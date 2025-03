Orlando Ferreres: "La salida del cepo puede ser antes de octubre"

El economista Orlando Ferreres analizó la posibilidad de adelantar la salida del cepo tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y consideró que podría lograrse antes de las elecciones de octubre. “Puede implicar una corrida”, advirtió en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Orlando Ferreres es economista, fundador y presidente de la consultora Orlando J. Ferreres & Asociados. Se desempeñó como viceministro de Economía en 1989. Anteriormente fue director económico y financiero de Bunge & Born. Actualmente es miembro del directorio del Centro de Estudios Macroeconómicos (CEMA).

En una entrevista en Canal E, vos dijiste que el acuerdo con el Fondo Monetario podría acelerar la salida del cepo. En la última entrevista que te hicimos, vos marcabas que imaginabas una corrección cambiaria después de las elecciones. Me gustaría actualizar tu pronóstico.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Básicamente, se mantiene. O sea, yo creo que la aceleración del préstamo del Fondo Monetario Internacional va a ayudar a poder hacer el cambio del Tesoro con sus letras intransferible a los dólares del Fondo Monetario Internacional.

Eso permitiría tener un patrimonio mejor del Banco Central como para empezar a mover el tema de los distintos puntos del cepo, entre ellos los dividendos y otros envíos de capital que no se pueden hacer, salvo en muy pocas situaciones. Está muy racionalizado. Eso podría mejorar mucho.

¿Imaginas que entonces podría ser antes de las elecciones? ¿O mantenés tu pronóstico para después de las elecciones?

No, yo pienso que si sale el acuerdo con el Fondo, ahora que se apruebe el DNU que se mandó al Congreso. En cierto modo es válido desde hoy, pero el Congreso tiene que aprobarlo todavía. Entonces, yo creo que la salida podría ser antes de las elecciones. Está bien que va a haber elecciones también en la Capital Federal en mayo, o sea, que son rápidas. Por ahí no llegamos a eso, pero puede ser antes de octubre.

O sea, vos asocias directamente el crédito del Fondo Monetario con que, una vez que esté pasado el dinero al Banco Central, automáticamente se produciría la apertura del mercado cambiario. ¿Y qué imaginas que pasaría en ese contexto con el dólar? ¿Crees que iría a un valor parecido al dólar oficial con el crawling peg que tiene actualmente, o crees que se parecería más a alguno de los dólares alternativos o algo en el medio?

Yo creo que algo en el medio, algo en el medio, porque algo va a subir. Efectivamente, puede haber demanda, y eso puede implicar una corrida, que es lo que se está pagando es la decisión de salir del cepo. Ahora, el tema de que no se cuente con reservas suficientes para hacer frente a una demanda de dólares que por ahí puede ser más grande de lo prevista.

El INDEC publica la inflación de febrero de 2025 y estiman que será mayor que la de enero

Yo creo que eso va a ocurrir, pero en un nivel intermedio. Me parece que lo que estamos esperando ahora es eso, y estamos calculando también una inflación para este año de 25,2% porque la inflación de febrero y marzo no viene bien. Así que también hay que tener en cuenta el aspecto macroeconómico de la Argentina.

Elizabeth Peger (EP): ¿Qué número tienen respecto de la inflación de marzo? Y, ¿cuándo podría llegar a impactar la baja del crawling peg? Porque se redujo a la mitad esa devaluación mensual que aplica el gobierno y sin embargo no ha impactado sobre todo en todo lo que tiene que ver con alimentos.

Sí, efectivamente, los alimentos, sobre todo la carne y otros productos subieron bastante, algunas bebidas también. Yo creo que sí, que esto va a dar resultados recién en abril, porque para marzo tenemos también 2,3% de inflación. O sea, que no bajaría para nada en marzo. Se mantendría a niveles relativamente intermedios, bajos con respecto a lo que teníamos, pero altos respecto a todo el mundo. O sea, que esta cuestión es preocupante, porque no logra contener la tendencia bajista que teníamos, sino que se mantiene una inflación que ya calculamos como dije antes, al 25,2% para el año.

EP: El gobierno lo que busca de alguna manera es ahora topear las negociaciones salariales. Está planteando un esquema de aumentos del 1% y por debajo del 1% mensual para los próximos meses, con la idea de usarlo como ancla. ¿Esto puede tener efecto real para contener la inflación o no pasa por este lado?

Yo creo que algún efecto puede tener, pero no creo que logre el 1% mensual porque es una cifra muy baja, me parece. Va a andar un poco más arriba. Pero puede lograr una moderación en los aumentos salariales para que no sean tan altos como fueron el año pasado, que fueron de 10% o 15%.

Estamos teniendo una inflación del 25%, entonces hay que distribuir el aumento para el año alrededor del 5% a 6% en salario real, o quizás algo más, pero no mucho más que eso. Porque la productividad del trabajador no va a aumentar tanto, el producto bruto, esto calculando que aumentaría 4,6 a 5. Pero hay un aumento de ocupación también, con lo cual la productividad crecería 4, 5, 6%, a lo sumo.

Diego Guelar sobre la guerra comercial instaurada por Donald Trump: “Es perjudicial para el mundo y para Argentina"

Nosotros tuvimos una serie de discusiones con distintos colegas tuyos, y en todos los casos aparecía como un tema controversial esta discusión sobre si finalmente no se aumenta la deuda porque se cancela la deuda del Tesoro con la del Banco Central. La mayoría coincidía en que, en el exterior, la deuda del Tesoro más la del Banco Central es considerada como única, por lo tanto se suman. O sea, que en el fondo es una falacia, es decir, que no aumenta la deuda. Entonces, la pregunta era si el Fondo Monetario va a permitir que los dólares que termine dando se utilicen para intervenir en el mercado de cambios o no. Intuyo, por lo que vos estás diciendo, que supones que va a tener la autorización de utilizarlo para intervenir en el mercado de cambios, porque sería ese reaseguro para inmediatamente abrir el cepo. ¿Interpreto bien?

Sí, estás interpretando bien. Es decir, no sé hasta qué grado va a abrir, pero que lo va a hacer rápido, sí, porque también requiere el apoyo de la población para las elecciones de octubre, senadores y diputados. O sea, que es fundamental lograr un acuerdo político que afecte a la población más o menos rápido. Y eso se va a ver como el fin del cepo, por lo menos el inicio del fin del cepo. Se empezó a sacar el cepo, pero hay una serie de reglamentaciones muy diversas, de manera tal que yo creo que lo que vos decís es cierto. Algo vamos a ver antes de las elecciones.

Y una pregunta más. Cómo evaluás la de Donald Trump. Sé que es la pregunta del millón, porque nadie lo entiende. Pero igual, ¿qué entendés vos, con toda tu experiencia, que está pasando con la economía mundial a partir de Trump?

Yo creo que la idea de Trump de considerarse el centro del mundo y no aceptar a nadie más, y que sea Estados Unidos el número uno. Yo creo que está tomando mucho cariz hacia el lado de las tarifas y los aranceles. Efectivamente, a veces dice cosas que no tienen ningún sentido, como que va a poner aranceles del 100%, a veces habla del 40%, del 50%, y eso genera un ruido muy grande en materia de estabilidad económica que no es para hacerlo tan rápido, me parece a mí. Y vamos a ver lo que realmente va a ejecutar. En el fondo, cuando termine de apaciguarse esta etapa de anuncios, yo creo que los anuncios son una cosa y la realidad va a ser mucho más suave, más tranquila.

MC