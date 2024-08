Ministro de Economía de Córdoba: "El tema de la movilidad jubilatoria es una cuestión importante para nuestras cuentas"

Guillermo Acosta destacó que pese a la caída de la industria automotriz y la falta de transferencias no automáticas, por parte del Gobierno nacional, la provincia mantuvo sus cuentas financieras en orden gracias a la gestión responsable del gasto público. Remarcó que las transferencias, aunque no eran automáticas, estaban respaldadas por acuerdos que el Gobierno ya no cumplía. “El gobierno de Schiaretti hizo, por las transferencias, dos planteos judiciales que están en la Corte Suprema de Justicia”, indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Guillermo Acosta es economista y ministro de Economía y Gestión Pública de la provincia de Córdoba. Fue secretario de Economía y Finanzas de la Municipalidad de Córdoba y presidente de Córdoba Acelera, una organización dedicada al desarrollo económico de la ciudad. También fue subsecretario en el Ministerio de Producción de la Nación, y ministro de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico y Tecnológico de la provincia de Córdoba. Además, se desempeñó como director en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Recientemente me dijeron que hubo una jornada federal de ministros de Economía y Desarrollo de distintas partes del país, donde llamaba la atención que, a pesar de ser de distintos partidos políticos, había una coincidencia respecto a lo que había que hacer, como reforzando la idea de que hay una mirada real en las provincias y una un poco miope aquí en el puerto de Buenos Aires. Cuéntenos su opinión, ministro.

Efectivamente. Hicimos esta reunión en donde estuvieron representantes de 21 provincias, trabajamos juntos el Consejo Federal de Inversiones y el gobierno de la provincia de Córdoba. También hay que destacar que estuvo participando el Gobierno nacional. De la Secretaría de Desarrollo Productivo de Nación había una representante, Daniela Ramos, que oportunamente también se desempeñó en el sector público local en 3 de febrero, así que es una persona con experiencia en estos temas de desarrollo productivo.

Y como marco, Córdoba lleva adelante una política de desarrollo productivo, por eso justamente se escogió a la provincia para ser sede de este primer encuentro, que lo que busca es armar una hoja de ruta en relación a la producción y las necesidades que tiene la producción para realmente poder expresar todo su potencial. Se escuchó a cada una de las provincias con sus proyectos.

No estuvimos solos provincia y nación, también nos acompañaron representantes de organismos multilaterales como BID, CAF, Naciones Unidas y había representantes de think tanks como CIPPEC y Fundar, porque todos ellos son los que nos van a ayudar a ir armando ese documento.

Pero creo que una cosa importante también fue que los ministros de las provincias pudiéramos hablar sobre las oportunidades que existen de desarrollar actividades entre nosotros para vincularnos, vincular nuestros sectores productivos y también generar oportunidades.

La industria cayó el mes pasado, acumulado, un 22%. Las terminales automovilísticas están anunciando suspensiones y cierres de turnos. Córdoba casualmente es una provincia que se caracteriza por ser el corazón de la industria automovilística nacional. ¿Cómo está afectando esto a Córdoba?

Claramente esta descripción, que usted bien hacía, afecta al desarrollo de la economía de la provincia. Lo vemos en lo que pasa con la recaudación propia, que ha mostrado caídas acumuladas muy importantes. En lo que va del año, enero-julio, en lo que son los recursos propios, tenemos una caída acumulada de 5 puntos interanuales y cuando tenemos en cuenta los envíos que vienen de nación, por copa y otros fondos, ahí estamos en el 10% de recorte. Claramente se siente.

Esto obliga a la gestión provincial, al gobernador Martín Llaryora, a tomar medidas. Esas medidas se tomaron oportunamente, como trabajar mucho el gasto. Soy muy responsable con el gasto corriente, con el gasto de capital. Y eso permite mostrar hoy una Córdoba que, a pesar de esta coyuntura macro, tiene cuentas sanas, tiene superávit operativo, tiene superávit financiero, lo que le permite acompañar la producción en este momento.

Córdoba tiene una política muy importante de promoción industrial. Recientemente se lanzó lo que entendemos como el primer plan Empleo de esta magnitud a nivel nacional. La oportunidad de que se generen 10 mil puestos de trabajo. Esto siempre junto al sector privado, ya que es una de las premisas de Martín Llaryora, nuestro gobernador. Estas políticas se desarrollan en conjunto, entre el gobierno y las entidades gremiales empresarias. Así pudimos lanzar este programa que ya lleva muchísimas inscripciones.

