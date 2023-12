Milett Figueroa reveló qué la conquistó de Marcelo Tinelli

Milett Figueroa se sinceró en LAM: “Me gustó su sencillez”, y agregó: "Nunca pensé que iba a haber una atracción mutua, no lo pensé y se fue dando...se fue dando".

La noche de la presentación de los participantes, Milett y Marcelo Tinelli cruzaron miradas y conectaron.

Rodrigo Lussich puso en duda la relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

La pareja de Tinelli aseguró: "En cualquier vínculo, cuando quieres mantener un vínculo unido, uno de los dos tiene que bajar los niveles del carácter si quieres gestionar una conversación más suave. Porque si no, uno levanta la voz y el otro levanta la voz y levanta la voz...para mi el éxito de una relación es la comunicación. He aprendido que en cualquier relación que tenga, me tengo que comunicar".

En cuanto a la diferencia de edad, Milett le aseguró a Ángel De Brito que no la siente y que es la primera vez que sale con alguien mayor que ella.

JL