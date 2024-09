Milagro Sala, sobre Firmenich: "Nunca tuve nada que ver con el Frente Patriótico"

La ex diputada provincial de Jujuy, Milagro Sala, se refirió a su actual situación judicial y acusó a funcionarios de Alberto Fernández de preferir “hacer negocios en Jujuy” y abandonar su causa: "Muchos levantaban el cartel de 'Libertad por Milagro Sala' y hoy ni siquiera me quieren nombrar”, remarcó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Milagro Sala es dirigente social y ex diputada provincial de Jujuy.

Recibimos un mensaje tuyo desmintiendo lo que ayer se dijo respecto de que vos estabas en el mismo grupo de Fernando Esteche, entonces quisiera tu propia aclaración.

Bueno, primero que nunca tuve nada que ver con el Frente Patriótico. En segundo lugar, con Fernando Esteche se desvinculó del frente Milagro Sala en diciembre del año pasado por cuestiones ideológicas o prácticas que solía tener él. Y tercero, que a Firmenich no lo conozco, nunca he tenido una charla con él, y más que nada quería aclarar porque no quería que me involucre en algo que no estuve ni tampoco estuve haciendo ninguna actividad con eso.

¿Qué opinión particular tenés de Firmenich que ayer se conoció un vídeo de una parte de una conferencia que dio? ¿Y cuál es tu visión de lo que pasó en los años 70?

Mirá, lamento que algunos se enojen, pero yo no estoy de acuerdo con que algunos se hayan ido de la Argentina y hayan dejado abandonado este país. No estoy de acuerdo y nunca estuve de acuerdo. Y vuelvo a reiterarte que nunca tuve relación política con Mario Firmenich.

Alejandro Gomel (AG): ¿En este momento cuál es su situación judicial? ¿Cómo está avanzando o no la causa?

Bueno, mirá, tengo que estar en La Plata, porque de lunes a viernes estoy con rehabilitación, no me dejaron venir cuando tenía que venir para hacerme operar hace más de un año. Lamentablemente tengo la vena aorta, que lleva sangre por todo el cuerpo, muy tapada, no la pudieron destapar y me tuvieron que abrir otra vena mucho más finita, donde puede llegar sangre. Y a eso se debe que tengo que estar continuamente con la rehabilitación.

Pero con la cuestión de las causas judiciales, insisten algunos jueces en Jujuy de que tengo que regresar a la provincia, pero no puedo volver a la provincia porque lamentablemente no estoy bien de salud, estoy tomando siete pastillas por día, estoy medio débil en algunas cuestiones. En vez de mejorar no estoy nada bien de salud y eso es la presentación que hicieron mis médicos hacia el Poder Judicial de la provincia.

Claudio Mardones (CM): Es ineludible repasar esto. Se han cumplido ocho años desde su detención en 2016 y quería preguntarle en este momento, ¿de dónde provienen los apoyos que recibe? ¿Quiénes han guardado silencio? ¿Quiénes le han dado la espalda y quiénes siguen en contacto con usted?

Mirá, hay muchos que levantaban el cartel de “Libertad por Milagro Sala” y hoy ni siquiera me quieren nombrar, miran para otro lado y mucho más en la época del gobierno de Alberto Fernández. Pero también hay muchísimos compañeros que nos siguen apoyando y que ayudan, por ejemplo, a comprar los medicamentos que tengo que comprar, que están muy caros, o ayudan a pagar la rehabilitación. Tengo muchísimos compañeros que quizás uno nunca se podría haber imaginado que iba a tener este apoyo y hoy lo tengo.

Pero la verdad es que de los sectores políticos que levantaban el cartel y que hoy se han olvidado que hay presos políticos, y que también fueron responsables. O sea, algunos funcionarios de Alberto Fernández prefirieron hacer grandes negocios e inversiones en la provincia de Jujuy y negociar que yo siga encarcelada.

CM: ¿Por ejemplo?

Funcionario de Alberto Fernández, algunos de ellos son kirchneristas. La verdad que me molesta porque yo colaboré y trabajé muchísimo para la reconstrucción de nuestra patria en la década de Néstor Kirchner. Siempre digo, y no me voy a cansar de decir, que soy K hasta Néstor Kirchner y después de Néstor Kirchner, ya no soy más K.

