo. La ley bases debería aprobarse el 12 de junio próximo, y esto debería impactar positivamente en los mercados.



Las tasas de interés de las LECAP y plazo fijo en bancos son muy bajas, lo que no invita a que los inversores vendan dólares para posicionarse en pesos. Esto alienta la demanda de la moneda americana.



El jueves 13 de junio se conocerá el índice de precios del mes de mayo, se pronostica una inflación que no sería superior al 5,5% mensual, y sería un buen indicador mirando a futuro. Si este guarismo fuera el correcto, la inflación del semestre se ubicaría en 74,0% y anualizada al 281,1%.



En la segunda quincena de junio el gobierno debería abonar o renovar el swap chino en donde vencen U$S 5.000 millones, es una cifra clave, dada los escases de reservas y las pocas liquidaciones del campo.



El 9 de julio próximo vencen los pagos de la deuda pública Argentina. Es muy emblemático que se concrete y siente las bases de menor volatilidad en los activos financieros.



Argentina necesita en los próximos 100 días lograr acceder a los mercados financieros internacionales. Desde ahora a diciembre del 2025 vencen U$S 17.500 millones de deuda, si no podemos colocar bonos en los mercados, difícilmente podamos honrar toda esta deuda, con reservas tan pequeñas.



El hombre de campo se equivoca al no liquidar, los precios del trigo y maíz son más altos que en Chicago, la soja logro un buen precio. Sin embargo, los productores esperan una devaluación, baja de retenciones o suba de materias primas en los mercados mundiales, de las 3 posibilidades, parecía que ninguna se va a cumplir. Los que posterguen definiciones tendrán la cancha más cuesta arriba para la campaña 2024/25.



El gobierno necesita más gestión, y explicitar el programa de gobierno, de lo contrario hay narrativas muy contradictorias que hacen que muchos actores empresariales, desensillen hasta que aclare, y de esta forma entorpecen el crecimiento económico de corto plazo.

* SDS Asesor de empresas y negocios. Economista,