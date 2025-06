Oscar Agost Carreño: "El Gobierno está desesperado por bloquear la comisión investigadora"

Oscar Agost Carreño, diputado nacional del bloque de Encuentro Federal, aseguró que el Gobierno está “desesperado” por bloquear el avance de la comisión investigadora por el caso de la criptomoneda $Libra. "Si no tienen nada que ocultar, no creo que haya ningún problema en que vengan, expliquen y contesten las preguntas", dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Óscar Agost Carreño es diputado nacional por Córdoba del bloque Encuentro Federal y docente universitario. Es abogado por la Universidad Nacional Córdoba, con una maestría en la Universidad de Alcalá. En mayo de 2023 asumió como presidente del PRO de su provincia y, en diciembre de ese mismo año, dejó la banca del PRO e integró el nuevo bloque de Cambio Federal. Es uno de los firmantes del proyecto de ley de protección integral a los periodistas, fotoreporteros y trabajadores de prensa, impulsado por el jefe de la bancada de Cambio Federal, Miguel Ángel Pichetto.

¿Qué siente usted cuando escucha al presidente decir que la gente no odia lo suficiente a los periodistas?

La verdad es que es lamentable, porque no es solo una cuestión de personalizar al periodismo por los periodistas mismos, sino también es atacar a una de las bases indispensables de la democracia. El sistema que conocemos todos, democrático y republicano, incluye a los periodistas haciendo una gran tarea de comunicación social, que tiene que ver con destapar muchas cuestiones oscuras en la historia de la Argentina.

Por ejemplo, con el tema $Libra, estamos teniendo un bloqueo en el Congreso para poder investigarlo y dar claridad por las trabas que nos pone el Gobierno. Si un periodista como Hugo Alconada Mon no estuviera exhibiendo todas las semanas tramos de su investigación, la oscuridad se llevaría puestos los temas de corrupción.

¿Y qué va a pasar con la comisión $Libra*? ¿Van a estar 14 a 14 y va a seguir sin avanzar?

En la sesión de esta semana tuvimos cerca de dos horas y media de discusión, donde el Gobierno no permitió que se ponga a votación algo que, jurídicamente, siempre se ha llevado adelante con un mecanismo reglamentario muy específico desde 1989 a la fecha. En su momento, Carrió, Patricia Bullrich y Silvana Giúdici fueron las creadoras de esta fórmula que yo planteé en la sesión. Al mismo tiempo, es la forma en que siempre se han resuelto los problemas interpretativos del reglamento.

El Presidente no quiso que se votara y dio vueltas, al punto que eso ponía en riesgo la posibilidad de empezar a discutir un tema trascendental como es el de las jubilaciones. Decidimos dejar la discusión para un rato después y la retomamos a las dos de la mañana. Lo que hicimos fue poner a funcionar la comisión sin decidir la presidencia, sin seguir con esa discusión.

Evidentemente, más allá de que el propio libro del padre del presidente de la Cámara dice que debíamos avanzar en ese sentido, logramos destrabarla. Logramos que la comisión se reúna el martes que viene y se vuelva a reunir el 25, pero ya con medidas de prueba específicas, con invitación además a distintas personas que puedan ir a explicar y a contestar preguntas a la Cámara de Diputados de lo que quieran saber los distintos bloques.

Sobre todo, queremos que no haya ninguna limitación, porque la gran pelea de ellos es que no quieren que se invite a Karina Milei, por ejemplo, o determinado periodista. Entonces nosotros dijimos que no pueden decir quién va y quién no va, y quién pregunta y quién no pregunta. Si bien lo que queríamos era destrabar totalmente esto para que funcione plenamente, lo que hemos logrado es que nos reunamos y para que empiece a funcionar y empecemos a dar claridad.

Claudio Mardones: Ese 14 a 14 no solamente es un impedimento para designar al nuevo presidente de la comisión, sino también para tomar decisiones. Si la comisión decide pedirle al juez un allanamiento o que cite a determinado funcionario, y esas decisiones son sometidas a votación, podría dar 14 a 14. Si este martes se vuelven a reunir, ¿cuándo empiezan a correr los 90 días de trabajo? ¿Y cómo van a hacer con ese empate que no es solamente para las autoridades, sino también para cualquier medida? ¿Cómo pueden salir de esa situación de parálisis?

Lo cierto es que el Gobierno está desesperado por bloquear el funcionamiento de esta comisión y hace interpretaciones jurídicas que son absolutamente distintas a las históricas de la Cámara de Diputados y de la Justicia. Incluso, la conformación de la comisión se hizo violando un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que fue justamente cuando el kirchnerismo le quería virlar un asiento en el Consejo de la Magistratura a Luis Juez. En su momento, Juez y Humberto Schiavoni hicieron una acción que se ganó en la Corte Suprema, en la cual dijo que el presidente de una Cámara no podía hacer lo que terminó haciendo Menem.

Estamos en una flagrancia grande en contra de los antecedentes de la propia Cámara, lo que dicen los libros de derecho parlamentario y, sobre todo, lo que dijo la Justicia. No hay una salida institucional para cuando alguien viola las normas. Y si nosotros lo judicializáramos, se llevaría puesto el tiempo razonable para que esto se investigue. Si tenemos una comisión por tres meses y un juicio tarda seis, ya carecería de sentido. Por eso estamos tratando de resolverlo en el marco de la política. Estamos conversando con los otros bloques para encontrar alternativas. Vamos a buscar varias salidas.

No vamos a abandonar la política de seguir hablando con nuestros compañeros, los 14 aliados del Gobierno, para decirles que lo que estamos buscando no es hacer un show. No nos preocupa la presidencia por el cargo o para que esa persona tenga un micrófono especial, sino lo que estamos buscandobes una forma de desempatar cuando se empantanan las cosas. Si no tienen nada que ocultar, no creo que haya ningún problema en que vengan, expliquen y contesten las preguntas.

Ahora, si temen que el kirchnerismo lo transforme en un show, permitan que la presidencia sea de alguna persona que dé garantías a todos y que no venga de ese bloque. Es más: nosotros le hemos propuesto que, de los 14 de los bloques que pedimos y que votamos afirmativamente la conformación de la comisión, elijan al que ellos quieran, lo ponemos de presidente y que tenga facultad de desempatar. Y tampoco lo aceptan.

Claramente, lo que buscan es decir no a todo para que no funcione. Acorralados en la sesión, no les quedó otra que abrir a que empiece a funcionar la comisión mientras seguimos discutiendo. Si no, íbamos a forzar una votación donde íbamos a estar tres horas más dando vueltas con el micrófono. Pero en algún momento se iba a tener que votar.

