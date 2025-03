En diálogo con Canal E, el ex embajador y especialista en relaciones internacionales, Diego Guelar, habló sobre la amenaza que dictó Donald Trump hacia la Unión Europea con la intención de imponer aranceles de hasta un 200%. También se refirió a la incertidumbre que aflora en el ámbito mundial y cómo esta guerra comercial no beneficiaría a Argentina.

Donald Trump acusó a la Unión Europea de "aprovecharse" de Estados Unidos y amenazó con imponer aranceles de hasta el 200% a las bebidas alcohólicas. Para Diego Guelar, esta postura es "un disparate" y evidencia desconocimiento histórico. "La Unión Europea no se creó para explotar a Estados Unidos, sino como respuesta a la Guerra Fría y con apoyo estadounidense a través del Plan Marshall", explicó.

El proteccionismo de Trump rompe con la tendencia global de reducción arancelaria de las últimas décadas. "En los años 80, los aranceles promediaban el 200%, hoy están entre el 7% y el 8%. Subirlos masivamente es antinatural y antihistórico", advirtió Guelar.

La política arancelaria de Donald Trump se traduce en incertidumbre a nivel mundial

El entrevistado sostuvo que las políticas de Trump generaron "una enorme confusión e incertidumbre". La falta de liderazgo global por parte de Estados Unidos impacta directamente en el equilibrio del poder mundial. "El viejo sistema de 'checks and balances' debería poner un freno a esta locura desatada", afirmó.

La inestabilidad también afecta a la relación con Rusia y Ucrania. "Trump ha facilitado la ofensiva de Putin al reducir la asistencia informática y económica a Ucrania", señaló Guelar. Esto deja a Zelensky en una posición de debilidad, mientras que Estados Unidos impone condiciones en los recursos estratégicos de Ucrania, como las tierras raras.

Cómo impacta la guerra comercial en Argentina

Argentina no se beneficiará de la guerra comercial, según el ex embajador. "Ya nos afecta la suba de aranceles en acero y aluminio, y se ha aclarado que no habrá excepciones para el país", sostuvo. Además, el mercado estadounidense no es un destino clave para las exportaciones agrícolas argentinas, que dependen en gran medida de China y otros países del Asia-Pacífico.

Respecto a la posibilidad de que el vino argentino gane terreno tras el encarecimiento de las bebidas europeas en Estados Unidos, Guelar fue tajante: "Si uno está muy tomado, podría verlo como una ventaja. Pero en realidad, esta guerra comercial es perjudicial para el mundo y para Argentina".