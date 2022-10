Matías Martin: "Gracias a Marcelo Gallardo, River está en paz con su historia"

Matías Martin, conductor de Todo Pasa en Urbana Play, aseguró que con Gallardo fue "un viaje de ocho años y medio maravillosos" y reconoció que "debe ser difícil para otro técnico venir tras la sombra inmensa que deja". Por otra parte, en dialogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), analizó la polarización extrema en la Argentina.

Para muchos hinchas de River, la renuncia de Gallardo la comparan con una mega devaluación en la Argentina, ¿es así?

Me parece un poco exagerado porque la devaluación trae mucho dolor, pero esto trae dolor pero de alguien que generó victorias y que le fue muy bien deportivamente. Me convocás como periodista pero me preguntás como hincha de River, la eterna contradicción en el mundo del periodismo deportivo de revelar de qué equipo uno es hincha, pero yo abrí el placard y lo dije, por eso estoy muy orgulloso.

De todas maneras, el periodismo se puso militante, aunque el kirchnerismo lo inauguró. Con nadie sos más crítico que con los propios. Cuando ves un periodista indignado con un club probablemente es porque tenga un sentimiento de pertenencia por el mismo. Uno siempre le pega más a su propio equipo.

Gallardo le pone punto final a su exitoso paso por River Plate

¿Y cuál es tu postura específicamente con la era Gallardo?

Con él fue un viaje de ocho años y medio maravillosos. Fueron fundamentales el liderazgo, que se sostuvo a partir del juego. En segundo término, el juego propiamente dicho, entendiendo que había que ir siempre al frente, hacer triangulaciones en velocidad, mucho dinamismo, delanteros comprometidos y una búsqueda permanente del arco rival.

Marcelo Gallardo se va de River: el impacto del mundo por el anuncio de la despedida

Y, por supuesto, fue fundamental la gestión en su paso por River, ya que cambió el campo de juego para que la pelota circule rápido, tiene el mejor campo de juego del país. Armó en Ezeiza un complejo donde diseñó las canchas. Básicamente se transformó en un CEO de una empresa internacional, todas las decisiones pasaban por él: el entrenamiento, la alimentación. Lógicamente todo fue apoyado por los resultados, sino era muy difícil.

Gallardo no vendió humo ni hizo comentarios desubicados. Le contó el día anterior a la dirigencia que iba a renunciar, nadie lo anticipó. Con Francescoli hicieron una gestión con una vara muy alta. El fútbol pierde un DT que eleva la vara en muchos sentidos. Este viaje nos hizo mejores, veníamos del descenso y hoy, gracias a Marcelo Gallardo, River está en paz con su historia y con lo que viene.

Juan Parrando (JP): ¿Los demás equipos van a extrañar a Gallardo? ¿Quién puede llegar a reemplazarlo?

El hincha de Boca no creo que esté triste. Sin dudas el fútbol argentino necesita que haya cinco o seis Gallardo. Es una gran pérdida para este campeonato devaluado en muchos sentidos.

Marcelo Gallardo vs. Boca: las estadísticas del Muñeco en el Superclásico

Me parece imposible imaginar algún reemplazante, quedan partidos y el otro torneo arranca en dos meses. Entiendo el juego periodístico de buscar a alguien pero es sólo eso, un juego. Entiendo que su ayudante Matías Biscay, lo acompañaría adonde vaya. Debe ser difícil para otro técnico venir tras la sombra inmensa que deja el Muñeco.

Yendo a lo político enlazado con el periodismo: ¿Hay algo de la grieta que se pueda traspolar a lo deportivo? ¿Tenés alguna experiencia en lo deportivo que sea útil para hacer luz en lo que está pasando en el periodismo en general?

La grieta es una expresión futbolera de la política. La vida se transformó en un River-Boca. Pocos se benefician de esto. Los que no nos sentimos parte de una tropa radicalizada estamos en el peor lugar, suena más fácil embanderarse.

Hay un crecimiento de las radicalizaciones y esto hace que cada vez sea más grande el nivel de gente que se quiere ver por fuera de la grieta, aunque voten a uno o al otro. Veo naturalizada la radicalización globalmente y eso me preocupa muchísimo.

