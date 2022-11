Operación magnicidio

"La canción que escuchamos en el comienzo del programa, titulada Todos contra todos, expresa la situación del país, lejos de lo que se desearía. Y esto tiene que ver, en este caso, con la situación de Cristina Kirchner y el video que subió en sus redes sociales, luego del intento de asesinato que sufrió. Además de la fuerte respuesta de Juntos por el Cambio", afirmó Nuria Am en la apertura de Modo Fontevecchia (Net TV y Radio Perfil FM 101.9) de este viernes 11 de noviembre.

Luego se compartió un fragmento del video, donde la periodista Julia Mengolini relata una serie de acusaciones contra Gerardo Milman, a quien se lo vincula con el ataque a la vicepresidenta. "Cristina pone otra vez en boca de todos el nombre de Milman, quien está acusado por Jorge Abello, supuesto testigo del caso. Él trabajó junto a Marcos Cleri, dirigente de La Cámpora. Lo que dice es que, en el bar Casablanca escucha a Gerardo Milman decir que cuando la mataran a Cristina Kirchner iba a estar camino a la Costa. Eso es lo que quiere comprobar la jueza Capuchetti, que ahora fue recusada por la vicepresidenta", explicó la conductora.

De Milman a los Caputo: los dirigentes a los que Cristina Kirchner vincula al atentado en su contra

El respaldo a Cristina Kirchner

Por su parte, Oscar Parrilli se preguntó cómo sabía Milman el manejo de la seguridad de Cristina y un posible atentado contra ella, en base a un pedido de informe que le hizo a Aníbal Fernández. A su vez, Rodolfo Tailhade manifestó que "estoy pidiendo que se investigue la pista", ya que "no tengo dudas de que lo escuché el testigo es lo que dijo Milman". Además, Juan Martín Mena explicó que se filtró la identidad del testigo y que lo denunciaron por su testimonio.

La respuesta de Juntos por el Cambio

Por el lado de la oposición, Waldo Wolff recalcó que "buscan algo y arman toda una historia" en base a eso. Mientras que Patricia Bullrich respaldó la investigación de la jueza Capuchetti y lo resaltó que lo que dice Cristina "es todo un invento", y que el supuesto testigo dijo "cualquier cosa". "Con nosotros no", enfatizó la líder del PRO.

También Gerardo Milman salió en defensa propia y dijo que "le pareció estar viendo una película de ciencia ficción". Y comparó esta situación con el caso de Santiago Maldonado y la utilización de la figura del desaparecido con falsos testimonios de testigos.

Las repercusiones por el ataque a CFK

Por otro lado, el periodista Alejandro Gomel analizó el impacto que causó el video de Cristina Kirchner, y la defensa que rápidamente salió a hacer Juntos por el Cambio. Aunque destacó que no se escuchó a Horacio Rodríguez Larreta sobre este tema. Y lo mismo pasó desde el Poder Ejecutivo, con una voz oficial, aunque es cierto que Alberto Fernández está de gira en Francia. El tema judicial está cruzando la actividad de Cristina y las novedades de Hotesur, la Corte, y el fallo por Vialidad.

Bullrich defendió a Milman y tildó de “mentirosa” a Cristina Kirchner: “Con nosotros no”

El análisis político de Rosendo Fraga

Nuria Am (NA): ¿Cómo está viendo la situación de los cruces y la acusación de la vicepresidenta hacia Milman?

Las palabras claves son polarización y fragmentación. Y las dos situaciones se dan al miso tiempo. La investigación por el atentado a Cristina Kirchner es un ejemplo de polarización, mientras que las divisiones entre el oficialismo y la oposición son más de corte ideológico.

El episodio del atentado es un tema que ubica a la política enfrentada. El oficialismo está dividido en tres, lo mismo que el PRO. También el radicalismo tiene sus internas y a esto se suman los sectores de Miguel Ángel Pichetto y la Coalición Cívica ARI. Esto se ve además en los actores sociales y el sindicalismo.

NA: ¿Qué puede cambiar el escenario? ¿Podría aparecer un tapado?

Esto se ubica más en la fragmentación. Lo que puede cambiar es la realidad social y económica. Con la que tenemos ahora es muy difícil, no se puede separar de la política. Pero pareciera que lo único que importa es la elección, y no el deterioro social y económico, y la realidad es que falta mucho para votar. No creo que pueda seguir el cuadro político desvinculado de la realidad los próximos 12 meses.

Gregorio Dalbón criticó a la Casa Rosada por el atentado a Cristina Kirchner: "Nuestro propio Gobierno falló"

NA: Sergio Massa hablaba de bajar la inflación. ¿Es posible con las medias que está tomando? ¿Podría cambiar la realidad para el kirchnerismo?

Llegar a elecciones con esa inflación es posible, pero hoy improbable por el rumbo que se toma. La inflación es la primera prioridad de la gente, pero no para el gobierno, hay otro enfoque.

NA: ¿Cómo ve a la oposición?

Para la oposición, el problema es que creen que ya ganaron la elección y discuten quién va a ejercer el poder. La oposición tiene que reflexionar porque nadie gana un año antes la elección. En todo caso, tienen que ver qué van a hacer con un país en condiciones difíciles.

Alejandro Gomel (AG): ¿Hay un juego de espejos entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri? ¿Podrían competir en las próximas elecciones?

Impensado no es. Cristina actúa con más transparencia en ese campo. Y en cuanto Lula ganó en Brasil, ella avanzó en su estrategia electoral con en el acto de la UOM. Esto se va a replicar el 17 de noviembre. La tribuna dice "Cristina presidenta", ese es el operativo clamor, y es más importante que el discurso en sí mismo.

Macri tiene actitudes de candidato, pero también hay una puja entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, y el propio Mauricio subió a ese lugar a María Eugenia Vidal. Además que nunca negó su posibilidad de ser candidato.

Bullrich, Vidal y Rodríguez Larreta: fortalezas y debilidades de los tres candidatos del PRO

NA: ¿Son personajes antagónicos Macri y Cristina?

Si se presenta uno de los dos, la posibilidad del otro aumenta. Cristina está calculado todo. Si cree que pierde, no va a ser candidata. Si el panorama político es favorable, la situación sería diferente. También podría presentarse en la Provincia de Buenos Aires. En cambio, Macri está para tomar más riesgos.

NA: Si se rompe una coalición, ¿la otra también?

No, el peronismo gobernó el 82% del tiempo y se junta ante el poder. Pasó tanto con Carlos Menem como con Néstor Kirchner. Es como decía Perón, la unidad de los peronistas es como la de los gatos: cuando se pelean, se están reproduciendo. Esa tendencia a la unidad frente al poder es mayor que fuera del peronismo.

Diego Santilli: "Más que halcones y palomas, parecemos gansos"

AG: ¿Juntos por el Cambio también se "peroniza"?

Habría que agregarle a Javier Milei, porque la oposición ya está dividida, más allá de Juntos por el Cambio. Milei también divide el campo opositor.

JL PAR