Con respecto puntualmente al sector automotriz, ahora está pasando este mal momento de coyuntura, pero con unas inversiones que vemos muy cercanas. Esto no tiene a veces mucho que ver con la situación de la Argentina. Sabemos que las empresas automotrices están integradas en cadenas globales. Entonces eso también atenúa a veces un poco la coyuntura. Es decir, estamos mal, pero estamos viendo que hay grandes proyectos que están muy cerca.

Ahí otra vez hay lugar para que participe el Estado, porque una cosa es que esté la cadena automotriz autopartista sola, y la otra es que esté el Estado al lado, preguntando si hace falta un crédito y acompañando con Banco de Córdoba. También yendo a cuestiones que son más blandas y tienen que ver con temas de coordinación, aportando alguna cuestión que tiene que ver con bienes públicos y cuestiones sencillas, como bajar una capacitación o coordinar una reunión con todos los actores porque hay algunas cosas que no están funcionando, pero por falta de diálogo, que a veces es público-privado, o público-público porque la empresa necesita cosas del municipio y la provincia, y ahí también se puede hacer mucho.

Me parece que usted siendo el ministro de Economía de Córdoba puede ayudar a la audiencia a comprender la problemática de la industria automotriz. Solo 20 países del mundo fabrican autos, sobre más de 250. Países importantes como Australia decidieron no fabricar más autos porque decidió el Estado no subvencionar más este tipo de actividades. Se habla, en Santa Fe creo, que General Motors estaría analizando levantarlos. Me parece que el esfuerzo de Córdoba por mantener la producción de la industria automotriz, también junto con la provincia de Buenos Aires y la de Santa Fe, es fundamental, porque además es una industria altamente dadora de mano de obra, ¿no?

Sí, absolutamente. También es una industria importante por su efecto derrame. La industria automotriz exige una calidad tan alta a sus proveedores que eso habilita a estas empresas a que puedan entrar en otras cadenas. Por ejemplo, en Córdoba, escuchan a nuestro gobernador hablando, por ejemplo, de la minería, el litio, el cobre o del petróleo y del gas.

¿Y por qué Córdoba tiene un clúster muy potente de empresas que hoy son proveedoras de bienes y servicios de la cadena de oil and gas y la minería? Bueno, porque tienen calidad. Y esa calidad la obtienen, entre otras cosas, porque han estado vinculadas a la industria automotriz. Entonces, cuando uno quiere dar un salto de cadena, ya hay algo que no se discute, que es la calidad. Y por eso, entre otras cosas, no solo el empleo que generan, también es que hay que cuidar a este tipo de industrias.

Claudio Mardones: Esta mañana ha estado hegemonizada por el anuncio del presidente Javier Milei de que va a vetar, finalmente, los cambios en la nueva ley de movilidad jubilatoria. Toda una foto después de lo que pasó en el Senado, 61 votos, dos tercios en Diputados y dos tercios en el Senado. El veto lo que hace, entre otras cosas, es dejar sin efecto lo que estaba previsto para las 13 cajas jubilatorias provinciales que no fueron transferidas a la Nación. Su provincia, el gobernador Llaryora, ya ha hecho un planteo al respecto. ¿Qué va a pasar si persiste el veto y queda esta situación entrampada en un tironeo entre el Congreso y la Casa Rosada? ¿Qué va a pasar con los fondos para las cajas jubilatorias no transferidas?

El tema de la movilidad jubilatoria es una cuestión importante para nuestras cuentas. Nosotros estimamos que en este trimestre ya deberían ser 16.500 millones de pesos mensuales que deberían estar llegando a Córdoba y eso no está ocurriendo, hay distintas formas de interpretar la fórmula, pero esta es una versión pesimista. Es decir, desde enero no tenemos ninguna transferencia para nuestra caja de jubilaciones y pensiones.

De todas formas, vuelvo al comienzo, frente a esta coyuntura, la provincia ha tomado medidas, los activos en el sector público provincial hacen un esfuerzo mayor para poder sostener su caja y no este gobierno, sino el gobierno del gobernador Schiaretti, oportunamente hicieron dos planteos judiciales, que están en la Corte Suprema de Justicia y habrán visto que otras provincias se suman también con estos planteos, es decir, que sea la justicia quien se expida sobre esta situación. Ahí hay un capítulo que es caja.

Después están todas las transferencias que son no automáticas, esas también desaparecieron. Por provincia la situación es distinta, pero en el caso de Córdoba el 97% de estas transferencias no automáticas desaparecieron. Y ahí tenemos que tener cuidado porque a veces se hace alguna mezcla. Estas no eran transferencias discrecionales, eran no automáticas, es decir, hay acuerdos que las sostenían. Bueno, eso tampoco está llegando.

Entonces, a esta coyuntura que estamos hablando se le agrega un argumento que exige que las provincias se tengan que poner realmente creativas para mantener sus cuentas sanas.

