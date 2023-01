Nuevas críticas de la Iglesia respecto de la pobreza

El periodista Claudio Mardones informó para Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), sobre las críticas de la iglesia al Gobierno por la situación de desigualdad social que se vive en el país.

El Papa Francisco dio una entrevista a la agencia Associated Press, en donde hizo una comparación respecto a la pobreza.

La situación incomodó al gobierno, pero probablemente la incomodidad empeore esta semana, porque este domingo, el obispo Jorge Lugones, titular de la comisión de pastoral social del episcopado, le concedió una entrevista al periodista a La Nación, Mariano de Vedia.

Lugones repasó una serie de cuestiones que, indudablemente, tienen el sello bergogliano, especialmente porque Lugones planteó que sigue habiendo un número inaceptable de hermanos en situación de pobreza.

El religioso también repasó otros temas vinculados a la gestión de la política social del Gobierno. Además, reclamó que haya un mecanismo mucho más claro para sostener las políticas de economía popular. Aparentemente, no solamente los movimientos sociales hablan de economía popular, sino también la iglesia.

El papa Francisco: "La pobreza no se combate con asistencialismo"

En la entrevista, se criticó además la falta de políticas más proactivas para revertir una situación de pobreza que se está transformando en estructural. En vísperas de lo que puede ser el próximo número de pobreza revelado por el Indec, se prenden luces de alarma sobre cómo va a evolucionar, en este año electoral, la relación entre el Gobierno y la iglesia a partir de estos cuestionamientos.

Lugones anticipa que va a seguir muy de cerca la evolución de los números y también la política social durante este año. Es un mensaje dirigido no solamente al presidente Alberto Fernández, sino también hacia la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, una de las funcionarias más cercanas al presidente.

Otro tema planteado, que posiblemente va a repercutir en el resto de las fuerzas políticas, fue la necesidad urgente de llegar a un serio y profundo acuerdo social y político.

Estamos muy cerca del cumplimiento de los 10 años de la designación de Jorge Mario Bergoglio como el primer papa argentino de la Iglesia Católica, el 13 de marzo de 2013, cuando fue designado Sumo Pontífice. En estos diez años, nunca ha visitado la Argentina, hace un año que no tiene un encuentro con el presidente Alberto Fernández y hay muy pocas chances de que lo vuelva a recibir. Si bien el puente aéreo que une a Buenos Aires con con Roma no está suspendido, sí está frenado para la mayoría de los funcionarios argentinos, más en un año electoral.

Tolosa Paz invitó a “Wado” De Pedro a “dar un paso al costado” tras sus críticas al Presidente

El 2022 terminó con la posibilidad de que una parte menor al 6% del total de los beneficiarios de planes sociales sean dados de baja, aunque la primera auditoría todavía no ha concluido.

Hubo apenas un repaso general sobre el padrón, a partir de que cada beneficiario del plan potenciar trabajo mantuviera su inscripción a partir de cumplimentar una serie de datos que les había pedido el Ministerio de Desarrollo Social. La noticia pasó casi inadvertida, pero eso no terminó de cerrar un conflicto con los movimientos sociales que prometían escalar durante este enero.

Lugones también planteó y remarcó que en primer lugar es muy importante que en la Argentina se revierta un problema estructural que tienen que ver con la inexistencia de un motor industrial que genere divisas, y también políticas públicas que salgan del cortoplacismo. Son dos de los aspectos que reflejan el punto de vista de todo el episcopado argentino.

También metió el dedo en la llaga sobre la situación de la justicia, porque recordó que no solamente que no se cubrió el lugar vacante en la Suprema Corte que dejó, hace más de un año, Elena Highton de Nolasco. También repasó que no fue cubierto el lugar del procurador general de la nación a partir de la designación frenada por el juez federal Daniel rafecas, y se enfocó en otro tema que pasa casi inadvertido para la política, pero no para la iglesia, la designación del Defensor del Pueblo de la nación. Un organismo que ya lleva trece años sin que su Jefatura sea cubierta, que depende del Congreso, y, por lo tanto, su cuya Jefatura depende del acuerdo entre oficialismo y oposición.

FM