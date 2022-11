Ni dólar Qatar ni dólar tarjeta para extranjeros: el cepo se demora

Las distintas variantes del cepo cambiario, creadas contrarreloj por el Gobierno para enfrentar la falta de dólares, fueron anunciadas pero todavía no se implementaron en forma completa.

El dólar Qatar, que puso un recargo impositivo extra del 25% al que ya existía del 75% para todos aquellos que gasten con tarjeta en el exterior por encima de 300 dólares mensuales, aún no fue aplicado.

Y ese tope es el nudo del problema: al ser aplicado por persona, y no por cuenta, los bancos no tienen forma de saber cuándo su cliente superó ese gasto. La AFIP prometió confeccionar una base de datos que aún no está lista. El Gobierno, no obstante, aseguró que el gasto en dólares ya comenzó a reducirse.

Efecto "dólar Qatar": cayó el gasto en viajes al exterior

Tampoco pudo implementarse el dólar tarjeta para extranjeros, una medida que aspira a que los turistas del exterior puedan gastar con tarjeta al tipo de cambio del "dólar MEP" y, de esa forma, no se vean incentivados a recurrir al dólar blue.

Las emisoras de tarjetas de crédito, las procesadoras de pago y el propio Banco Central todavía debaten cómo aplicar esa norma. Mientras tanto, los extranjeros que gastan en dólares en la Argentina reciben el tipo de cambio oficial minorista de 167 pesos.

