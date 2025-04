Orlando Ferreres: "Quizás el secretario del Tesoro de EE.UU. venga para reemplazar el swap chino de las reservas de BCRA"

Tras la confirmación de la visita del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, a Buenos Aires el próximo 14 de abril, el economista Orlando Ferreres aseguró que el respaldo de un funcionario norteamericano podría implicar “algún ajuste en la política cambiaria” y que uno de las motivos detrás del viaje sea la eliminación del swap con China. “Claver-Carone, el asesor de Trump, se pregunta qué hace el préstamo de China en las reservas del Banco Central”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Orlando Ferreres es economista, fundador y presidente de la consultora Orlando J. Ferreres & Asociados. Se desempeñó como viceministro de Economía en 1989. Anteriormente fue director económico y financiero de Bunge & Born. Actualmente es miembro del directorio del Centro de Estudios Macroeconómicos (CEMA).

“Argentina no puede resignar el swap con China por alinearse políticamente con EE.UU.”

Yo recuerdo que vos fuiste una especie de avanzada cuando, en tus pronósticos de inflación y de cotización del dólar del año, vos planteabas una inflación con un porcentaje menor hasta las elecciones. Y luego de las elecciones vos asumías que, en el último bimestre del año, iba a haber como proceso de una progresiva salida del cepo, un aumento del dólar y, por lo tanto, un aumento de la inflación. Se acaba de anunciar que el secretario del Tesoro va a estar el lunes próximo aquí en Buenos Aires. Uno supone que se vendrá algún anuncio de fondos adicionales a Argentina a los del Fondo Monetario Internacional. ¿Creés que se adelanta lo que tenías previsto para el último trimestre del año, respecto de una progresiva salida del cepo para el segundo trimestre del año?

Es difícil de adivinar porque no sabemos bien la información. Pero al venir una persona tan importante para refrendar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se supone que va a haber también algún ajuste en la política cambiaria, pero no podemos asegurarlo. Sí sabemos que la inflación del mes fue del 2,9%. Es difícil de poder calcular qué se anunciará, porque hay que tener muy buena información acerca de los objetivos finales del viaje. No tenemos esa información hasta ahora.

El Banco Central renovó el swap de US$ 5.000 millones con China por un año

¿Vos imaginás, como dice Juan Carlos de Pablo, que no apueste al dólar porque finalmente no va a haber devaluación? ¿O creés que habrá una aplicación de algún método, como bandas o flotación asistida, que aumente la devaluación del dólar prevista por el crawling peg del 1%?

Ya hay algo de eso porque el asunto de la reducción de los derechos de exportación para la soja y otros productos sigue hasta el 30 de junio. Eso es más o menos una devaluación. Puede haber otras medidas que den mayor devaluación, como las brechas. Hoy se usa el contado con liqui como declaración del 20% de las exportaciones, o sea que también hay algo de devaluación en eso, porque subió como 5% este último mes. Todo va indicando que realmente estamos en un atraso cambiario, pero que el Gobierno no puede acelerar mucho la devaluación, a pesar de que no suben las reservas.

(Mauricio) Claver-Carone, el asesor de Trump, se pregunta qué hace el préstamo de China en las reservas del Banco Central de la República Argentina. Es una pregunta muy dura y también puede generar algún ruido. Ese puede ser uno de los motivos por los cuales esté viajando este alto funcionario americano.

Vos decís que a lo mejor una eventual ayuda del Tesoro norteamericano sea para eliminar el swap con China, sustituir lo que significa el swap con China.

Sí, es razonable. Quizás el secretario del Tesoro de EE.UU. venga para reemplazar el swap con China de las reservas del BCRA.

