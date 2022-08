Masters 1000 de Montreal: Diego Schwartzman el último en despedirse del certamen

Se bajó el telón para las raquetas albicelestes en el torneo que se disputa en Canadá. El Peque Schwartzman (15°) fue el último en decir adiós tras caer en manos del español Albert Ramos Viñola (43°) por 6-4 y 6-2. Así el andar del tenista porteño tuvo punto final en los octavos de final en Montreal, no levanta cabeza y ya tiene que dar vuelta la página porque en el horizonte aparece el Masters 1000 de Cincinnati.

Alternando buenas y malas en un primer set ante Viñola, el Peque se pudo poner en ventaja, pero no le alcanzó. El español pudo quebrarle, luego de 58 minutos, y se llevó el resultado en su favor para el segundo set. Allí el andar fue muy parecido, cuando el argentino asomaba el nro. 43 del ranking golpeó. Si bien Schwartzman se puso 2-0 y parecía recomponerse, el español lo igualó y de ahí no paró. Hasta el 6-2 no se detuvo y se llevó el cuadro de octavos de final para seguir con vida en Montreal.

Pese al historial en favor de Diego sobre Ramos, el ibérico impuso las condiciones para dejar en el camino a Schwartzman. El argentino había superado a Ramos en Kitzbuhel 2015, Madrid 2017, el Argentina Open y Roma, ambos en 2019, y en el Córdoba Open de 2020. Sumado a su último cruce con triunfo español, la derrota anterior fue también este año en los cuartos de final del ATP jugado en febrero en la capital cordobesa.

Masters 1000 de Montreal: el complejo camino de los argentinos

De esta manera sin argentinos en carrera ya que Francisco Cerúndolo (27°) se despidió en primera ronda tras caer ante el ruso Karen Khachanov (28°) por 6-7 (4) 7-5 y 3-6. Misma suerte para Sebastián Báez (32°) que cayó ante un duro rival, el australiano Nick Kyrgios (37°) en sets corridos con doble 6-4 en favor del subcampeón de Wimbledon.

Pese a las derrotas el calendario continuo para los argentinos que verán acción en el Masters 1000 de Cincinnati que comienza el próximo 13 de agosto. Luego palabras mayores. Del 29 de agosto al 11 de septiembre se detiene el mundo del tenis para rendirse a los pies del US Open.

BL PAR