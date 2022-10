Empate con sabor amargo en Tucumán para los fanáticos del Decano que coparon nuevamente el José Fierro. Un partido fiel a la definición de un campeonato, cargado de emociones y momentos decisivos que no se supieron aprovechar. El que golpeó primero fue Rosario Central con un verdadero golazo de Facundo Buonanotte. La joyita de 17 años del Canalla se abrió el espacio para su zurda, remató con fuerza, precisión y a cobrar.

El equipo de Carlos Tevez se encontró con la ventaja cuando los locales manejaban el tempo del partido con la pelota en su favor, pero sin ser efectivos en los últimos metros. Sobre el final del primer tiempo, Lotti había encontrado el empate, pero luego, VAR mediante, la acción fue invalidada por un offside de Carrera en la acción previa al gol.

Así, los primeros 45’ terminaron para los rosarinos con la ventaja en el marcador, poniéndole la soga al cuello al Decano, que tenía que revertir la situación en el segundo tiempo.

En el complemento se sacaron chispas, con un Atlético Tucumán que salió con todo para buscar el resultado. La mano de Pusineri surgió efecto, ya que el ex Independiente mandó al verde césped a Maestro Puch en lugar de Lotti y allí apareció la frescura y desequilibrio que faltaba en el frente de ataque. Pese a algunos momentos auspiciosos, con más corazón que fútbol, el Decano llegó al empate, recién a los 84 minutos, con gol del propio Puch.

Cuando Rosario Central estaba para recibir el cachetazo, apareció la pena máxima para los locales. Ramiro Carrera se hizo cargo de la ejecución, pero para la desazón del mismo ejecutante y los presentes en el estadio, el volante no lo convirtió. Gaspar Servio agigantó su figura y le detuvo el remate desde los doce pasos, en la última jugada del partido, para impedir que caiga en arco del Canalla y repartan puntos en Tucumán.

Respecto al penal, no quedó todo allí. Servi comentó en el post partido que tuvo un cruce de palabras con Carrera previo al remate: "Hay que tener códigos en el fútbol, me dijo algo en el penal. Que ellos estaban peleando por el campeonato y nosotros no jugábamos por nada. Le dije que tenía toda la presión, que se jugaba todo en ese penal. Hay que tener huevos para patear los penales y meterlos", lanzó Gaspar.

Boca no podrá gritar campeón este fin de semana

Respecto al empate, al Decano no le merece una sonrisa el punto obtenido. Luego del duelo con el Canalla, los de Pusineri se mantienen segundos en la tabla de posiciones con 45 unidades (a tres de Boca, con un partido menos) y deberá aguardar por el resultado de esta tarde entre Colón y Racing, en Santa Fe. Si bien el empate es positivo para el Xeneize, el equipo de Ibarra finalmente no podrá gritar campeón el domingo, como se pudo haber anticipado.

Independientemente del resultado de Racing, Boca no gritará campeón ante Newell´s el domingo: el Decano consiguió un empate en esta fecha y con una victoria ante la Lepra, en el mejor de los casos, sacará seis puntos de diferencia, y el equipo de Pusineri estará a seis puntos con dos partidos por jugar, con la posibilidad de llegar a un desempate.

Los partidos destacados de la Fecha 26:

Domingo 16/10 (16:30) – Newell´s vs Boca

Domingo 16/10 (20:30) River vs Rosario Central

Lunes 17/10 (15:00) Gimnasia (LP) vs Argentinos Juniors

Lunes 17/10 (21:30) Atlético Tucumán vs Unión

Martes 18/10 (19:00) Lanús vs Racing

AO JL